'Voy a ser suegro protector', Gabriel Soto ante la nueva etapa que apenas comienza su hija Elissa

Aunque las hijas de Gabriel Soto, Elissa Marie y Alexa Miranda, a quienes tuvo con Geraldine Bazán, aún son menores, el actor es muy consciente de que, llegado el momento adecuado, sus hijas crezcan y comiencen a enamorarse. Una etapa de vida que está más cerca de lo que él cree, especialmente con su hija mayor, Elissa, quien está a tan solo un paso de convertirse en adolescente, pues en febrero de este año cumplió 14. Y es que según ha revelado el intérprete, su hija mayor ya tiene un pretendiente que ha comenzado a llamar su atención, un asunto en el que ha puesto toda su atención, pero que toma con mucha calma, pues entiende que su pequeña ha comenzado a crecer y que este tipo de experiencias eran prácticamente inevitables, por lo que ha procurado mostrarse comprensivo y abierto ante Elissa.

¿Cómo asume Gabriel su rol de padre de una adolescente?

Así lo ha compartido el intérprete durante una charla que sostuvo con el programa Despierta América, en el que con total sinceridad habló de cómo ha enfrentado esta nueva etapa en su faceta de padre de familia y la forma en la que cree que será como suegro, mostrándose sumamente nostálgico ante lo rápido que ha crecido su pequeña Elissa. “Voy a ser suegro protector, suegro que voy a apoyar a mi hija, pero ya está en ese proceso, eh, ya está con el tema del niño que le gusta y que si el niño que le manda florecitas y que le manda mensajitos y que todo eso”, compartió Gabriel entre risas.

Luego de revelar que su hija ya tiene un pretendiente, el actor compartió algunos detalles de esta etapa de su vida, aunque también se reservó algunos otros, cuidando así la privacidad de su pequeña. “Está un niñito ahí como que tirándole la onda, pero no quiero decir mucho porque si no Elissa me va a decir, ‘papá cómo dijiste eso en televisión nacional’, pero sí ya estamos en ese proceso con Elissa”, compartió el intérprete, quien reveló cómo ha hecho frente a este instante inédito en su vida como papá. “Obviamente parando ojo que sea una persona que la trate bien, que sea un chavo bien, que no esté en las fiestas y todo este tipo de cosas, pero también es parte de la vida y es parte de apoyar a los hijos y de que sean felices”, finalizó.

Gabriel Soto, un padre entregado

Hace unos meses, Gabriel Soto habló de sus hijas y cómo caminar con ellas de la mano ha sido el mayor privilegio que ha tenido, un aspecto que ha marcado para siempre su vida. “Mi hija grande ya tiene 14 años, ya esta en adolescencia. Increíble, mis hijas son mi vida entera y siempre lo he dicho y siempre van a serlo…”, dijo el actor de paso por el aeropuerto de la Ciudad de México, declaraciones retomadas por el programa De Primera Mano, dejando en claro el enorme compromiso que asume como papá, más allá de los giros a los que se ha enfrentado en los últimos años y de los múltiples compromisos profesionales en los que se involucra, pues para él lo más importante e imprescindible siempre será su familia.

Su actual relación con Geraldine Bazán

Para Gabriel, la misión de hacer prevalecer la estabilidad entre su familia no sería posible sin la comunicación efectiva que mantiene con Geraldine, un aspecto que ha definido todo desde el día en que ambos tomaron la decisión de poner punto final a su relación de pareja. Por supuesto, desde entonces, y más allá de no vivir en la misma casa, Soto ha estado siempre cercano a Elissa y Miranda, a quienes ha acompañado en los instantes más importantes, como cuando su primogénita hizo su debut en la televisión, algo que conmovió del todo a los actores. “Siempre estoy presente, estoy con ellas y afortunadamente con su mamá me he puesto de acuerdo para estar con ellas, son mi todo…”, dijo en otro momento de la conversación, en la que se dejó ver sonriente y al mismo tiempo un tanto discreto al tocar este punto.

