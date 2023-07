'Me rompe el alma dejarte ir', la despedida de Nina Rubín Legarreta para su abuelita, doña Chabelita

Sin duda alguna, la partida de la señora Isabel Martínez, madre de Andrea Legarreta, ha dejado a su familia con el corazón roto y un profundo vacío en su ser. Algo que se ha visto reflejado en el mensaje que la presentadora de Hoy ha compartido en sus redes sociales, en el que con mucho pesar le dio el último adiós a su progenitora, pero también en las líneas que Nina Rubín Legarreta ha escrito como despedida para su querida abuelita, a través del cual se ha mostrado sumamente consternada ante esta irreparable pérdida, la cual sin duda ha sido muy dolorosa para ella, pues en más de una ocasión, la joven actriz ha dado muestra de la cercanía que mantenía con su abuela, la cual se veía reflejada en algunas de sus publicaciones en redes y en la complicidad que se hacía evidente en cada una de ellas.

El mensaje de Nina para su abuelita

Tal y como suele hacerlo cotidianamente, Nina compartió una historia en su perfil de Instagram. Sin embargo, esta vez el motivo que la llevaba a comunicarse con sus fans era diferente y muy sensible, pues a través de este medio expresó su sentir ante este instante de su vida en el que ha tenido que decir adiós a alguien tan cercano a ella. “Me rompe el alma dejarte ir”, expresó la jovencita en sus primeras líneas, las cuales escribió sobre una fotografía tomada durante las bodas de oro de sus abuelos, quienes coincidentemente cumplían este 30 de julio su aniversario número 57, lo que sin duda ha hecho esta fecha doblemente significativa.

Nina continuó con su mensaje dejando en claro el gran amor que tenía por doña Chabelita, poniendo en alto lo importante que fue poder coincidir con ella y poder construir un sinfín de memorias que seguro guardará para siempre en su corazón. “Te amo con todo mi corazón, abuela. Gracias por todo tu amor, eres un regalo para todos los que te conocimos”, finalizó la intérprete, añadiendo a sus palabras dos emojis, uno de un corazón y otro de una paloma blanca.

La conexión de Andrea, sus hijas y Chabelita

Hace unos meses, Andrea Legarreta compartió en sus redes sociales un especial mensaje en el que reconoció la importancia que tiene en su vida Mía, Nina y doña Isabel, destacando también la unidad que existía entre ellas. “Mis mujeres. Amores eternos. Con la certeza de que siempre, siempre podemos contar unas con las otras. Más allá de todo del tiempo, la distancia y la vida misma. Chabelita, Mía, Nina y yo: Mujeres amorosas, empáticas, unidas, fuertes, guerreras, sensibles, alegres, bailadoras, cariñosas, capaces, inteligentes, de esas que nos levantamos en tiempos duros y seguimos adelante. Guerreras. De esas que construimos castillos con las piedras que nos lanzan. Mujeres que creemos en nosotras y luchamos por nuestros sueños. Mujeres que amamos y apoyamos a otras mujeres. Mujeres que anhelamos justicia, equidad y paz para todas. Mujeres que anhelamos erradicar cualquier tipo de violencia”, compartió la presentadora en aquella ocasión, a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

El emotivo mensaje de Andrea para su mamá tras su partida

Fue la tarde de este domingo 30 de julio cuando Andrea Legarreta acudió a sus redes sociales para compartir con sus seguidores la triste noticia del fallecimiento de doña Chabelita, a través del cual se mostró sumamente triste ante este momento de pérdida. “Nuestro corazón y alma están destrozados. Nuestra reina ahora estará mirándonos con sus dulces ojitos como estrellas desde el cielo. Mami, no esperaba despedirte tan pronto. No te decimos adiós porque sé que siempre vivirás en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra alma, en el brillo de nuestros ojos”, expresó. “Algún día estaremos todos juntos de nuevo, amor, para no separarnos nunca. Hoy nuestra estrellita estará iluminando el cielo, nuestro cielo. Ay, mamita, me duele el corazón. ¿Cómo juntar esos pedazos? ¡Nos faltó TANTO! Más besos y abrazos de esos donde decías que te quedarías con mi esencia. Me quedo con la tuya”, expresó en otro fragmento de su mensaje.