Elizabeth Álvarez se presume enamorada de Jorge Salinas en el cumpleaños del actor

A poco de cumplir 12 años de casados, Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas celebran por todo lo alto su amor. Los esposos no dejan pasar ninguna de las fechas especiales en el calendario familiar para honrar su unión, como lo es ahora el reciente festejo de cumpleaños del reconocido actor, quien ha recibido el amor de sus seres queridos en su día. Con el corazón en la mano, Elizabeth hizo pública una dedicatoria a su esposo, dando muestra del gran cariño que prevalece entre ambos y que ellos mismos han defendido ante las especulaciones. De esta manera, destacan su inmenso orgullo por la historia que juntos escriben a diario tomados de la mano, inspirados por la familia que lograron conformar, integrada por dos hijos en común; los mellizos Máxima y León, de tan solo 7 años.

Tan abierta como siempre a compartir vistazos de su vida familiar, Elizabeth tomó sus redes sociales para dedicar a Jorge una felicitación por su nueva vuelta al sol. En la postal blanco y negro que fue elegida para este propósito, aparecen los dos posando sonrientes. El intérprete se deja ver tomando la cintura de su esposa, quien se muestra muy cercana a él y visiblemente feliz ante la lente que capturó este momento. Ambos lucen también atuendos casuales y elegantes para la ocasión; el actor portando una camisa Dolce & Gabbana con pantalones oscuros, mientras que Elizbeth eligió llevar un vestido ceñido y con escote, el cual destaca por su abertura en la pierna, fiel a estilo que la caracteriza.

El mensaje de amor de Elizabeth a Jorge

Si bien el mensaje de Elizabeth a Jorge fue breve, hizo evidente el orgullo que la invade por el amor que prevalece entre ambos, sumando nuevos recuerdos a diario en su matrimonio de más de una década. “Feliz cumpleaños @salinasjorgemx a ti, mi amor. Tanto mundo, tanto espacio y coincidir”, escribió la actriz al pie de la fotografía que ha acumulado miles de “me gusta” y la reacción de varios de los usuarios, entre ellos algunos famosos que se han unido al festejo, como Maribel Guardia, la productora Andrea Rodríguez y la presentadora Karla Díaz, entre otros. Reservado como suele ser, Jorge no ha dado algún vistazo de cómo celebró su día, aunque seguramente lo hizo rodeado de su familia y seres queridos.

Elizabeth y Jorge defienden su amor

En días pasados, Jorge y Elizabeth enfrentaron una serie de especulaciones a las que hicieron frente, poniendo en alto la solidez en su matrimonio de más de una década. La actriz habló al respecto durante una entrevista en la que dijo sentirse plena en su vida de casada. “Estoy tan feliz, tan contenta en mi matrimonio que yo sé quién soy, no necesito dar ninguna declaración, sin embargo, como lo estás preguntando, te estoy respondiendo con mucho gusto, y pues nos seguirán viendo. Hay matrimonio Salinas Álvarez para rato, para los que les quede duda…”, explicó la intérprete de telenovelas durante un reciente encuentro con los medios de comunicación en un evento público. Sobre los rumores que suelen surgir, dijo: “Yo lo tomo, la verdad, como debe de ser, sabiendo quien soy, sabiendo lo que tenemos y pues nada, la verdad es que a veces me sorprende… pero es normal, entiendo nuestro trabajo y a veces se dan situaciones que uno no puede controlar y n te queda más que seguir adelante, darle vuelta a la página…”, agregó.

Del mismo modo, Jorge Salinas ha hablado de su romance con Elizabeth, refiriéndose a su esposa como una mujer llena de cualidades. “Lo más importante es el hoy, no sé si el mañana llegue, pero hoy estoy muy enamorado, soy feliz, estoy contento como la luna…”, mencionó semanas atrás durante una entrevista con el programa televisivo De Primera Mano, citando una de las obras más conocidas de William Shakespeare: “Era una línea de Sueño de una Noche de Verano, me acordé hasta ahorita de eso…”, dijo el actor, quien suele ser muy hermético cuando le preguntan sobre algún aspecto ligado a su vida privada.

