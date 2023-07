Silvia Pinal reaparece en redes y de viva voz habla de su estado de salud

Luego de que se viralizara información falsa sobre una supuesta crisis de salud que doña Silvia Pinal habría enfrentado recientemente, la familia de la actriz de inmediato salió a desmentir dichos rumores asegurando que la intérprete de 92 años se encontraba bien y en un buen momento, por lo que pidieron también hacer caso omiso a cualquier información que no viniera directamente de ellos. Sin embargo, para evitar que las especulaciones sigan creciendo y cualquier malentendido, ha sido la misma Silvia Pinal quien ha querido calmar los ánimos de sus preocupados fans, por lo que de primera mano, por medio de un video, se ha dejado ver muy sonriente y de muy buen ánimo, en sus redes sociales, en donde ha dejado en claro que se encuentra bien de salud.

La reaparición de doña Silvia

Fue a través de su perfil de Instagram, que la diva compartió un breve video en el que se ha dejado ver guapísima como siempre, sentada en la sala de su casa y muy sonriente, hablando sobre su estado de salud haciendo gala de su gran sentido del humor, dejando en claro que nada de lo que se dice en torno a ella es verdad y que las cosas marchan por buen camino en temas de salud. “A todos los que están preocupados por mi salud, quiero decirles que estoy perfectamente bien, aunque no lo quieran creer: ¡sí que sí estoy bien!”, expresó la intérprete entre risas.

Cabe destacar, que desde hace unos días, Sylvia Pasquel, hija de doña Silvia, ya había desmentido los rumores respecto a la salud de la primera actriz, mostrándose un tanto sorprendida ante la forma en la que un periodista comenzó a difundir información no verificada sobre los supuestos padecimientos que habían puesto a Pinal en un estado crítico. "Ay no es cierto... no sé por qué inventa esas cosas. Mi mamá está bien, es una señora que tiene 92 años, obviamente tiene de repente sus cosas que hay que cuidar, pero está bien, está comiendo”, compartió la artista a El Universal. “Para asumir esa noticia es porque tiene un certificado médico que lo avala. Quiero que alguien le pregunte que de dónde sacó la noticia, si no tiene ninguna referencia médica. Mi mamá está perfecta, muchas gracias por la preocupación”, finalizó.

El comunicado de la familia

Previamente, la familia y equipo de relaciones públicas de la actriz también habían desmentido los rumores en un comunicado publicado en las redes sociales de doña Silvia. “En las últimas horas algunos medios de comunicación han estado distribuyendo una información errónea y muy preocupante acerca de la salud de la señora Silvia Pinal la cual queremos desmentir, ya que ella se encuentra bien gracias a sus doctores y a toda la energía de la gente que la quiere en un muy buen momento, rodeada de toda su familia”, se podía leer en dicho documento.

‘Me siento con ganas de vivir’

En diciembre del año pasado, las alarmas se encendieron entre los familiares, amigos y seguidores de doña Silvia Pinal, luego de que se confirmara su diagnóstico por Covid-19, una enfermedad que la obligó a permanecer en el hospital por algunas semanas, por lo que incluso pasó la Navidad internada. Por fortuna, la intérprete logró salir avante, siempre rodeada de sus seres queridos, quienes sin duda son su principal motor. En esa ocasión, doña Silvia habló don total sinceridad de su paso por el hospital y sobre cómo se sentía tras haber superado su enfermedad, algo que le ayudó a ver la vida desde una nueva perspectiva. “Claro que ya no tengo nada, mi buen trabajo me costó. Me siento perfecta, me siento muy bien, me siento con ganas de vivir, con ganas de reír, con ganas de correr, todo eso”, dijo la actriz en una sincera charla que sostuvo con Pati Chapoy para el programa Ventaneando.

