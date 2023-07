Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann reunidos por las vacaciones de Kailani

Desde que hicieron pública su separación sentimental en 2020, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann dejaron claros los términos de su ruptura; una transición que ocurrió en los mejores términos cuya prioridad fue y será preservar un entorno de armonía para su única hija en común, Kailani. Así, los exesposos cumplen a cabalidad con este compromiso, orgullosos de brindar a su pequeña gratas experiencias en familia, ya sea por fechas especiales como la celebración de sus cumpleaños, o como ocurrió en esta ocasión en que los actores se unieron para brindar a la niña unas vacaciones inolvidables a su lado, así lo reveló la guapa actriz también hija de Eugenio Derbez, quien abrió su corazón sobre este instante tan emotivo por el que además tuvo que hacer una pausa en su trabajo.

El reencuentro de Aislinn y Mauricio

Cercana como siempre a sus seguidores, Aislinn compartió algunos vistazos de estas vacaciones junto a su hija y Mauricio. A través de un álbum de fotos en Instagram, la intérprete presumió parte de la escapada, cuya finalidad principal fue llevar a Kailani a disfrutar de una experiencia vivencial en la naturaleza. Para este propósito, la expareja voló hasta Costa Rica, uno de los lugares favoritos de la actriz, según ha revelado. “Hace meses le prometí a Kai este curso de verano… Me quedé en una serie que se graba todo el verano y estaba dispuesta a perder el trabajo si no me daban chance, pero aceptaron parar una semana para que pudiera ir y fue maravilloso…”, explicó la también emprendedora, siempre dispuesta a conservar gratas memorias junto a los suyos, especialmente si se trata de viajar con su hija.

Aislinn reveló imágenes de las inolvidables vacaciones. En las fotos se puede ver a Kai jugando en lo que parecer ser una reserva natural junto a otros niños, conviviendo con Aislinn y, por supuesto, posando para una foto en familia en la que también aparece Mauricio. En esta imagen los tres lucen sonrientes y se aprecian muy unidos, portando ropa de playa y siendo partícipes de esta experiencia con su hija. “Estar en uno de mis lugares favoritos con algunas de mis personas favoritas, y que mi hija tenga siempre estas memorias es de lo que más me llena el corazón y siempre será una prioridad. Ojalá cada vez sea menos difícil encontrar proyectos y lugares así en el mundo donde nuestros hijos puedan ser más libres, salvajes y felices”, escribió la actriz en la continuación de su texto, el cual ha recibido varios comentarios y reacciones de los usuarios, quienes celebran por la armonía que los actores han procurado al interior de su círculo personal, más allá de las circunstancias por las que ambos tomaron la decisión de separarse.

Aislinn y Mauricio, orgullosos de trabajar en equipo

Para Aislinn Derbez mantener un fuerte lazo de cordialidad con Mauricio Ochmann ha sido una de sus mayores prioridades. La actriz incluso ha revelado lo bien que marchan las cosas entre ambos, dedicados a cuidar y brindar amor a su hija. “Mauricio me ayuda muchísimo, a veces le toca con él, a veces conmigo”, contó en entrevista para las cámaras del programa Despierta América el pasado mes de abril, esto durante su paso por la gala de los Premios Platino, celebrados en la ciudad de Madrid. En ese espacio, también reveló de qué manera logra acoplarse para viajar con su hija a cualquier lado en el que tenga proyectos de trabajo, cuidando siempre que la pequeña permanezca tomando lecciones y preparándose académicamente. “Tiene escuelas en todos lados, tiene escuela en Los Ángeles, en México, en Costa Rica, en Madrid, porque para mí es muy importante que vaya a la escuela y siga estudiando, que aprenda y conviva con otros niños y sí, me la tengo que andar trayendo en los viajes”.

Mientras tanto, Aislinn prepara todo para brindar a Kailani la mayor estabilidad en cuanto a la formación escolar se requiere. Así lo expresó durante esa charla, en la que puso de frente las complicaciones a las que se enfrentará laboralmente cuando la niña entre a la escuela de manera fija. “Yo creo que va a ser cada vez más difícil (viajar), ya cuando empiece a entrar a la primaria, por eso te digo que pronto nos vamos a estabilizar un poquito más…”, dijo.

