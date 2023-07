'El doctor me autorizó dar las funciones', Lucero Mijares revela cómo se encuentra tras el accidente que le dejó una fractura

Además de ser una excelente actriz y cantante, talentos que heredó directamente de sus famosos padres, Lucerito Mijares también ha demostrado ser una jovencita sumamente profesional y entregada a su carrera. Algo que quedó demostrado tras su reciente debut en la obra El Mago, de la cual es protagonista. Y es que tras haber hecho sus primeras funciones, la hija de Lucero y Mijares sufrió un accidente que le provocó una fractura en el tobillo, poniendo en riesgo su estancia en la obra. Sin embargo, la actriz ha dejado en claro que su lesión no será un impedimento para que pueda seguir desarrollándose sobre el escenario, pues ha continuado al frente del musical con ayuda de un scooter que le permite moverse con mayor agilidad. Sin embargo, todo parece indicar que las cosas podrían volver a la normalidad, pues Lucerito recientemente reveló cómo es que se encuentra a nivel físico y cual es el estatus de su lesión, mostrándose sumamente positiva ante los pronósticos de sus médicos, quienes esperan darla de alta en los próximos días.

¿Cómo se encuentra Lucerito tras su lesión?

Así lo compartió la joven actriz en una charla que sostuvo con el programa Ventaneando, en donde con total apertura habló de su lesión y de su proceso de sanación, mostrándose sumamente emocionada por retomar su vida sin yeso y continuar con sus funciones al 100, siempre bajo la vigilancia de su doctor. “Para los que no saben, me rompí el tobillo, pero estoy superbién, supercontenta. El doctor me autorizó dar las funciones y estoy supercontenta en mi carrito”, compartió Lucerito con una sonrisa en rostro, dejando en claro que su compromiso con la obra y su público está al 100. “En menos de dos semanas me quitan ya el yeso, ¡por fin!”, agregó la jovencita, mostrándose ansiosa por dejar atrás este capítulo y retomar su vida y carrera sin obstáculos.

¿Qué fue lo que le pasó?

Luego de su accidente, Lucerito Mijares se abrió de capa para hablar de su lesión, durante una conferencia de prensa con motivo del estreno de El Mago, en donde estuvo acompañada de sus dos padres y del productor del musical, Juan Torres. Agradecida, explicó qué fue lo que le ocurrió, cuando minutos antes de la función dio un paso en falso. “En este caso fue un tropiezo. Iba en las escaleras aquí en el teatro, la función empezaba a las 5 y a las 4:50 me caí, se me resbaló el pie, se me fue de lado, escuché un crack y dije: ‘Ya valió’. No lo podía apoyar muy bien, me dolía mucho y pues se tuvo que dar la función. Me dolía mucho, pero pues tenía que intentarle fingir que todo estaba bien. Pensamos que era un esguince o una torcedura pues porque creo que con una fractura pues poca gente aguanta, y sobre todo una función de dos horas y que toda la obra es correr, correr, correr… se hizo lo que se pudo…”, dijo, declaraciones retomadas por el programa Sale El Sol.

Tras el incidente, Lucerito acudió de inmediato con sus doctores, quienes valoraron su lesión y le dieron instrucciones sobre los cuidados que debía tomar en adelante y mientras es dada de alta. “Acabó la función, me fui al hospital, me checaron, en la radiografía no salió nada y ya en la tomografía salió que estaba una parte de la tibia rota. Muy raro… obviamente el doctor que me atendió no se lo podía explicar… pero sí, estaba roto. Voy a estar por lo menos seis semanas así, así que si vienen por acá me seguirán viendo igual…”, dijo la joven, quien en ese momento confirmó que no cancelará ninguna de sus funciones de la temporada, algo que finalmente ha cumplido cabalmente, dando muestra de lo profesional que es a pesar de su corta experiencia.

El orgullo de Lucero por su hija

Para Lucero la admiración por Lucerito es grande. Algo que quedó demostrado en el mensaje que la cantante le dedicó a su retoño en redes sociales, donde reconoció su valentía y sus ganas para disfrutar de su gran momento que está viviendo a nivel profesional, pese a que las cosas no han salido un poco distintas a como lo había imaginado. “Aplaudo de pie a mi @LuceroMijaresOf que tiene la vocación, la valentía y la fuerza para dar función en su noche de estreno de @elmagothewiz con su fractura reciente. El pequeño accidente fue el domingo unos minutos antes de salir al escenario. Sin saber qué tenía, esa tarde dio la función así (imagino el dolor). Al terminar, en el hospital le detectaron fractura en la tibia. Hoy aguantó como las grandes, guerrera mi preciosa. Dio una función hermosa y se robó los corazones de muchos. Así con su yeso, seguirá dando las siguientes funciones durante algunas semanas con autorización de los médicos. Está fabulosa, nadie se pierda esta obra. Felicidades mi nena, te deseo una larga y exitosa carrera. Dios te cuida, te recuperarás pronto”, escribió la intérprete en redes sociales.

