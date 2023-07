Al ritmo del mariachi, Bárbara Coppel y Alejandro Hank celebran el cumpleaños de su hija Amaïa

Para Bárbara Coppel y Alejandro Hank Amaya no hay fechas más importantes marcadas en su calendario que los cumpleaños de sus tres adorables hijos. Es por ello que la familia ha echado la casa por la ventana para desearle una feliz vuelta al sol a su primogénita, Amaïa, quien se ha mostrado de lo más entusiasmada durante la espectacular fiesta que le han organizado sus padres por su séptimo cumpleaños. Al festejo se han unido algunos invitados sorpresa que le pusieron ritmo a la velada, la cual tuvo lugar en un paradisíaco destino en la península de Baja California, en México, donde han pasado los últimos días disfrutando de unas divertidas vacaciones de verano. Ha sido a través de sus redes sociales que la socialité ha compartido imágenes de la emocionante noche que pasó su hija mayor cobijada por el cariño de sus seres queridos, en especial el de sus hermanos, Killian y Bastien.

El emotivo mensaje de Bárbara Coppel a su hija

Antes de comenzar con la celebración, Bárbara visitó su cuenta de Instagram para dedicarle unas emotivas palabras a su pequeña, cuyo nacimiento significó el debut de la empresaria en la maternidad, una etapa que ha vivido con total plenitud. “Logramos llegar al cumpleaños de mi primogénita adorada, ¡que hoy cumple 7 años!”, escribió antes de agregar en tono de broma: “como diría @lerrygainz ‘ya tiene uso de razón’”. Asimismo, la socialité recordó el origen del nombre que eligió para su pequeña haciendo hincapié en la la dicha que ha traída a su vida y el anhelo con el que recibieron la noticia de que iban a ser padres por primera vez: “Amaïa significa ‘la hija más deseada’, y se nos cumplió. Te adoramos, que seas muy feliz chinita preciosa”.

Bárbara acompañó su felicitación con una recopilación de enternecedoras fotografías de su hija con las que deja ver que tiempo pasa volando. El álbum comienza con una foto de Amaïa recostada sobre la arena de lo parece ser una playa, a ésta le siguen cinco retratos más en los que posa muy sonriente frente a la cámara de su mamá. Finalmente, en la última instantánea, se observa a la pequeña haciendo una demostración de sus habilidades atléticas haciendo un split sobre dos barras metálicas.

La espectacular fiesta de cumpleaños

Si hace unos meses la familia celebró el cumpleaños de Bárbara en Cerdeña, Italia, en esta ocasión se trasladaron a Los Cabos San Lucas, lugar en el que se les unió la abuela de los pequeños y otras personas de su círculo más íntimo. Según ha mostrado la empresaria en sus stories, la celebración se llevó a cabo en un reconocido restaurante francés de la ciudad y, si bien, en un principio se pensó en una fiesta sencilla, los planes se salieron un poco de control y terminó convirtiéndose en un espectáculo en un espectáculo de baile, sonrisas y música que envolvió en un ambiente de enorme felicidad a los Coppel- Hank, así lo dejó saber la empresaria en una de sus post: “Se suponía que era un pastelito leve con su nona @lerrygainz y familia… pero llegó su madrina, Sonia Falcone, que nunca deja de sorprendernos. Gracias por estar siempre, los quiero”, comentó.

Como prueba de la fascinante noche que tuvo el clan, Bárbara publicó un video en el que se observa la animada bienvenida que le dieron sus familiares a Amaïa mientras de fondo se escuchaba a un conjunto de mariachis, que durante todo el festejo interpretó los temas más populares de la música regional mexicana. Por supuesto que tampoco faltaron las demostraciones de baile por parte de la empresaria y su hija, que, sin duda, se convirtieron en las reinas de la pista.

Bárbara Coppel y la plenitud con la que vive la maternidad

Fue en 2016 que Bárbara emprendió la aventura más especial de su vida: la maternidad. Desde entonces la empresaria ha hablado en más de una ocasión sobre lo agradecida que está de la unida y cariñosa familia que ha construido de la mano de su esposo. “Amo esta etapa de mi vida, valen la pena las desmañanadas, no tener un segundo para mí, no poderme sacar selfies porque no ando digna, eso es lo de menos cuando les veo las caras y casi se me caen los dientes de lo que los aprieto de amor”, señalaba hace un tiempo en sus redes sociales.