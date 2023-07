Cynthia Rodríguez revela la sorpresa que Carlos Rivera le dio al elegir su vestido de novia

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera atraviesan uno de los momentos más especiales y llenos de amor de su relación, pues en tan solo semanas el matrimonio dará la bienvenida a León, su primogénito. Aunque la pareja se ha caracterizado a lo largo de los años por ser sumamente discreta en cuanto a su vida romántica, hay ocasiones en las que deciden abrir su corazón y compartir detalles íntimos de los capítulos clave que los mantienen enamorados y unidos hasta la fecha. En los últimos meses han sido protagonistas de una historia que pareciera salida de un cuento de hadas, la cual abarca desde su compromiso matrimonial, pasando por la ceremonia, hasta la formación de una familia, todos eventos en los que han hecho partícipe a su círculo más cercano, mientras que dejan ver mínimos destellos a sus seguidores. Sin duda la vida de la joven pareja ha dado pasos agigantados en el reciente tiempo. Ante esto, la cantante y conductora otorgó una entrevista a Pati Chapoy en la que se sinceró respecto a múltiples temas y dio detalles de los preparativos nupciales que realizó hace ya más de un año, destacando la elección de su vestido de novia.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

La sorpresa de Carlos a Cynthia

Tras compartir la historia de la pedida de mano que Carlos le organizó, llegó el turno de que Cynthia hablara sobre los preparativos de su boda, celebrada en junio del 2022 en España. De acuerdo con la también actriz todo lo que conllevó el festejo fue hermoso, incluyendo en sus declaraciones los viajes previos con fines preparativos, no obstante, el punto culminante fue la elección del vestido. “Cuando vamos al viaje para la preparación de la boda invitamos a mi mamá, porque íbamos a, ya sabes, a ver manteles, la degustación, el lugar, las flores”, relató. Rodríguez brindó detalles hasta antes inéditos, dejando al descubierto el hermoso gesto que Carlos tuvo con ella y la travesía que implicó usar los diseños con los que se casó.

“Cuando platicamos sobre el vestido dije: ‘Si yo me hago el vestido en México pues obviamente se va a saber que me voy a casar, y si no lo queremos compartir hasta después…’”, comentó en relación a la privacidad con la que querían se llevara a cabo la ceremonia. Ante esto, fue Rivera quien propuso que el diseño se realizara en el viejo continente. “Me dijo (Carlos): ‘No mi amor, vamos a hacerlo en España’”. El cantante incluso le comentó a Cynthia que un stylist ya se encontraba trabajando en opciones, a lo que ella se puso en contacto para darle especificaciones y hacerle saber sus gustos y deseos.

VER GALERÍA

“Ya en el viaje que hagamos te vas a probar los vestidos, pero ¿como cuál te gusta?”, le preguntó Carlos a Cyn con la finalidad de adelantar encargos al estilista. Ante el cuestionamiento la conductora externó parte de sus expectativas, haciéndole saber que su sueño era portar una pieza del diseñador Zuhair Murad. “Mi sueño es un vestido como de este diseñador, pero le dije: ‘No, no, pero o sea, no, prefiero ir a probarme vestidos a ver cuál me gusta’”.

El día de la prueba Cynthia tenía mucha ilusión pues naturalmente pensó que vería materializadas en textil las especificaciones que compartió con el stylist, aunque se llevó una sorpresa. “Llegamos con el stylist, y me dice: ‘Adelante, para que te pruebes’. Y yo dije: ‘Voy a abrir esa puerta y va a ser el vestido con el que he soñado’. Entro y veo un vestido, o sea un vestido súper sencillo, y otro como de pedrería, pero transparente…”, contó. “¿Qué te parece?”, le preguntó el estilista. “Es que, no es como los que te mandé”, le respondió Cynthia. Frente al momento el stylist decide llamar a Carlos solo para dejar al descubierto una grata sorpresa. “Entra Carlos que no me iba a ver con los vestidos obviamente y me dice: ‘¿Qué pasó, no te gustó?’ Yo no sabía que hacer porque no sabía si lo preparó con mucho amor y estaba siendo muy grosera”, le dijo Cyn a Pati. Finalmente Rivera le entregó un sobre y le pidió que lo abriera, encontrando en su interior una hoja ilustrada con la icónica Torre Eiffel, la cual decía: “Nos vamos a París por tu vestido”. “Dile Victor, que nos vamos a París, que mañana tenemos una cita con el diseñador Zuhair en su atelier para que te hagan el vestido que tú deseas”, complementó Carlos con palabras. “Al día siguiente viajamos a París y el vestido fue justo como lo soñé”, dijo Cyn.

VER GALERÍA

Las travesías de Cyn por su vestido de novia

El diseñador confeccionó desde cero el vestido, por lo que citó a la conductora dos semanas después en su espacio de trabajo para darle continuidad a la pieza, aunque ello significó un pequeño reto para Rodríguez. “Yo estaba en el programa y ya había pedido mis vacaciones. Pati, tuve que ir tres veces a París de fin de semana, que nadie se enterara y yo llegaba el lunes en el primer vuelo para poder probarme ni vestido”, relató. “El primer viaje fui con mi mamá y con Carlos, que no vió nada obviamente, el segundo viaje fui con mis hermanas, que me acompañaron también y el tercero fui con mi papá que me acompañó para ver ya el vestido listo, y llorábamos. Fue como un proceso tan bonito que lo gocé mucho, lo disfruté mucho”.

Finalmente, con el vestido terminado, éste fue enviado de París a Madrid y luego a Ribera del Duero, localidad en la que se llevó a cabo la ceremonia. “Usé dos vestidos, ese lo usé solo para la iglesia, que la verdad era desmontable, tenía un vestido más pegadito y toda la cola era aparte, y luego me cambié otro vestido que también era del mismo diseñador pero ya era como más ligero, y ese sí fue ya para la noche, andaba ya muy ligera”, compartió.

Cynthia concluyó esta parte de la entrevista destacando la satisfacción que el momento en su conjunto le otorgó. “Veo las fotos y digo: ‘Así tenía que ser’. El vestido con el que siempre había soñado, la persona, el hombre que era un príncipe ese día, yo lo veía esperándome y decía: ‘Dios sí existe’”.

VER GALERÍA