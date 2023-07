Khloé Kardashian celebra el primer cumpleaños de su hijo Tatum

A pesar de que están acostumbradas a ser protagonistas de todo tipo de titulares, las hermanas Kardashian hacen algunas excepciones. En el caso de Khloé, el aspecto de su vida que ha tratado de llevar con mayor discreción es la crianza de su hijo menor Tatum, del que no se conoció el nombre sino hasta hace unas semanas en un capítulo de la nueva entrega de su serie. Tal como sucedió con True, su primogénita, la llegada de Tatum también se dio en el marco de complicaciones en su relación con Tristan Thompson, pues el proceso de su espera se dio en medio de la noticia de que el basquetbolista estaba esperando un bebé con otra mujer. Sumado a esta circunstancia, Khloé ha confesado que su experiencia con la maternidad en el caso de Tatum inició de manera distinta, al haber tenido que recurrir a la maternidad subrogada, cambiando lo que había vivido en el caso de True. En un ejercicio de honestidad, quiso hablar de su experiencia, pues consideró que es algo de lo que no se habla y a lo que pueden enfrentarse otras mujeres que tienen que recurrir a este método para convertirse en madres. Ante esto, Khloé decidió guardar en la mayor privacidad la relación con su hijo menor, pero ha sido en el primer cumpleaños del pequeño en el que ha decidido hacer una excepción y compartir como nunca antes imágenes de Tatum.

La felicitación de Khloé a Tatum

Aprovechando esta ocasión tan especial, Khloé decidió abrir su álbum de fotos y compartir una serie de imágenes del pequeño, junto a las que escribió: “¡Feliz cumpleaños mi dulce hijo! Soy una firme creyente de que Dios te da lo que necesitas y yo te necesitaba. Dios sabía que mi corazón te necesitaba, Necesitaba tu dulce y preciosa sonrisa. Necesitaba tu angelical espíritu. Necesitaba el amor que solo tú puedes dar. Necesitaba a mi hijo. Estoy tan orgullosa de ser tu mamá. Tan orgullosa del amor y risas que hemos tenido en nuestra casa. Tan orgullosa de tu hermoso, gentil, amoroso y contagioso espíritu. Iluminas cada habituación. No hay manera de negar que todos sonríen cuando te ven. Especialmente True, ella está tan orgullosa de que seas de ella”.

“Tatum, has cambiado mi vida y la de True para siempre. Ambas te necesitábamos, sabía que sería una fantástica y amorosa hermana mayor, pero pienso que nunca pude haber imaginado el amor y lazo que ustedes ya tienen. Los dos me recuerdan tanto a su tío Bob y a mí. Y es perfecto porque pienso te pareces tanto a tu tío. (Lo que significa que también te pareces a mi papá). No puedo creer que ya tengas un (año). Feliz primer cumpleaños mi dulce, dulce bebé”, finaliza el mensaje que escribió Khloé. Queda claro que no miente al decir que el pequeño se parece a su hermano Rob, si se considera que guarda una gran similitud a Dream, la hija del único varón entre las Kardashian. Otro aspecto que llamó la atención es que todo el mensaje está escrito a nombre de True y de Khloé sin mención a Tristan, con quien la fundadora de Good American todavía se ve involucrada en rumores.

La felicitación de la abuela Kris y la tía Kim

Como es tradición, Kris no podía faltar entre las sentidas felicitaciones con su propia colección de fotografías: “Feliz, feliz cumpleaños a mi nieto Tatum, nuestro hermoso love bug (expresión en inglés usada afectuosamente), ¡con la sonrisa que ilumina la habitación! Gracias por traer incluso más amor a nuestros corazones, y por tu preciosa personalidad y dulce, dulce, feliz espíritu cada día. Eres una bendición y ¡te amamos de aquí a la luna y de regreso! Gracias por las risas, las sesiones de fotos, la habilidad de gatear más rápido que nadie que haya conocido y la forma en la que me traes tanta calma cuando me abrazas. Honestamente, estoy sorprendida de lo exactamente igual que te ves a tu tío Rob. ¡Es sorprendente y me encanta! ¡Te amo mi increíble Tatum! Te amo mi dulce niño”.

En esta misma línea, Kim Kardashian también aprovechó sus redes para felicitar al pequeño: “¡Mi bebé Tatum, feliz primer cumpleaños! Oh por Dios, eres tan suavecito, el bebé más feliz todo el tiempo. ¡No te puedo decir lo amado y especial que eres! ¡Eres el gemelo de Rob! Tu tía que te ama tanto”.

