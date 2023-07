La custodia de Bubbles, mascota de Sofía Vergara y Joe Manganiello, genera 'conflicto' en el divorcio

Tras semanas de especulaciones entorno al status de su relación, los actores Sofía Vergara y Joe Manganiello confirmaron el pasado 17 de julio su separación después de siete años de matrimonio. La noticia la dieron a conocer mediante un comunicado conjunto publicado por Page Six, mismo que destacó por su madurez, cariño y respeto mutuo, marcando así el fin de una de las parejas más sólidas de la industria del entretenimiento. “Hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos. Como dos personas que se aman y se preocupan el uno por el otro pedimos cortésmente que se respete nuestra privacidad en este instante, mientras navegamos por esta nueva fase de nuestras vidas”, expresaron en el escrito. Aunque al momento ninguna de las dos partes ha revelado los motivos reales que los llevaron a tomar este camino, la ahora ex pareja ya se encuentra trabajando en la ruptura por la vía legal. Tanto Sofía como Joe han sabido llevar por buen puerto su separación, no obstante, parece que existe un obstáculo en el acuerdo de divorcio que no los permite avanzar, o al menos eso es lo que US Weekly reportó en su más reciente edición.

De acuerdo con el medio especializado en el acontecer de Hollywood, una fuente cercana a la pareja confirmó que aún existen algunos puntos pendientes de resolución en el acuerdo de divorcio, sobresaliendo la guardia de Bubbles, la mascota que el matrimonio adoptó y convirtió en parte de su familia. “Todavía tienen algunos problemas que resolver, como la custodia de su perro, Bubbles”, señaló. Sin embargo, ello no se traduce en fricciones o tensión en cuanto al proceso y la relación de los involucrados, pues Sofía se encuentra en la disposición de manejar la separación de la mejor manera posible. “Ella espera que puedan avanzar de forma tranquila y justa”, añadió la fuente anónima en relación a la negociación.

Apenas el 10 de julio Sofía dedicó a Bubbles una publicación en su cuenta de Instagram para celebrar por todo lo alto la primera década de vida de la chihuahua. En la postal, tomada originalmente en 2021, se ve a la perrita disfrutar de un colorido pastel rosa decorado con flores de betún, el cual se corona con una figura de flamingo al centro, ave que fungió como temática para el festejo. La tarta se encuentra reposada sobre una base con acabados de mármol que permiten a la can comer de forma más cómoda, pues eleva el alimento a la altura de su trompa, mientras que brinda un soporte a las patas delanteras, lo que a su vez le permite estar más cerca del alimento. La escena está montada sobre un mantel tropical con fauna selvática y más flamingos; finalmente se observan vasos que hacen juego con el concepto. Vergara acompañó la instantánea con una divertida frase en la que compartió el tipo de relación que sostiene con su ‘perrhija’. “¡Feliz cumpleaños número 10 mi dulce Bubbles! No importa cuántas veces me muerdas, te amaré por siempre”, escribió.

La relación entre Sofía y Bubbles

El vínculo entre la actriz y la mascota es un tanto peculiar. En junio de 2021 Ellen DeGeneres preguntó en entrevista a Sofía por “su perrita”, a lo que ella respondió de inmediato con un toque cómico: “No tengo perro, no es mío, es de Joe”. Tras esto remató con la frase: “No sé siquiera por qué sigo viviendo con ellos”, para después remontarse al momento en el que Bubbles generó un fuerte lazo con Joe. “Era para mí, la adopté para mí, pero llegó a casa y me ignoró por completo. Se fue directamente con él (…) Ella ha tomado todo lo que era mío, no es chistoso, es una cosa horrible. Se quedó con mi esposo, con mi cama. Ellos duermen juntos y yo lo hago sola en la otra mitad, es extraño, pero debo decir que no es culpa de Joe, es culpa de ella, está obsesionada”, añadió entre risas.

Incluso aseguró que la chihuahua pone sus límites. “Ella me odia, cuando él tiene que salir por trabajo o cualquier otro motivo sabe que debe quedarse en casa conmigo, que tiene que lidiar conmigo, pero nunca hacemos contacto visual, siempre está mirando hacia el exterior. Si la coloco en mis piernas ella está viendo hacia la entrada, pendiente de cualquier sonido o cosa (…) ella no disfruta el tiempo conmigo, solo es como: ‘Sé que me debo sentar contigo porque eres la otra persona que habita esta casa’”.

El vínculo especial entre Joe y Bubbles

Contrario a la experiencia de Sofía, Joe ha encontrado en Bubbles una dulce compañía. En abril de 2022 dijo para Ellen que él no deseaba una mascota, pues creyó sería una presencia ruidosa “que lo volvería loco”; sin embargo, en cuanto se encontraron por primera vez hicieron match. “Corrió hacia mi, la cargué y comenzó a ladrarle a todo mundo en el lugar como diciendo: ‘Aléjense de nosotros, este es mi hombre ahora”. En otra entrevista para 'The Kelly Clarkson Show' habló del proceso de adopción de Bubbles. “Ella fue rescatada, Sofía vio una fotografía de ella y pensó ‘Dios mío, es la perrita más tierna que jamás he visto’, así que el refugio la llevó a casa y tan pronto como me vio corrió hacia mi (…) Nunca había tenido una mascota antes y me cuestioné como es que haría para cuidarla con tanto trabajo”.

De igual forma incentivó al público a tomar la vía de la adopción frente a la compra, compartiendo su propia vivencia. “Cuando nos la entregaron estaba enferma, orinaba sangre y los veterinarios temían que fuera cáncer”. Lo anterior molestó a Sofía por el hecho de no haber sido advertidos por los cuidadores, aunque Joe realizó un apunte certero sobre ello: “Mira, si lo dijeran nadie querría adoptarla. Afortunadamente somos personas que podemos pagar el tratamiento y todo lo que requiera”, comentó. Por su parte Sofía continuó con las bromas y dijo: “Es como su bebé, la trata como una pequeña bebé, una hija, pero ella insiste en comportarse como la concubina o como su mejor amiga o algo”.

