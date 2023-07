Zuria Vega y Alberto Guerra celebran 10 años de amor con los mensajes más emotivos

A lo largo de su historia de amor, Zuria Vega y Alberto Guerra han atravesado por varias etapas en las que la estabilidad de su relación se ha visto a prueba, pero también en otras en las que han logrado fortalecerla, siempre aceptando cada reto y obstáculo con la frente en alto y con el amor de por medio. Algo de lo que ambos famosos han hablado en los emotivos mensajes que se han dedicado con motivo de su décimo aniversario como pareja, en los que han puesto en alto el profundo amor que se tienen y el respeto que sienten cada uno por lo que han logrado construir a pesar de los obstáculos, dejando en claro su deseo de seguir agregando páginas a su increíble historia.

Los románticos mensajes de Zuria y Alberto

Desde las primeras horas de este 26 de julio, Alberto Guerra acudió a su perfil de Instagram para compartir una serie de fotografías en las que mostró algunas de los instantes más entrañables que ha vivido de la mano de Zuria, desde sus primeros pasos como novios, hasta ahora que han formado una hermosa familia al lado de sus dos hijos Lúa y Luka, quienes se han convertido en su adoración. Al pie del álbum fotográfico, el guapo actor escribió unas líneas en las que habló de lo importante que es para él tener a Zuria en su vida y lo mucho que significa poder compartir esta historia con ella. “10 años creciendo junto a la persona que me hace reír más que nadie y también con la que más he llorado, mi persona favorita. Gente viene, gente va, alegrías y tristezas, un mundo recorrido, dos maravillosos hijos (después de las 8 pm son gremlins), pequeñas victorias y grandes fracasos juntos. Aparecieron la calvicie, los dolores en la espalda y las intolerancias a alimentos, la vista me falla y a veces me dan miedo los aviones y aquí seguimos, agarrados de la mano”, compartió el actor conmovido.

Finalmente, Alberto cerró su mensaje haciendo referencia a los años de relación que lleva con Zuria, en un intento de resumir su historia en tan solo unas líneas, dejando en claro su deseo de seguir compartiendo su vida con ella. “No se puede explicar aquí lo que son 10 años de amor puro y duro, pero sé que pase lo que pase siempre tengo un hogar a donde regresar, tú, mi hogar. Y tener eso es el mayor logro de mi vida. 10 años juntos, cada día más fuertes, cada día más juntos. (Aquí 10 fotos que demuestran que ella es cada día más hermosa y yo cada día me tengo que maquillar más antes de que ella despierte)”, finalizó.

Por su lado, Zuria también hizo eco de esta fecha tan especial en sus redes sociales, donde al igual que su esposo, compartió una serie de fotografías de los momentos más especiales de su relación, acompañándolas de unas emotivas palabras en las que se mostró orgullosa de lo que junto a Alberto ha construido. “Solo tú y yo conocemos el camino recorrido. Me has regalado lo más bonito de mi vida. Eres mi casita, mi lugar, mi persona. Te amo profundamente, lo demás te lo digo a los ojos mientras nos tomamos nuestro cafecito y nuestros hijos brincan en la cama”, expresó la intérprete ilusionada.

El secreto detrás de su sólido matrimonio

Hace unos meses, Zuria asistió como invitada al programa en YouTube de Adela Micha, La Saga, en donde conversó sobre diversos aspectos de su vida personal, uno de ellos el de su matrimonio con Alberto. Así mismo, la reconocida anfitriona le preguntó a la actriz si le gustaba ver los trabajos de su marido, a lo que ella respondió con seguridad de manera afirmativa. “Yo no podría estar con alguien que yo no admirara como profesionalmente…”, expresó. En ese instante, Micha habló de lo difícil que puede ser mantener una relación amorosa con un actor, recordando lo que ella vivió en el pasado por la situación de los egos y las vanidades con su expareja. Ante lo dicho por la periodista, Zuria negó que ese fuera su caso. “Particularmente creo que mi matrimonio funciona muy bien porque nunca hemos competido entre nosotros. A mí me da más emoción cuando él se queda en algo que él quiere que casi casi que si me quedo yo. Somos muy porristas el uno del otro, creo que los dos tenemos una carrera distinta pero muy clara…”, confesó.