El sexy look de Aislinn Derbez para su cita con Beyoncé en Nueva York

Además de ser una excelente actriz, madre, productora, empresaria y emprendedora, Aislinn Derbez se ha caracterizado por tener un sentido de la moda sumamente desarrollado, pues en cada aparición pública que hace, suele acaparar miradas con sus looks, luciendo siempre perfecta para la ocasión e impecable, pues suele cuidar cada detalle minuciosamente. Algo que ha quedado en claro recientemente en las redes sociales de la intérprete, en donde nuevamente se ha dejado ver de lo más guapa y sexy, en un atuendo más que idóneo para la importante cita que la hija mayor de Eugenio Derbez ha tenido este fin de semana en Nueva York: el concierto de Beyoncé.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

El icreíble look de Aislinn para el Renaissance World Tour

Así lo ha compartido la intérprete a través de sus historias de Instagram, en donde ha compartido algunos vistazos de su estancia en la ‘Gran Manzana’, así como de los preparativos antes de disfrutar del increíble recital de la cantante que forma parte del Renaissance World Tour. Para esta ocasión, Aislinn optó por un atuendo cómodo, sin perder de vista la elegancia y el glamour que amerita un evento como este, pues optó por un body negro de inspiración lencera, firmado por Marika Vera, de mangas asimétricas, que dejaban al descubierto los hombros de la actriz, así como algunas transparencias a la altura de su abdomen, dejando al descubierto parte de la torneada figura de la intérprete.

Aislinn combinó su body con un pantalón negro de tiro alto y a la cintura, con pinzas en la parte alta y ligeramente acampando, con el que le dio el toque de elegancia a su atuendo, pues además complementó su look con unos stilettos en tono fucsia, con el que no solo se sumó a las tendencias de este verano, también le otorgó el toque de color necesario a todo su look. La actriz optó por accesorios muy discretos, como una ligera pulsera plata que llevó en sus manos, así como gafas oscuras y un minibolso de correa de cuero que llevó sobre uno de sus hombros. Sin embargo, hubo un accesorio que acaparó todas las miradas: se trata de un collar de cadenas de Tiffany & Co. del que colgaba al centro un discreto dije plateado, el cual estaba grabado con el nombre del tour de Beyoncé y que fue un obsequio para la actriz, pues fue la marca de joyería quien invitó a la intérprete a este increíble concierto.

En cuanto a su beauty look, Aislinn decidió su larga y oscura cabellera peinada de raya en media y completamente suelta, solo con unas ligeras ondas en las puntas. Además, optó por un maquillaje en el que los tonos marrones y ocres fueron los protagonistas. Algo que pudimos observar en su mirada, pues para darle profundidad, llevó sombras marrones, así como un highlighter bronce con el que resaltó sus facciones, así como su tono de piel, además de un labial marrón, con el que selló por completo su look.

Aislinn Derbez revela por qué no quería ser actriz

Recientemente, la también modelo expuso en una sincera charla con su padre, Eugenio Derbez, los motivos por los que en un primer momento no deseaba seguir sus pasos en la actuación: “Es que yo no quería ser actriz porque me daba miedo, me daba pánico ser actriz y que me compararan contigo”, dijo en un capítulo de su podcast, “Cuando creces como hijo de alguien tan grande, te sientes desvalorado, te sientes como: ‘ay, bueno, yo no valgo, el que vale es mi papá’”. Sin embargo, Aislinn indicó que, con el paso del tiempo, pudo desechar aquellas inseguridades y aprovechó su conversación con el actor para expresar lo agradecida que está de que sea su papá: “Yo sí quiero decirte de lo orgullosa que estoy de ser tu hija, de lo orgullosa que estoy por todo lo que has hecho por nosotros, de todo lo que has hecho en tu carrera”.