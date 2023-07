Danna Paola y su exitoso debut en el Tomorrowland -con todo y su encuentro con Paris Hilton

La carrera de Danna Paola sigue en ascenso y ella no podría estar más feliz. Y es que en medio del éxito que ha tenido con su gira Xt4S1S, la cual la ha llevado a recorrer todo el país y algunas ciudades de Estados Unidos y Canadá, la intérprete de temas como Mía se ha anotado un nuevo logro en su larga trayectoria, pues este fin de semana se apoderó del escenario principal del icónico festival de música electrónica Tomorrowland -que se realiza en Bélgica-, para presentar su más reciente éxito Paranoia, en el cual colabora con el famoso DJ Steve Aoki. Una ocasión en la que la intérprete dio muestra de su talento y su energía a la hora de presentarse frente a su público y en el que no dejó a nadie indiferente, pues además de su impactar con su belleza, su voz logró cautivar a una multitud eufórica que no dejó ve aplaudir cada movimiento de la también actriz.

La increíble presentación de Danna en Tomorrowland

Algo de lo que Danna Paola ha dado muestra en sus redes sociales, donde ha compartido algunos vistazos de su increíble presentación, en la que la vimos enfundada en un increíble minivestido negro con estampado que simulaban manchas en colores morado y verde fluorescente, el cual combinó con unas botas negras de plataforma, que le cubrían las piernas hasta las rodillas, complementando su look con medias de red y unas gafas oscuras, llevando el pelo suelto y lacio y un maquillaje en tonos metálicos, logrando el look perfecto para una noche de música electrónica.

Durante su presentación, pudimos ver a una Danna Paola llena de energía, brincando y bailando desde lo más alto del escenario, dando muestra de su gran talento vocal y emocionando a los presentes, que en todo momento acogieron a la mexicana con sus gritos y aplausos. Como era de esperarse, Danna Paola aprovechó la ocasión para lanzar un fuerte “¡viva México!”, mostrándose orgullosa de poner el nombre de su país en alto.

Su encuentro con Paris Hilton

Además, Danna Paola tuvo la oportunidad de convivir con algunas otras estrellas de la música y redes sociales, pues además de su colaboración con Steve Aoki, la cantante se dejó ver en compañía de Paris Hilton, quien también fue parte del show del DJ estadounidense, por lo que una vez abajo del escenario, se dieron un tiempo para convivir y compartir impresiones sobre sus respectivas participaciones en el festival.

El día que pensó en el retiro

En medio de uno de los momentos más exitosos de su trayectoria, Danna habló en una sincera entrevista para Vogue México, sobre cómo fue que pasó de querer retirarse a encontrar su propio estilo como cantante y triunfar conectando desde el corazón con sus fans. “Muchas veces consideré y me replanteé tirar la toalla de la carrera, bastantes veces, porque es una presión muy grande ahí afuera, todo el tiempo, querer complacer a todo el mundo es imposible, no se puede. Y creo que eso me llevó a una depresión muy grande y a una presión sobre el motor de lo que es ser artista, no ser un producto”, aseguró. Aunque por muchos años siguió el camino que le estaban marcando, llegó un momento en el que sintió la necesidad de poner un alto: “Crecí siendo un molde de popstar de tienes que cantar esto, tienes que hacer eso y entonces tienes que ir por esta línea y tienes que cantar estas canciones”, dijo.

Aunque su talento jamás estuvo en duda, Danna sentía que más que ofrecerle a sus fans un trabajo hecho desde el corazón, estaba sólo cumpliendo con un contrato: “Todas las canciones y toda mi música tenía que ver con mis telenovelas, entonces, en realidad no tenía una esencia como artista. No podía conectarme con lo que era yo y decía: ‘Bueno es que no quiero ser esto a dónde quiero ir, qué quiero contar’”. Fue entonces que la cantante decidió comenzar una revolución muy personal que la llevó a alzar la voz y tomar el mando de su carrera: “No me sentía yo, me sentía parte del sistema, me sentía parte de lo que estaba de moda y justo sucedió una desconexión. Empecé a encontrar un motor distinto de dejarme de poner en aprobación de los demás y primero aprobarme a mí”, puntualizó.