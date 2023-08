Sofía Castro ante las críticas: 'Mi circunstancia de vida y por lo que he pasado no me hace víctima de nada'

A lo largo de su vida, Sofía Castro ha pasado por distintas etapas en las que si vida se ha visto expuesta al escrutinio público, pues además de ser hija de dos famosos personajes de la televisión mexicana, también formó parte de la familia presidencial de México, pues su mamá, Angélica Rivera, estuvo casada con Enrique Peña Nieto durante su mandato. Y aunque todas estas experiencias le han dejado grandes lecciones y una piel gruesa, debido a las constantes críticas a las que se ha enfrentado, en ocasiones le es casi imposible dejar pasar por alto los ataques y constantes señalamientos que se llegan a hacer en su nombre, por lo que cuando es necesario decide alzar la voz. Tal y como sucedió este fin de semana, cuando la protagonista de la telenovela Tierra de Esperanza se pronunció en contra de las críticas y ataques que ha recibido tras darse a conocer la entrevista que ofreció a Yordi Rosado hace unos días, a través de la cual contó su historia de vida y carrera.

Sofía Castro alza la voz

Por medio de un extenso mensaje que compartió en su perfil de Instagram, Sofía agradeció por las muestras de apoyo y cariño que ha recibido tras la publicación de su entrevista, a través de la cual ha revelado algunos de los pasajes más entrañables de su vida, pero también algunos de los capítulos no tan agradables. “Les quiero agradecer infinitamente sus cometarios y todo el cariño que he recibido después de la entrevista con Yordi Rosado, gracias por escucharme y ver el lado de mi propia historia, con mis experiencias, mi dolor, mi felicidad y sobre todo que vieran a la verdadera Sofía. He recibido el cariño y la empatía de muchísima gente y eso me llena el corazón y sobre todo sana una herida en mi persona, pude hablar, pude decir lo que hace tiempo tenía ganas de contar así que GRACIAS”, expresó la joven actriz. “Gracias querido @yordirosadooficial por el tiempo y el espacio que me diste, gracias por ser tan respetuoso y cariñoso con mi historia te admiro y te quiero”, agregó.

Sofía hizo frente a los comentarios de algunos seguidores del programa de Yordi en YouTube, quienes consideraron que para estar en ese programa le hacía falta trayectoria, por lo que la hija del productor José Alberto ‘El Güero’ Castro no dudó en defenderse. “Sí, efectivamente me falta mucho por recorrer y caminar, tal vez no tenga la trayectoria de muchos compañeros que han estado con Yordi, pero tengo una carrera que me ha costado mucho trabajo e la cual me da mucho orgullo hablar y sobre todo tengo una historia de vida donde muchas personas especularon, mintieron y dijeron muchas cosas no ciertas y por fin pude decir lo que Sofía ha vivido y sentido el todo este tiempo, así que gracias Yordi otra vez por darme esa validez”, sentenció la intérprete.

Alza la voz en contra de sus detractores

Por otro lado, Sofía también se mostró orgullosa de su historia de vida y de todo lo que le ha tocado enfrentar a sus 26 años y de lo que esas experiencias le han dejado como lecciones. “Mi circunstancia de vida y por lo que he pasado no me hace víctima de nada, al contrario, me hace ser la mujer que soy hoy y eso me da mucho orgullo, porque así como he tenido experiencias maravillosas, también me he tenido que reconstruir y no dejar de confiar en mí”, expresó.

Finalmente, la actriz lanzó un poderoso mensaje en contra de sus detractores, asegurándoles que, contrario a lo que ellos creen, sus críticas y malos comentarios solo la han fortalecido aún más. “A las personas que me agredieron y lo siguen haciendo también gracias por que hicieron que me hiciera más fuerte y sobre todo hicieron q no aceptara un NO por respuesta. El que agrede a alguien habla más de uno que de la otra persona. Nadie puede juzgar lo que no le toca vivir”, compartió. “Gracias otra vez. Y a esa Sofía que una vez rompieron GRACIAS por no darte por vencida, hoy pudiste decir lo que tanto esperabas. Gracias por tanto amor. Y sí, todavía queda mucho por caminar, actuar, reír, llorar y ser FELIZ con todo y todo”, finalizó.

El mensaje de Yordi para Sofía

Luego de que Sofía se pronunciara al respecto, Yordi Rosado no tardó en mostrarle su total apoyo a través de un mensaje que le escribió al pue de su publicación, en el que además de agradecerle por su tiempo y por abrir su corazón en esta entrevista, reconoció la madurez con la que ha hecho frente a las situaciones más complejas de su vida. “Sofi, fue un honor conocerte mejor. Hace falta mucha valentía y madurez para deambular por los caminos que te tocó vivir. Sin embargo, por el amor y el apoyo a tu familia, uno enfrenta lo que venga. Me da mucho gusto poder escuchar de primera voz las verdaderas historias de éxito y los verdaderos dolores de los protagonistas de una historia de vida y no quedarnos con los comentarios de terceros. Gracias por tu tiempo, por abrir tu corazón de esa manera, pero especialmente por enseñarnos que no hay edad, ni trayectoria profesional para madurar, crecer y aprender. Te mereces toda la felicidad, éxito y tranquilidad por la que has trabajado tanto. Tienes un gran nuevo amigo”, compartió el comunicador.

