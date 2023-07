Lorenzo Lazo comparte su primera foto junto a su novia, Luz Blanchet

Motivado por la etapa que vive, Lorenzo Lazo disfruta el aquí y el ahora de la mano de su nueva novia, Luz Blanchet, una noticia que la pareja compartió con ilusión, en exclusiva, para las páginas de la reciente edición de la revista ¡HOLA!. Tras el anuncio, el economista ha gritado su amor por la guapa presentadora de televisión de una manera muy especial; publicando su primera fotografía juntos, en la que se les mira muy cercanos y cómplices, felices por el hecho de que sus caminos hayan logrado coincidir. Recordemos que en días pasados, Blanchet también habló de lo mucho que la emociona su romance con Lazo, a quien define como a un hombre lleno de cualidades y con quien la química se ha dado de manera excepcional.

La foto de Lorenzo Lazo y Luz Blanchet

Tan activo como suele ser en redes sociales, Lorenzo sorprendió a sus seguidores al publicar una romántica postal junto a Luz, instantánea que ha sido comentada por el entusiasmo que refleja la imagen. En ella, ambos posan mientras se abrazan y regalan una sonrisa a la cámara, en lo que parece ser una de sus escapadas románticas. Llama la atención el nuevo look del economista, quien ha optado por llevar barba. Para hacer más emotivo este momento él expresó su sentir en un breve mensaje, celebrando así este instante de constantes cambios. “Qué valiosas sorpresas tiene la vida, que un saludo entre dos desconocidos el pasado diciembre; meses después iniciamos un apasionante cruce de caminos, @luzblanchet”, escribió al pie de la foto a la que han reaccionado sus seguidores.

Luz no tardó en reaccionar a la muestra de cariño que Lorenzo hizo pública, respondiendo con un “valioso al mil”, a las palabras con las que él acompañó la foto, la cual además comentaron otras celebridades y personalidades como Luz Elena González, Claudia Lizaldi, María Laura Medina de Salinas, entre otros. Así, la pareja de enamorados escribe las páginas de una historia colmada de gratos momentos, un periodo en el que ambos han logrado conocerse y disfrutar de las circunstancias asumiendo la experiencia amorosa desde otro punto, según dejó ver Blanchet al revelar recientemente cómo fue que surgió la chispa del amor con Lorenzo, quien suele ser muy discreto con los aspectos relacionados a su vida personal.

¿Cómo se conocieron Luz Blanchet y Lorenzo Lazo?

Luego de que los enamorados compartieran a ¡HOLA! detalles de su noviazgo, Luz Blanchet tomó la decisión de conceder algunas entrevistas a la televisión, en las que se sinceró sobre cómo asume esta nueva etapa, sin olvidar los acontecimientos que permitieron que tanto ella como Lorenzo lograran coincidir, cuando fue invitada a conducir un evento. “Ahí estaba Lazo, estaba yo conduciendo, lo tenía yo enfrente. Acabo de conducir, me bajo del escenario, agradezco… y cerquita estaba él. De esas veces que volteas y de repente, él estaba de frente y nos saludamos. De esas caras que se te hacen conocidas por el mismo ambiente y porque te mueves en eventos… En ese momento fue una plática de verdad de cuates, entre todo lo que empezamos a platicar, salió el tema de mis hijos y el rollo de Aitana que sabe que tiene su condición especial y me dijo: ‘Tengo un doctor que igual le puede servir’. Intercambiamos teléfonos, pasan meses y por ahí de abril me escribe y me dice: ‘Hola Luz, cómo estás, soy Lorenzo Lazo’. Yo estaba hablando con mi hermano por teléfono, me dice: ‘¿Puedes hablar?’…”, recordó en una charla concedida a Ventaneando en días pasados.

Luego de ese flechazo, Lorenzo no dudó en invitar a salir a Luz, y fue a partir de ese instante en que todo comenzó a tomar rumbo. En esa plática, también se sinceró sobre las cualidades de Lorenzo Lazo que más le atraen, como el hecho de ser seguro de sí mismo. “Hay dos cosas que me derriten de un hombre y que es el oído y el cerebro. Un hombre que sabe escuchar, un hombre inteligente, un hombre que sabe tratar a una mujer, un hombre al cual admiras en su profesión, en su desenvolvimiento, es una eminencia hablando de política en general aun cuando es economista, es un hombre complejo…”, dijo.

