Con profundo dolor, Andrea Legarreta ha confirmado el fallecimiento de su madre

Para Andrea Legarreta siempre ha sido muy importante mantener a su familia unida y cerca de ella, por lo que es común verla disfrutando de los momentos más especiales e incluso los más cotidianos al lado de Erik Rubín, su ex pareja, sus dos hijas, Mía y Nina, así como de sus dos padres. Es por eso que la tarde de este domingo 30 de julio ha sido muy triste para la presentadora, pues ha tenido que enfrentar el que seguro será uno de los capítulos más dolorosos de su vida, al tener que darle el último adiós a su madre, la señora Isabel Martínez, a quien cariñosamente llamaba Chabelita. La noticia la ha confirmado la misma Andrea a través de su perfil de Instagram, donde ha compartido un desgarrador mensaje de despedida para su mamá, mostrándose sumamente consternada ante su partida.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

El conmovedor mensaje de Andrea Legarreta

A través de una publicación que hizo en su feed, Andrea mostró algunos de los instantes más especiales que compartió al lado de su madre, llamando la atención una foto en especial, en la cual se puede ver las manos de la conductora entrelazadas con las de su mamá y su papá, una fotografía que al parecer fue tomada antes de la partida de doña Chabelita y que sin duda habla de la unidad que tanto ha caracterizado a su familia. Al pie de este emotivo álbum de fotos, Andrea ha escrito unas palabras de despedida para su mamá, en las que se mostró agradecida por todo lo que logró vivir a su lado. A continuación, el mensaje íntegro de la presentadora del programa televisivo Hoy.

“Nuestro corazón y alma están destrozados. Nuestra reina ahora estará mirándonos con sus dulces ojitos como estrellas desde el cielo. Mami, no esperaba despedirte tan pronto. No te decimos adiós porque sé que siempre vivirás en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra alma, en el brillo de nuestros ojos”.

“No me alcanza la vida para agradecer tu amor infinito. Gracias por TANTO, mi preciosa. Gracias por TODO lo bello que nos regalaste con tu hermosa existencia, por la fuerza que nos dabas, porque gracias a ti me levanté en medio del dolor y los días malos”.

“Gracias por ser nuestra porrista oficial, por regalarnos paz con tu dulce mirada que voy extrañar tanto. Gracias por darme la vida. Sin duda nos tocó la mejor mamá. Cuánto amor nos regalaste a mis hermanos y a mí, a mi papi, a tus nietos, a tus hermanos. Fuiste la mejor hija y ahora estarás con tu mamita y tus hermanas, con mi abuelo y todos tus seres amados que se adelantaron”.

“Algún día estaremos todos juntos de nuevo, amor, para no separarnos nunca. Hoy nuestra estrellita estará iluminando el cielo, nuestro cielo. Ay, mamita, me duele el corazón. ¿Cómo juntar esos pedazos? ¡Nos faltó TANTO! Más besos y abrazos de esos donde decías que te quedarías con mi esencia. Me quedo con la tuya”.

“Nos faltaron lugares hermosos para visitar y ver cómo se hacen grandes tus ojitos y tu sonrisa con cada belleza que ibas descubriendo. Siempre nos faltará tiempo contigo, amorcito lindo. Te juro que me dedicaré a ser feliz y honrar tu vida, todos lo haremos”.

VER GALERÍA

“Sé que te gusta verme sonreír y luchar por mis sueños y eso haré, amorcito. Seguir adelante a pesar de que mi corazón esté destrozado. Todos lo haremos por ti, amor”.

“Cómo me decías siempre: TÚ SIEMPRE PUEDES y eso haremos por ti, mi reina. Guardo tu dulce olor y tu dulce recuerdo por la eternidad. Vuela alto, amor. Dios contigo, mi reina. Nuestra CHABELITA”.

“Gracias. Gracias. Gracias. Descansa, amorcito. Aquí te cuidamos a mi papi. Te amamos, amor eteno. Unidos para siempre, mi papi, mis hermanos y yo contigo. Por y para ti”, finalizó conmovida.

Una fecha doblemente significativa

Cabe destacar, que apenas la mañana de este domingo, Andrea Legarreta celebraba por todo lo alto el 57 aniversario de bodas de sus papás, una ocasión que decidió compartir con todos sus seguidores a través de redes sociales, en donde escribió unas líneas en las que expresó la admiración que tiene por sus padres y su historia de amor. “¡57 años de matrimonio, mis amores! Así de rápido, así de hermoso, luchando, soñando, creciendo, aprendiendo. Cuánta vida juntos, cuántas historias y cuántos recuerdos han creado y compartido, celebro su amor, amores preciosos, su paciencia y entrega, celebro su lucha, su amor a nuestra familia y ¡a la vida misma! Celebro su ejemplo”, se podía leer al inicio de su mensaje.

“Gracias por todo lo que nos han dado, por lo que siguen luchando, por su amor, ¡sus apapachos! Gracias porque con su presencia amorosa, con su dulce existencia, siempre han sido ese lugar seguro donde mis hermanos y yo tenemos la certeza de que pase lo que pase, podremos ir y arroparnos y sentirnos protegidos con su luz y amor. Los amo y amaré por toda la eternidad. ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Felices 57 a mi ojitos de cielo y mi Chabelita hermosa! Dios me los mantenga, con salud y ¡larga vida!”, expresaba la presentadora por la mañana.

VER GALERÍA