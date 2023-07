Elizabeth Gutiérrez reflexiona sobre la dura lección que aprendió: 'No puedes confiar en nadie' La actriz abrió su corazón sobre la importante enseñanza que le ha dejado la vida

Estas últimas semanas, William Levy y Elizabeth Gutierrez se han visto envueltos en un mar de especulaciones sobre su relación, mismas a las que el actor puso fin días atrás por medio de sus redes sociales, en donde compartió un contundente mensaje en el que ha aclarado que se encuentra enfocado exclusivamente a sus hijos y su carrera profesional, echando por tierra los rumores que habían estado circulando en torno al estatus de su situación amorosa. Al igual que el intérprete cubano, Elizabeth ha dejado claro que está dedicada al cien por ciento a su familia y a sus proyectos laborales, sobre todo el programa de televisión en el que participa para E! Entertainment, Ojos de Mujer, en el que recientemente la conductora se abrió de capa y habló de la firme lección de vida que aprendió con el paso del tiempo, como era de esperarse, sus sinceras declaraciones no dejaron indiferente a nadie.

Siempre abierta a compartir su opinión más personal, Elizabeth puso sobre la mesa el tema de la dependencia señalando que en la búsqueda de la felicidad se comete el error de creer que sólo se puede encontrar el bienestar en las personas que te rodean. “Siento que hoy en día, nosotros, me incluyo, estamos buscando esa espiritualidad. Hace tanta falta el sentirse completo que siempre estamos buscando sentir la paz en otras personas”, comenzó diciendo la actriz en el más reciente episodio del talk show, en el que comparte cámara con las conductoras Chiky Bombom, Carla Medina y Érika de la Vega.

Reflexionando sobre su propia experiencia, la actriz señaló que la felicidad no depende de terceros sino de uno mismo: “Entonces creo que debe ser una lección para nosotros qué tanto poder le damos a otra persona para que nos haga sentir bien a nosotros mismos, cuando en realidad tenemos que buscar dentro de nosotros”. Asimismo, hizo hincapié en la importancia de no dejarse influenciar por las opiniones de desconocidos y exhortó al público a prestar mayor atención a sus propios pensamientos, juicios y sentimientos: “O sea, no tenemos que salir a buscar la aprobación de nadie ni el consejo de nadie si nos escuchamos nosotros mismos vamos a darnos cuenta que nosotros somos nuestros mejores maestros, nuestros mejores guías, y tenemos esa intuición”.

Finalmente, Elizabeth mencionó que considera esencial no prestarle demasiado interés a lo que piensen otros, una idea bajo la cual ha educado a sus hijos, Christopher y Kailey , fruto de su relación con William: “Es una responsabilidad de nosotros no darle tanta importancia a otra persona, y se lo inculco a mis hijos, porque uno nunca sabe”, indicó antes de añadir que es muy complicado fiarse de cualquier persona, “desafortunadamente ya no puedes confiar en nadie”.

Fue el pasado fin de semana cuando William compartió un texto en letras negras sobre un fondo blanco en el que desmintió encontrarse en una relación sentimental. “Mi gente, solo por acá después de ver tantas cosas por ahí sin saber mi verdad”, señaló en su cuenta de Instagram antes de agregar: “Yo estoy solo. Créanme, tengo más de una razón para estarlo. Del futuro no sé. Por ahora enfocado en mis hijos y mi carrera. Se les quiere". Poco después la conductora subió a sus stories un críptico mensaje que no pasó desapercibido. "Todo el mundo tiene tres vidas, la vida pública, la vida privada, la vida íntima", fueron las palabras de la actriz que generaron una ola de reacciones por parte de sus seguidores.

Si bien, la conductora ha optado por hacer caso omiso a las palabras hirientes de algunos usuarios, hace unos meses atrás reconoció que este tipo de comentarios sí llegan a afectarle. "¿Cómo la gente tiene tiempo para crear otro perfil, meterte, insultar a alguien? No entiendo, no entiendo esa energía que gastan, o sea, ¿se sienten bien después de escribir todo eso? Yo les quisiera preguntar a esa gente, ¿qué es lo que sienten después de escribir todas esas barbaridades?", comentó en el podcast En defensa propia.

Y es que para la actriz siempre ha sido indispensable mantener lejos a su familia del ojo público, razón por la que prefiere no abordar detalles de su vida privada con la prensa. "Proteger a mis hijos, protegernos porque creo que ya estamos con tantas miradas encima que yo no quiero ni siquiera abrir un huequito para dar esa entrada a que insulten, a que pregunten, a que manden mala vibra, o sea no”, indicó en una entrevista para el programa ¡Siéntese quien pueda!

