‘Mi familia es daño colateral’, la todavía esposa del novio de Ariana Grande

La noticia del divorcio de Ariana Grande con Dalton Gomez, dos años después de su discreta boda, ha llegado cargada de rumores. A pesar de que la actriz y cantante decidió llevar su matrimonio completamente alejada de la mirada pública, cuando llegó su separación, no se ha librado de todo tipo de especulaciones. Una situación en específico la ha puesto en el ojo del huracán, el romance que aparentemente ha comenzado con uno de sus compañeros. La separación se ha dado justamente mientras Ariana se encontraba en Reino Unido en medio de la grabación de la versión cinematográfica del musical de Broadway Wicked. La distancia se atribuyó a la separación con su esposo, pero aparentemente la locación estuvo involucrada en otra ruptura. Poco después de que se supiera sobre el divorcio de Ariana, se le vinculó con el actor Ethan Slater, quien forma parte del elenco. Las cosas parecían bastante mundanas en ese momento, pero pronto la trama se complicaría, cuando se señalara que Slater seguía casado con la mamá de su hijo, Lilly Jay. Los rumores no se detuvieron, mientras algunos apuntaban a que la relación entre Ariana y Ethan comenzó mientras él todavía seguía con su esposa, y que Lilly no se había enterado sobre la situación sino hasta que estaba a punto de hacerse pública, otros señalaban que ambos actores habían terminado ya sus matrimonios antes de comenzar a conocerse. En medio de esta polémica, la tarde del miércoles se daba a conocer que Ethan había pedido oficialmente el divorcio a su esposa, pero eso sería solo el inicio. Poniendo punto final a las habladurías, Lilly decidió tomar la palabra.

Las fotos de Ariana Grande en Wimbledon que ahora cobran otro sentido

El fugaz matrimonio entre Ariana Grande y Dalton Gomez

Las palabras de Lilly Jay

A pesar de que hasta este momento, todos los reportes se atribuían a fuentes cercanas a los involucrados, pero la primera en romper en silencio ha sido Lilly. En una breve declaración a Page Six, dijo: “La historia (de Ariana) realmente, no es una chica (a favor) de las chicas. Mi familia solo es daño colateral”. De acuerdo con la publicación, Jay agregó que está enfocada en ser una ‘buena madre’ para su hijo, que está a punto de cumplir su primer año de vida. Tratando de dar vuelta a la página, se apunta a que también agregó: “La historia es ella y Dalton”, refiriéndose a que, quienes deberían de protagonizar la noticia son la cantante y esposo, pues Ariana todavía no comienza el proceso para oficializar su separación.

En esta misma línea, Lilly ha dado otra declaración a TMZ. “Estoy concentrada en mi hijo y haciendo lo mejor para navegar la exposición que nunca había querido o experimentado antes”, dijo a la plataforma online, además de agregar que se encuentra ‘viendo con horror las historias que están siendo publicadas hablando de mi experiencia’. La mujer que se dedica a la música, finalizó: “Estoy pidiendo privacidad y respeto como un individuo que no es parte de la industria del entretenimiento y como una mamá. Pido que se me deje en paz para reconstruir mi vida y criar a mi hermoso niño, a quien di a luz el año pasado”.

Mientras que en el Dailymail se limitó a decir: “Estoy enfocada en reconstruir mi vida para nuestro hijo y reconstruir una vida para él. Eso es lo que estoy tratando de hacer y esa es mi única meta”.

La polémica por la relación de Ethan Slater, a quien se vincula con Ariana Grande

¿Qué sucedió previo a estas declaraciones?

Ha sido cuestión de apenas unos cuantos días para que Ariana Grande se viera puesta en el ojo del huracán, tras confirmar su divorcio con Dalton Gomez, después de haber aparecido en el torneo de Wimbledon sin llevar su anillo de matrimonio. Lo que nadie esperaba es que la noticia viniera seguida por la información de una nueva relación de Grande, con el actor de teatro musical, Ethan Slater. Poco se sabía de quien fuera el protagonista del musical de Bob Esponja en Broadway, pero gracias a su perfil de Instagram -el cual ha vuelto privado en los últimos días-, apenas hace unos meses celebraba 10 años de relación con Lilly Jay y cuatro de casados. La pareja había recibido a su primer hijo el año pasado, dando la noticia en diciembre y reafirmándola en mayo a través de la felicitación por el Día de la Madre, de Ethan a Lilly.

Ante esta información, los rumores no se han detenido. De hecho, no ha faltado quien ha apuntado a que Ariana convivió con Ethan y Lilly en varias ocasiones, durante los viajes de la esposa del actor a Londres para visitarlo durante las grabaciones de Wicked. Detalle en el que no ha pasado desapercibido el like que la cantante dio a la publicación de Ethan dedicada a Lilly en mayo pasado.

