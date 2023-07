'Es algo difícil para todos', Erik Rubín sobre el fallecimiento de la mamá de Andrea Legarreta

Con profundo dolor, Andrea Legarreta comunicó el lamentable fallecimiento de su mamá, la señora Isabel Martínez, mejor conocida por sus seres queridos como Chabelita. Ante el duro golpe que implica enfrentar una situación de esta naturaleza, Erik Rubín ha volcado su apoyo incondicional y moral hacia la conductora del programa televisivo Hoy, permaneciendo a su lado en estos instantes. El intérprete habló por primera vez luego de que la presentadora diera conocer la noticia en sus redes sociales, manifestando su tristeza por la partida de una mujer a quien consideró una persona muy especial, un sentimiento compartido con sus hijas, Mía y Nina, quienes era muy apegadas a su abuela.

¿Qué dijo Erik Rubín?

Reservado como suele ser al abordar temas de índole personal públicamente, Erik conversó unos minutos con la prensa, tras ser abordado por algunos reporteros luego de concluir una de sus funciones del musical Vaselina. “Qué les puedo decir, precisamente voy a ver cómo está la situación. Obviamente pues (es) algo difícil para todos, pero qué les puedo decir…”, expresó un tanto desconcertado, declaraciones retomadas por el periodista de espectáculos Edén Dorantes para su canal en YouTube. De esta manera, Erik da muestra del cariño y apego que tiene por la familia Legarreta, más allá de las diferencias por las cuales él y la conductora tomaron la decisión de separarse a finales del mes de febrero.

Un tanto hermético ante los constantes cuestionamientos de los comunicadores, Erik hizo énfasis en algunos de los rasgos que caracterizaron la personalidad de la señora Isabel, quien siempre se dejó ver muy unida a su familia, especialmente a sus nietas, Mía y Nina, con quienes solía convivir constantemente, sobre todo en fechas muy especiales. “Una persona muy amada por todos y la verdad sí, es un momento complicado…”, contó el músico en otro instante de su breve plática, a punto de abordar un vehículo a las afueras del teatro. “Una persona muy amada, una persona muy entregada, una persona muy especial para todos…”, comentó Rubín sin dar más detalles de la comunicación que hasta entonces había tenido con Andrea y los suyos.

Las palabras de Andrea a su madre

Enteramente conmovida, Andrea se despidió de su mamá a través de un profundo mensaje en su cuenta de Instagram, un texto de rotundo agradecimiento que ilustró con algunas fotografías del álbum de los recuerdos familiares. “Nuestro corazón y alma están destrozados. Nuestra reina ahora estará mirándonos con sus dulces ojitos como estrellas desde el cielo. Mami, no esperaba despedirte tan pronto. No te decimos adiós porque sé que siempre vivirás en nosotros. En nuestro corazón. En nuestra alma. En el brillo de nuestros ojos. No me alcanza la vida para agradecer tu amor infinito. Gracias por tanto, mi preciosa. Gracias por todo lo bello que nos regalaste con tu hermosa existencia. Por la fuerza que nos dabas. Porque gracias a ti me levanté en medio del dolor y los días malos. Gracias por ser nuestra porrista oficial. Por regalarnos paz con tu dulce mirada que voy a extrañar tanto...”, dijo la presentadora en su emotivo texto, en el que aseguró haber tenido la mejor mamá.

Andrea Legarreta recibe el apoyo de los famosos

Luego del extenso mensaje en el que Andrea abrió su corazón para agradecer a su madre el gran apoyo, cuidados y cariño que le brindó a lo largo de su vida, varios famosos expresaron su respaldo a la también intérprete, entre ellos sus compañeros del programa Hoy; Galilea Montijo, Raúl Araiza y Tania Rincón. Otras celebridades como Carlos Rivera también enviaron sus condolencias: “Te abrazo con todo mi corazón, Andy. Mis oraciones al cielo”. Alessandra Rosaldo, dijo: “Lo siento profundamente Andy, te abrazo con toda mi alma. Dios bendiga a tu mami eternamente”. A las muestras de afecto se sumaron las palabras de Angelique Boyer: “Un amor eterno. Abrazo muy fuerte al corazón de todos, que los recuerdos den paz”, agregó la actriz de melodramas. Por su lado, la cantante Dulce María comentó: “Lo siento muchísimo. Dios con ustedes y les dé paz y resignación a su corazón. Mucha luz para tu mamita. Y así es, algún día estaremos todos juntos de nuevo en la eternidad. Un abrazo, querida Andrea”.

