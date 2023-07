Lucero sobre una reconciliación con Mijares: 'Tenemos nuestras vidas por separado muy felices'

Los vuelcos en la vida sentimental de Lucero son tema de conversación entre sus fanáticos, quienes se preguntan si su reciente rompimiento con Michel Kuri podría ser el indicio de su reconciliación con Manuel Mijares, de quien se divorció en 2011. Tras un tiempo de llevar su amistad con el cantante a los escenarios, y de disfrutar de la paternidad cuidando a sus dos hijos; Lucerito y José Manuel, -de 18 y 21 años respectivamente-, la intérprete ha puesto punto final a la incertidumbre, segura de lo que desea en los temas del corazón y de cómo fluye la relación con su exesposo. Así mismo, la también actriz se sinceró sobre la manera en que asume la soltería y si desea o no abrirse al amor cuando llegue nuevamente la oportunidad, un aspecto en el que no existe ninguna duda, según dejó saber.

¿Cómo vive Lucero la soltería?

Luego de más de 10 años de romance con Michel Kuri, la intérprete de clásicos temas como Veleta y Vete con Ella, habló de su tránsito por la etapa de soltería, revelando si estaría dispuesta a volver a vivir el amor de la manera en que lo ha disfrutado. “Espero no durar mucho tiempo soltera, esperemos que volvamos pronto a ser novios eternos como siempre…”, dijo tratando de ser muy reservada, declaraciones retomadas por el programa televisivo De Primera Mano. En ese espacio, la cantante fue enfática en su postura. “¿Prefiero estar soltera o no? Yo preferiría ser novia eterna del novio eterno…”, expresó entre risas, dejando ver que la posibilidad de enamorarse es un hecho que podría consumarse en cualquier instante, aunque sin ahondar en detalles en torno a esta declaración que generó interés entre la prensa.

Recordemos que fue el 13 de julio pasado cuando Lucero y Michel Kuri dieron a conocer la noticia de la pausa en su noviazgo, una decisión que tomaron de común acuerdo guiados por el cariño y el respeto que se tienen. A través del comunicado difundido en redes sociales, la pareja explicó el motivo puntual por el cual su relación había llegado hasta este punto. “Los tiempos nos están jugando una mala pasada, el trabajo nos absorbe y no podemos compartir tantos momentos juntos y convivir como siempre lo hemos hecho. De común acuerdo, en paz y de la mano hemos tomado esta difícil decisión, que deseamos sea temporal, por el bien del gran amor que nos tenemos…”, afirmó la expareja.

¿Se reconciliará con Mijares?

En su charla con las cámaras del programa televisivo De Primera Mano, Lucero puso fin a otra de las enormes dudas que han rondado entre su círculo de fans: ¿será que se vislumbra una reconciliación con su exesposo Mijares? La cantante respondió con firmeza a esto: “No, imagínate, ya sería imposible. Todo el mundo dice: ‘¿Pero van a volver?’. No, gracias, no…”, dijo entre risas, tomando con sentido del humor la insistencia de los reporteros ávidos por conocer más de esta mediática cercanía entre ambos, la cual se ha dado gracias a sus proyectos musicales y la paternidad compartida, así como por el deseo de un público fiel que quedó fascinado con la buena química que existe entre los dos.

Lucero además se refirió a la manera en que sus hijos podrían tomar el hecho de una reconciliación, pues reconoce que incluso a ellos les parecería extraño que eso ocurriera. “Yo creo que para ella (Lucerito) sería más raro todavía que para nosotros, y para nuestro hijo también. Dirían como: ‘¿Qué onda? ¿Qué está pasando?’…”, agregó la intérprete, que ha tomado la decisión de enfocarse de lleno en su carrera sobre los escenarios y en su familia, aspectos que sin duda la mantienen enteramente motivada. Para no dejar lugar a dudas, Lucero fue puntual al hablar de Mijares y de cómo ha sido para ellos vivir separados mientras conservan su amistad de años, algo que en más de una ocasión han presumido con orgullo durante sus encuentros con los medios de comunicación. “Ya hablando en serio, no. Tenemos nuestras vidas por separado muy felices y no hay planes ni hay onda de volver…”, agregó en la plática, una de las pocas que ha tenido con la prensa desde que se separara del empresario.

