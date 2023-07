José Emilio Fernández Levy dice estar arrepentido con Ana Bárbara: 'Le pido una gran disculpa de corazón'

La vida de José Emilio Fernández Levy ha quedado marcada por difíciles acontecimientos familiares. Sin embargo, siendo muy pequeño, y tras la repentina muerte de su madre, Mariana Levy, tuvo la fortuna no solo de ser apoyado por su abuela, Talina Fernández, sino también por la entonces esposa de su papá, Ana Bárbara. La cantante volcó su amor incondicional hacia él y su hermana Paula, a quienes desde entonces ha considerado como a sus hijos. Sin embargo, y a pesar del cariño que el joven tiene por la cantante, recientemente se dio un distanciamiento entre ambos, esto a raíz de una mala decisión de José Emilio, quien a corazón abierto ha dicho sentirse arrepentido por haber actuado de tal manera.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Pide disculpas a Ana Bárbara

Fue semanas atrás cuando se dio a conocer la situación entre José Emilio y la cantante de música grupera, quien hasta el momento ha preferido guardar silencio. Mientras tanto, el joven tomó la decisión de sincerarse y de revelar cómo se encuentra ante el distanciamiento con la intérprete, a quien considera su madre. “Si me preguntas ahorita sí, sí estoy bastante arrepentido. No sé por qué lo pensé, porque Ana Bárbara siempre ha sido una persona bastante empática, bastante buena con nosotros, bastante noble. Ha sido una excelente mamá con nosotros…”, dijo durante una entrevista concedida al programa televisivo El Gordo y la Flaca, en la que abordó diversos aspectos de su vida personal, instante en el que se dejó ver conmovido y reflexivo sobre los episodios por los que ha tenido que atravesar.

Sin referirse directamente a la situación que puso en jaque su relación y convivencia con la cantante, José Emilio hizo énfasis en el profundo sentimiento que lo invade en estos instantes, consciente de que su proceder no fue el correcto, razón por la que ha tenido que enfrentar las consecuencias. “Sí, sí estoy arrepentido por haber hecho eso. Le pido una gran disculpa de corazón…”, expresó durante esa charla al referirse a la también llamada Reina Grupera, quien ha preferido ser muy discreta en torno a los acontecimientos familiares que han acaparado la atención mediática. De esta manera, Emilio busca pasar la página de ese episodio, mientras se enfoca en mejorar otros aspectos de su entorno.

VER GALERÍA

Los golpes emocionales de Emilio

Desde muy niño, Emilio ha tenido que enfrentarse a la ausencia de su madre biológica. Eso, ha sido para él un tema difícil de abordar, según comparte, aunado a que también, afirma, la relación con su papá ha sido distante. “Sí me hizo mucha falta mi mamá. Yo creo que es lo que más falta me ha hecho toda mi vida… A mí me hubiera gustado tener a mi papá más presente…”, explicó en otro momento de la reveladora plática, en la que además expuso que ha tenido que recurrir a buscar ayuda profesional para mantenerse de pie. “18 terapias diferentes, he ido a terapias de escritura, he ido a múltiples terapias, psiquiatras, tomé antidepresivos por un momento, ansiolíticos y ahorita estoy tomando terapia…”, contó.

En días pasados, José Emilio también enfrentó la lamentable partida de su abuela Talina, una noticia de la que se enteró de repente, por lo que tuvo que viajar de Cuernavaca a la Ciudad de México para despedirse de ella. Sin embargo, no pudo llegar a tiempo. “Ya está con mi santa madre y espero que la abracé mucho por mí. Se fue siendo un gran ejemplo para todo México, y pues a honrar su nombre, a esforzarnos y a seguir adelante por ella”, comentó: “Quería llegar a despedirme de mi abuela, era lo primero… Lamentablemente no (pude hacerlo), pero sé que lo que le dije lo escuchó…”, explicó.

VER GALERÍA