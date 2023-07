Ingrid Coronado revela que se ha dado una nueva oportunidad en el amor

Aunque Ingrid Coronado ha procurado ser muy abierta a la hora de compartir detalles de su día a día, e incluso de la forma en la que suele hacer frente a algunos de los acontecimientos más complicados de su vida, algo que se ver reflejado en su programa de radio y en los libros que escribe, la presentadora siempre se reserva los detalles de su vida amorosa, dejando ese tema para ella y su círculo más cercano, por lo que son pocos los de. Sin embargo, en un reciente encuentro con la prensa, la comunicadora decidió sincerarse sobre esta faceta de su vida, dejando en claro que su corazón ya tiene dueño y que se encuentra muy feliz con lo que está sucediendo en torno a su vida sentimental. Eso sí, ha querido reservarse algunos detalles sobre esta relación, la cual la tiene muy contenta.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Fue durante una charla que sostuvo con los medios de comunicación, luego de la presentación de su más reciente libro, Pregúntale al Oráculo, el cual ha escrito en colaboración con Tamara Vargas, su compañera en el programa de radio, Ingrid y Tamara, que la presentadora no pudo evitar los cuestionamientos sobre su vida románticas, los cuales abordó con la mejor manera y con una enorme sonrisa. “Sí, ya hay alguien en mi corazón. Gracias a Dios no (trabaja en el medio). No es de la vida artística, pero es probable que lo conozcan, prefiero mejor manejarme (en discreción)”, expresó Ingrid al ser cuestionada por el galán con el que ha decidido darse una nueva oportunidad en el amor, de quien prefirió no revelar detalles sobre su identidad, en declaraciones retomadas por el programa Sale el Sol.

Al querer la prensa saber más sobre su noviazgo, Ingrid prefirió no entrar en detalles. Sin embargo; sí habló de la ilusión que siente ante esta nueva oportunidad que se ha dado, pues era un anhelo que pedía se hiciera realidad. “Se lo pedí al universo, y se lo pedí muchas veces, y con todo el corazón, llegó lo que estaba esperando, lo que estaba buscando”, expresó la también cantante conmovida.

¿Los hijos de Ingrid ya conocen a su galán?

Al ser cuestionada sobre si es que Emiliano, Paolo y Luciano ya conocen y conviven con su novio, Ingrid fue muy transparente al respecto, dejando en claro que por ahora su relación es solo de dos personas. “No, todavía no conoce a mis hijos. Para que yo le presente a alguien a mis hijos tengo que estar segura que es la persona con la que quiero compartir mi vida para siempre. Aunque estoy muy contenta y todo va muy bien, creo que presentar a nuestros hijos es un paso fuerte, que tenemos que pensar muy bien. Por el momento seguiremos siendo solo él y yo”, compartió.

Cabe destacar que, hace unos meses, Ingrid habló con la prensa sobre este tema. Sin embargo, en esa ocasión, la escritora reveló que se encontraba soltera, pero que sus hijos eran los primeros en animarla a enamorarse de nuevo. “Sí me decían: ‘¿El novio para cuándo, ma?’, y como ven que no llega, dijeron: ‘Ya ni para qué la presionamos con eso también’, dijo entre risas. A sí mismo, descartó buscar el amor en las aplicaciones, pues prefiere tener paciencia hasta que llegue el galán indicado. “Me encantaría y sé que va a llegar, es cuestión de tiempo. También, en los últimos años, yo he estado llena de cosas que resolver, tengo que tener el tiempo para poder dedicarle a una pareja…”, compartió la intérprete, en declaraciones retomadas por la periodista de espectáculos Berenice Ortiz para su canal en YouTube.