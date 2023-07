'Estamos tratando de asimilar este dolor', Andrea Legarreta sobre los últimos instantes de vida de su mamá

Agradecida por las muestras de cariño y solidaridad que ha recibido tras el fallecimiento de su madre, la señora Isabel Martínez, Andrea Legarreta ha vuelto a sus redes sociales para compartir con su público su sentir respecto al momento de profunda tristeza por el que atraviesa, una oportunidad en la que además de agradecer por las muestras de cariño y solidaridad que ha recibido en las últimas horas, también ha revelado cómo vivieron como familia el momento de la partida de Chabelita -como cariñosamente la llamaban sus seres queridos-, el pasado domingo 30 de julio, una fecha sumamente especial para todo el clan de Andrea, pues también era el día en el que sus padres solían celebrar su aniversario de bodas. Algo de lo que la conductora habló en un nuevo mensaje compartido en sus redes, en el que conmovida, habló de cómo la partida de su mamá los tomó por sorpresa en medio de una fecha tan significativa para todos.

La triste partida de doña Isabel

A través de su perfil de Instagram, Andrea compartió una fotografía del romántico detalle que su papá, el señor Juan Legarreta, había preparado para sorprender a doña Isabel a propósito de su aniversario. Lamentablemente, el regalo quedó sin abrirse y sin llegar a su destinatario. Así lo compartió la presentadora en un mensaje que escribió al pie de dicha fotografía. “El regalo que nunca vio: Mi mami se fue justo el día que ella y mi papi cumplieron 57 años de casados. Todas las mañanas mi papi se levanta 5:00 am para ir al gimnasio, y ayer dejó sobre el mueble de la entrada un regalito y una tarjeta de aniversario para que al levantarse ella lo viera”, compartió Andrea.

En ese mismo sentido, la presentadora también relató que como parte de las celebraciones, desde muy temprano, ella y sus hermanos enviaron mensajes de felicitación para sus padres a través del chat familiar. Sin embargo, llamó su atención que doña Isabel no hubiera contestado a las palabras de sus hijos, algo que les pareció extraño, pues ella solía levantarse desde muy temprano. “Mis hermanos y yo, dejamos mensajes de amor felicitándolos en el chat de nosotros cinco y ella no respondió. Le llamamos y ella no respondió. Eso nos inquietó, mi mami era muy madrugadora”, compartió la intérprete.

Fue entonces que decidieron acudir a su casa para cerciorarse de que todo estuviera bajo control, sin imaginar que se enfrentarían al instante más difícil de sus vidas. “Mi hermano fue a casa a ver cómo estaba y la encontró recostada en su cama. Parecía dormida porque su hermosa carita estaba tranquila y con un gesto dulce y en paz”, señaló Andrea conmovida. “Ella ya había despertado y se veían sus maquillajes listos para arreglarse para salir con mi papi y celebrar su aniversario. Jamás sabremos qué sintió que la hizo regresar a su cama y por qué motivos no salió de su recámara y por lo tanto no vio el amoroso regalo que le dejó el amor de su vida”, agregó.

La emotiva despedida para Chabelita

Antes de cerrar su mensaje, Andrea Legarreta abrió su corazón para compartir con su público un momento muy íntimo que vivieron tras la partida de la matriarca de su familia, mostrándose siempre sincera y abierta ante sus seguidores, a pesar de las circunstancias. “Mientras estábamos a su lado pudimos leerle la nota y ponerle su dije, aunque fuera solo un rato. La maquillé y le puse su perfume favorito, porque era muy coqueta. Y bueno, la abrazamos, besamos y nos despedimos con el amor y agradecimiento más profundos que pueden existir. Estamos tratando de asimilar este dolor, sabemos que tomará tiempo, pero juntos en amor saldremos un día a la vez”, expresó Andrea, quien finalizó sus palabras agradeciendo a todos por las muestras de cariño recibidas a lo largo de las últimas horas. “¡Gracias por todos sus amorosos mensajes! Gracias por tanto amor para ella y para nosotros… ¡Nos hace tanto bien! ¡Bendiciones a todos!”, finalizó.

El emotivo mensaje de don Juan a doña Isabel

En la fotografía que Andrea ha compartido en su perfil de Instagram, se puede observar una caja negra llena de rosas negras, así como un dije en forma de corazón, el cual don Juan Legarreta planeaba entregarle a su amada Isabel. Junto a la caja, también se puede ver la emotiva carta que el padre de la presentadora escribió para su esposa con motivo de su 57 aniversario, en la que se mostraba agradecido por todo lo que juntos habían construido a lo largo de todos estos años. “Amor, hoy se cumplen 57 años de que nuestras vidas se unieron. Hemos vivido una vida llena de satisfacciones y de felicidad. Nuestros hijos y nietos son el resultado de nuestra unión. Dios nos ha bendecido con darnos todos estos años y le pido que nos conceda más. ¡Te amo!”, finalizó.

