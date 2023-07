Entre risas, Thalía reacciona a su 'spoiler' en La Casa de los Famosos: 'Todo está fríamente calculado' La cantante reapareció en redes sociales y aclaró que no estuvo a punto de revelar la sorpresa que preparó la producción para Nicola Porcella

Con el final de La Casa de los Famosos cada vez más cerca, no sólo las estrategias se han puesto color de hormiga entre los siete habitantes que continúan en la competencia también las visitas sorpresas no han parado de llegar al interior de la residencia en la que se graba el reality. Y es que si hace un par de semanas los concursantes tenían un emocionante e inesperado encuentro con Gloria Trevi, ahora han disfrutado de una reunión virtual con Thalía. A lo largo de la amena conversación, la cantante moderó una sincera sesión de preguntas y respuestas que pusieron nerviosos a algunos de los competidores; sin embargo, el momento que ha dado de qué hablar fue cuando la intérprete mexicana hizo un insólito comentario con el que estuvo a punto de revelar la sorpresa que la producción preparó para Nicola Porcella. La simpática escena generó un mar de reacciones en redes sociales donde se ha hecho referencia al spoiler que por poco comete Thalía. Tal ha sido el revuelo que causó esta situación que la artista ha querido aclarar lo sucedido dejando en claro la increíble experiencia que vivió en el programa.

La reacción de Thalía a su spoiler en La Casa de los Famosos

Luego de ver los múltiples comentarios que comenzaron a circular en Twitter, donde decenas de usuarios aseguraban que casi le revela a Nicola que recibiría la visita de su mamá, Fiorella Solimano, Thalía reapareció en sus historias de Instagram para hablar de lo mucho que disfrutó unirse al programa: “Cariños, estuvo espectacular, la pasamos súper bien, bueno yo y mi equipo la pasamos espectacular. Qué bonito poder entrar y echar la chorcha, obviamente leer algunas de tantas de las miles y miles de preguntas que ustedes mandaron y crear ahí ese momento tan lindo de inspiración, de fortaleza, de anécdotas, de cosas lindas que se platicaron y a ustedes mantenerlos así (nerviosos), al filo de la navaja, diciendo: ‘¡Le va a decir!, ¡le va a decir!’”.

Asimismo, la cantante aseguró que todo lo dicho durante la velada estuvo metódicamente pensado para generar suspenso dentro de la casa: “Cariños, es como el fin de capítulo de viernes, ay cariño, lo van a amar. Pero los videos que me mandan de que: ‘Casi, casi le dice’, ¡No, no, no! Todo está fríamente calculado”, indicó entre risas.

Qué pasó con Thalía en La Casa de los Famosos

Durante la emisión del jueves del reality, los concursantes se unieron en una conversación por videollamada con Thalía, quien se mostró sumamente entusiasmada de poder ser parte del exitoso proyecto. Fue en la recta final de su participación que la cantante protagonizó un bizarro momento mientras los habitantes respondían cuál había sido su experiencia más difícil en la casa y cómo lograron superarla. “A veces he querido explotar y todo, pero trato de calmarme, pienso en mi familia, en la gente que me quiere allá afuera y pues trato de soportar esto, ya lo tengo más balanceado”, comentaba Wendy Guevara cuando Thalía tomó la palabra: “Y hablando de la familia que bonito que estuvo hoy muy emotivo ver a la mamá ahí…”, dijo la cantante, que de inmediato hizo una pausa dando pie un silencio incómodo que se prolongó por un par de segundos.

Ante los rostros atónitos de los habitantes intentando descifrar a qué se refería, Thalía cambió rápidamente el tema de la conversación valiéndose de lo que había dicho Wendy minutos atrás. “Y… pues yo siento que cuando tú (Wendy) estás ahí con el pequeño Nicola, pues si te vuelves la mamá”, indicó entre risas.

Las sospechas de Emilio Osorio se cumplen

Si bien, la reunión fluyó sin mayores percances, más tarde, Emilio Osorio expuso sus sospechas sobre el secreto de la producción que la cantante casi revela. “En cuanto cortaron a Thalía yo le dije a Sergio: ‘Va a venir la mamá de Nicola o va a estar o la van a transmitir porque se equivocó contigo’”, explicó el joven cantante, que al igual que los usuarios en redes, no pasó desapercibida la interrupción que hizo Thalía, “Hizo un espacio y dijo: ‘tú mamá’, y todos nos quedamos así (estupefactos), se quedó sonriendo y retomó’”. Las conjeturas del cantante no tardaron en confirmarse, pues este viernes se pudo ver ante las cámaras el emotivo reencuentro de Nicola con su mamá.

