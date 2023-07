Entre lágrimas, Mariana Garza habla de la denuncia de Sasha Sokol en contra de Luis de Llano

A lo largo de los años, todos los integrantes originales de Timbiriche han logrado construir una sólida relación que se mantiene vigente y cercana hasta la fecha. Y es que a pesar de las adversidades, los miembros de esta icónica banda han procurado mantenerse unidos y hacerse presentes en los momentos más importantes en la vida de sus compañeros sin importar las circunstancias. Algo de lo que sus fans pudieron ser testigos recientemente, luego de que Sasha Sokol iniciara un proceso legal en contra de Luis de Llano, tras haber denunciado públicamente que la relación que sostuvo con el productor cuando ella tenía 14 años y él 40, fue ilícita y asimétrica. Precisamente sobre este tema es que Mariana Garza, amiga y compañera de Sasha en Timbiriche, se ha sincerado en una reciente entrevista, en la que conmovida, habló de cómo fue que el grupo hizo frente a esta delicada situación y la forma en la que le mostraron su apoyo a la también actriz.

Así fue la amistad de Sasha y Mariana en su infancia

Fue durante una charla que sostuvo con el programa Confesiones de Aurora Valle, que la cantante se sinceró sobre su relación con Sasha, la cual nació durante su infancia y que se vio duramente afectada luego de que Sokol iniciara su relación con el productor. “Cuando éramos pequeñas, Sasha y yo éramos uña y mugre, vivíamos una con la otra, o en su casa o en la mía, pero la relación era 24/7. A partir de que ella empieza a tener esa relación distinta, lo único que pasó es que nuestra relación dejó de ser, dejamos de ser esas hermanas inseparables… Se rompió nuestra amistad, dejamos de frecuentarnos”, compartió la también actriz al recordar cómo fue que todo cambió.

En ese mismo sentido, Mariana reveló que, en su momento, todos los integrantes del grupo entendían de alguna forma que la relación que tenían Sasha y Luis no estaba bien, pero al ver que otras personas la aprobaban, terminaron por normalizarla de algún modo. “Nosotros, de la mejor manera entendimos que tenían una relación y hay muchas entrevistas en las que nosotros decíamos: ‘Pues sí, son novios, y yo la veo contenta’, pero nuestra relación ya no era la que habíamos tenido siempre”, agregó la intérprete.

¿Cómo vivieron el momento de la denuncia?

Fue en marzo de 2022 cuando Sasha Sokol decidió alzar la voz, luego de que Luis de Llano hablara de su relación con Sasha durante una entrevista que sostuvo con Yordi Rosado para su canal de YouTube. En aquella ocasión, Sasha compartió un mensaje en su perfil de Twitter, en donde abordó este delicado tema con total entereza, y en donde dejó en claro sus intenciones de proceder legalmente en contra del productor. Al mismo tiempo, Sasha compartió sus planes y su denuncia de manera privada a sus compañeros de Timbiriche, a través de un chat que tienen todos juntos y en el que la comunicación suele ser fluida y constante. “Publicó (su mensaje) en marzo, e inmediatamente nos puso en el chat, en la noche, lo que había publicado”, comentó Mariana. “Y yo sí creo que, por lo menos así lo sentí, de esta comunicación que hemos tenido muy cercana en ese chat (se rompió por un instante), ha sido un momento en el que hubo una pausa, alguien pone algo y todo mundo contesta, y decimos bromas, y te ríes… Después de ese comunicado, no sé cuánto tiempo pasó, pero yo lo sentí como años, de leer lo que ella necesitaba decir, que lo estaba haciendo públicamente y que significa mucho para todos, porque todos estábamos ahí, observando una relación que era rara, pero no porque todo el mundo está de acuerdo, pero está raro… éramos parte de una normalización”, compartió la intérprete entre lágrimas. “Lo que tuvo que suceder para que ella decidiera hacer esto es un camino complicadísimo”, reconoció.

Por otro lado, Mariana reveló que antes de la denuncia, supo que Sasha y Luis tuvieron un acercamiento previo, en el que la cantante le solicitó en privado la reparación de los daños, así como la disculpa pública; sin embargo, las cosas no se dieron y fue cuando Sokol decidió actuar. “En el segundo reencuentro (de Timbiriche) yo supe que ellos habían tenido comunicación y que ella había pedido lo que ha pedido hasta el día de hoy y que afortunadamente va a tener que (cumplir Luis)”, compartió la actriz, quien reconoció la valentía de su amiga. “Admiro profundamente a mi hermana, porque esto va ayudar a muchas más personas, hombres y mujeres, niñas, niños, adultos, adolescentes, me parece incluso un acto de valentía, sin duda, pero también de generosidad, porque abrir con esa honestidad todo ese capítulo y permitir que la gente no solamente se entere y llevarlo a las autoridades para que haya consecuencias, sino escuchar todo lo que genera de gente que no sabe bien pero opina, y se necesita muchísimo (valor)”, compartió conmovida.

Entre la espada y la pared

Mariana Garza también habló de los sentimientos encontrados por los que pasaron al momento en el que Sasha decidió alzar la voz, porque sin duda, el apoyo de Luis de Llano en el inició de sus carreras fue fundamental para todos los Timbiriches, además de que es familiar directo de Benny Ibarra. Sin embargo, la intérprete siempre estuvo convencida de que debía estar del lado de Sasha. “Es muy difícil, porque mi respeto a esa persona como creativo, como productor, como visionario, como jefe, todas esas áreas pues sigo reconociendo lo que el señor ha hecho, pero también, parte de mi sanación es reconocer que, esa persona a la que le tengo tanto reconocimiento y cariño cometió algo que no está bien y que tiene que reconocer que no estuvo bien, y que juntos tenemos que hacer que no continúe pasando esto”, señaló. “Es familia, sí es el tío de Benny de sangre, pero es familia de todos. Y eso pasa todo el tiempo, en todas las familias, desafortunadamente hay un acosador, hay un abusador, hay una persona que este ejemplo puede servir, porque eso pasa”, finalizó.

