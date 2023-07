La polémica por la relación de Ethan Slater, a quien se vincula con Ariana Grande

De forma inesperada, mientras que Ariana Grande parecía completamente enfocada en la grabación de la versión cinematográfica del musical de Broadway Wicked, comenzaron los rumores y de forma casi inmediata se dio a conocer que la cantante se había divorciado de su esposo, Dalton Gomez. Después de solamente dos años de un fugaz matrimonio que se dio por completo lejos de los reflectores, la pareja tomaba la decisión de tomar caminos separados. Poco antes de que se hiciera oficial la noticia, las miradas se posaron sobre Ariana, quien decidió dejarse ver durante el torneo de Wimbledon. Sin su anillo de matrimonio en la mano y recargándose en su amistad con su co-protagonista de la cinta, Jonathan Bailey, se veía a una Ariana quien claramente daba vuelta a la página, lo que nadie esperaba es que otros rumores llegarían rápidamente. Poco a poco comenzaron a subir de tono las especulaciones que ligaban a Ariana a Ethan Slater, otro de los actores que participa en la producción de Wicked. Un par de imágenes que los mostraban en una circunstancia de lo más mundana que no apuntaban a ningún tipo de romance comenzaron a rondar, pero las cosas se complicarían cuando se dio a conocer un detalle que había pasado desapercibido, Ethan se encuentra, aparentemente, todavía casado y hace menos de un año recibió a su primer hijo. A pesar de que en People se ha apuntado a que el actor se ha separado de su esposa, otros medios reportan que no fue sino hasta que se hizo inminente la difusión de la noticia que Ethan informó a su mujer de lo que sucedía. En medio de esto, la polémica no ha faltado.

Quién es Ethan Slater

Cuando comenzaron los rumores de que Ariana había decidido darse una nueva oportunidad en el amor, inmediatamente se nombró a Ethan como su nuevo interés romántico, pero más de uno se cuestionó quién era él. Claramente, se trata de un actor que forma parte del elenco de Wicked, en el papel de Boq. Previo a esto, su interpretación más conocida fue en The SpongeBob Musical: Live in Stage, por la que recibió una nominación a los premios Tony; así como breves participaciones en The Marvelous Mrs. Maisel y Fosse/Verdon.

La polémica alrededor de los rumores de Ariana y Ethan comenzó cuando en las redes sociales comenzaron a correr capturas de pantalla de la cuenta de Instagram del actor, quien ha convertido el perfil en privado. En una de sus publicaciones de mayo pasado contaba que su relación con Lilly Jay comenzó hace diez años y que hace cuatro habían decidido contraer matrimonio. Según las capturas en redes sociales, en enero pasado, el actor de teatro musical compartió que había recibido a su primer hijo con su esposa -aparentemente en agosto-, a quien felicitaría después el Día del Madre, con palabras que hacían ver que seguían juntos todavía en mayo pasado.

El fugaz matrimonio entre Ariana Grande y Dalton Gomez

¿De dónde han venido los rumores?

A pesar de que en People se apunta a que Ethan se encontraba separado de su esposa al momento de comenzar una relación -no confirmada- con Ariana, otros medios apuntan a distintas teorías que se han prestado a la especulación. Según TMZ, fuentes cercanas a Lilly Jay, la cantante estaría ‘devastada’ ante la ruptura en su familia.

De acuerdo con la plataforma de información, la cercanía que Ariana que tenía con la pareja hace unos meses -que solo está respaldada por el like que Grande dio en la publicación del Día de la Madre que Ethan dedicó a Lilly- ha representado una ‘traición’ mayor en esta situación.

US Weekly reportó que días antes de que se diera a conocer la relación de Ariana y Ethan, el actor habló con su esposa para explicarle lo que estaba pasando, así como para pedirle el divorcio. Aunque en el mismo reporte se deja ver que una fuente cercana dejó ver que esto no fue así y la relación se dio tras ambas separaciones. A pesar de las muchas especulaciones, nadie sabe a ciencia cierta cómo se dieron los tiempos y al tratarse de una situación estrictamente privada, parece complicado que se dé a conocer la realidad de lo que sucedió de puertas adentro.

En TMZ también se informa que de momento, ni Ariana y Dalton, ni Ethan y Lily, han comenzado el proceso legal de divorcio, aunque parece que no hay marcha atrás en sus respectivas separaciones. Al margen de esto, se reporta que Ariana y Ethan se conocieron en Reino Unido durante las grabaciones de Wicked, en donde establecieron una amistad.

