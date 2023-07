Sofía Castro habla de la etapa más dura con uno de sus exnovios: ‘Fue algo muy fuerte, muy desafortunado’

Existe un duro capítulo en la historia personal de Sofía Castro, quien en el pasado, según comparte, vivió una relación sentimental tóxica. Con total apertura, la joven ha hablado de las situaciones por las que atravesó durante esa etapa de su adolescencia y los primeros años de su mayoría de edad, un periodo de subidas y bajadas que hoy asume con otra perspectiva, orgullosa de los aprendizajes que le permitieron evolucionar en su pensamiento y salir avante de la adversidad. Mientras tanto, la actriz disfruta de su momento de estabilidad junto a su novio, Pablo Bernot, así como de los éxitos profesionales que se suman a su carrera, contando con el apoyo imprescindible de sus padres, Angélica Rivera y José Alberto El Güero Castro.

El duro relato de Sofía

Sofía acudió como invitada al canal en YouTube de entrevistas de Yordi Rosado, quien en un instante de la charla le preguntó si a lo largo de su vida ha tenido muchos novios, para lo que la intérprete tuvo una respuesta sincera. “No fui noviera, tuve una relación de mucho tiempo, muy fea… tuve una relación, me aventé casi seis años, de los 14 a los 20. Una relación bastante tóxica, bastante abusiva, de mucho abuso psicológico, mis papás por supuesto estaban desesperados. Esa es de las cosas que me arrepiento porque pude haber vivido más, pude haber tenido menos traumas en una relación y sí fue algo muy fuerte, muy desafortunado y muy desagradable…Tenía 14, empezó todo muy bien y después obviamente empieza a salir el monstruo del clóset…”, confesó.

En retrospectiva, Sofía tiene clara la posición que ocupó en aquel instante, según explicó al exponer su relato. “Lo tenía que vivir porque así me tocó, y también porque fue una decisión mía, porque no me quise yo salir de esa relación. No le puedo dar la responsabilidad a nadie mas que a mí misma, tampoco me voy a victimizar porque yo lo permití…”. Así mismo, recordó algunos de los episodios violentos que enfrentó: “Emocionalmente (me lastimaba) mucho. Me decía cosas muy feas… siendo mi novio, un día me zangoloteó y me dejó los brazos marcados. Siempre me bajó mucho la autoestima y era un tema de mucha prohibición y era un tema de: ‘No salgas, no hagas, no vayas, no saludes, no tomes’. Me ponía el cuerno cada fin de semana y manejaba un tema como una doble personalidad…”.

¿Por qué Sofía no podía salir de esa relación?

Sensible, Sofía contó cómo fue su proceso junto a esa pareja y de los aspectos que la atemorizaron en su momento y que le impidieron poner punto final a tal situación. “Yo sentía que era el único hombre que me iba a querer, porque estaba justo también viviendo una situación familiar complicada porque fueron tiempos durante el sexenio de Enrique. Yo tuve mucho bullying, mucha agresión en redes sociales, tuve muchas inseguridades de muchas cosas, entonces estaba viviendo en algo tan complicado…”, reveló en la plática, para luego hablar de las vulnerabilidades que la agobiaron. “No tenía amor propio, no tenía nada. Yo me veía en el espejo y no me reconocía, no me validaba como persona, como chavita, como mujer, y yo sentía que él me daba validez. Y el tú darle el poder a una persona y el darle la validez a una persona, no…”, dijo.

Sofía también fue puntual con lo complicado que fue en ese instante concluir ese romance, siendo muy empática con todas aquellas personas que atraviesan por una circunstancia similar. “Por la situación más complicada en la que estés, yo sé que es muy difícil decir: ‘Salte’. Y lo digo yo… pero yo sentía, Yordi, que se me iba la vida y que no podía, no por él, porque ni siquiera estaba tan guapo, tampoco, era un tema de: ‘Sin ti me muero porque tú me validas como mujer’… Yo tuve mucha culpa por aguantar…”, dijo la joven, espacio en el que además admitió estar arrepentida de no haber hecho caso a sus padres, quienes nunca se apartaron de ella y le brindaron una serie de consejos que hoy le han servido para salir adelante en todos los aspectos, especialmente en lo personal.

