América Guinart da detalles que no se conocían de su boda La tapatía habló de cómo vivió este especial instante y del gran recuerdo que tiene de haber bailado con sus hijos

Luego de celebrar su boda, América Guinart vive con plenitud este instante de la mano de su esposo, Álvaro Favier, agradecida por todas las satisfacciones de compartir ese importante momento en familia, acompañada de sus padres y sus tres hijos: Alex, América y Camila, a quienes procreó en el pasado junto a Alejandro Fernández. A poco más de un mes del soñado enlace, la tapatía ha hecho un recuento de lo más emotivo de ese día tan especial, así como de su nueva etapa de mujer recién casada, motivada por la serie de acontecimientos que hoy dan forma a su vida. Desde los preparativos de la fiesta, el vestido y la luna de miel, la también empresaria dice estar feliz por cómo lograron darse cada uno de los acontecimientos, entusiasmada por este nuevo comienzo colmado de buenos deseos.

¿Qué dice América Guinart de su boda?

Cercana como siempre a sus seguidores, la tapatía habló de la ilusión con la que recibió este momento único, tras tomar la decisión de casarse con el hombre de su vida, con el que además llevaba un noviazgo de varios años. “Fue muy bonito todo lo que conllevó el preparativo. Mi esposo y yo empezamos buscando el lugar adecuado, visitamos diferentes lugares, yo tenía claro que quería que fuera una boda pequeña y en una playa, para que fuera muy distinto a lo que yo ya había tenido. Visitamos bastantes playas, yo quería de preferencia que fuera en Jalisco y final dimos con ese paraíso…”, explicó durante una transmisión en vivo a través de sus redes sociales. “Fue muy bonito tener una boda pequeña... También la ventaja es que finalmente es una boda llena de puras personas muy especiales en nuestra vida, que nos quieren mucho. Se notaba una vibra de amor, de felicidad por nosotros…”, expresó.

Un momento especial con sus hijos

En su plática, América habló de lo mucho que disfrutó cada instante de la ceremonia, en especial cuando llegó la hora de bailar con sus tres hijos; Alex, Camila y América. Para ello, eligió una de las canciones que la ha marcado para siempre. “La canción que yo bailé con mis hijos… es una canción que yo les ponía, de Joan Manuel Serrat, se llama Hoy Puede ser un Gran Día… esa que ha sido tan significativa y que ha sido una canción que sí nos dice algo para bailar juntos…”, contó, expresando que bailar con su familia al completo, incluida su nieta Cayetana, fue de lo más gratificante. Contó también que Mía no pudo ser parte de este momento, pues la pequeñita se quedó dormida.

América además compartió detalles del vestido de novia que usó para su gran día, una elección que logro cautivarla gracias al consejo de su hija América. Aunque al inicio no estuvo tan convencida por el diseño, reconoce que cuando se lo probó quedó encantada. “El vestido se tardó en llegar como tres meses… llegó el vestido, me lo puse, nos encantó a todos los que iban conmigo y dijimos: ‘¡Pues este!’. Nunca vimos lo hermoso que brillaba bajo las luces, bajo la luna… Tiene un brillo espectacular, todos los que se acercaban me lo decían…”, reveló en otro momento de la plática, enteramente feliz de que todo haya salido como lo planeó.

¿Invitó a los hermanos de sus hijos?

En su conversación en vivo, América fue más allá al hablar de cómo organizó su lista de invitados. En ese espacio, hizo énfasis en lo importante que fue para ella incluir entre los asistentes a las personas más especiales, por lo que contempló a los hermanos de sus hijos, Valentina y Emiliano, a quienes El Potrillo procreó en el pasado con Ximena Díaz. “Sí los invité a la boda, sí estuvieron invitados pero era un poco la logística de ir allá, aunque conseguimos muy buena tarifa en el hotel… Valentina al final estaba que sí iba, que si se quedaba en la habitación con América, que era una opción. No se organizaron, estaban ellos haciendo otras cosas y todo. Pero claro que ellos fueron invitados desde el día uno a mi boda; Emiliano y Valentina, los dos…”, reveló la empresaria, orgullosa de la armonía que prevalece en su familia.

