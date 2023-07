Cynthia Rodríguez habla del proceso que pasó para poder embarazarse

La relación de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez atraviesa por un momento muy especial. Y es que tras haber celebrado su boda en España y de una romántica luna de miel en la que recorrieron algunos países como Egipto, Turquía y Grecia, por mencionar algunos, la pareja finalmente tomó la decisión de dar un paso muy importante en su historia de amor, para comenzar a formar una familia. Un anhelo que está a punto de hacerse realidad con la inminente llegada de León, el hijo que Carlos y Cynthia esperan con el corazón lleno de ilusión. Algo de lo que la hermosa cantante ha hablado en una reciente entrevista, en donde como pocas veces se ha referido al instante de vida tan especial que vive de la mano del intérprete, sincerándose también sobre el proceso al que tuvo que someterse para poder embarazarse, explicando también los motivos que los llevó a tomar esa decisión.

Lo que ha dicho Cynthia sobre su embarazo

Fue durante una charla que sostuvo con Pati Chapoy para el programa Ventaneando, que la exparticipante del reality musical La Academia abrió su corazón para hablar de la feliz etapa de vida que atraviesa y sobre las implicaciones a las que se tuvo que enfrentar para hacer su deseo de convertirse en madre realidad, pues aunque en conjunto ya habían pensado en hacer crecer su familia, por las agendas de ambos y otros compromisos personales decidieron aplazar su planes, por lo que a manera de prevención, decidieron que lo mejor sería que Cynthia congelara sus óvulos. “Congelé mis óvulos. Teníamos el plan, pero empezaron a pasar cosas por lo que se fue posponiendo. Sobre todo por mis proyectos. Llega la pandemia y Carlos me pidió matrimonio”, compartió de lo más sincera.

En ese mismo sentido, Cynthia no dudó en explicar las razones por las que decidieron optar por un método asistido para poder embarazarse, teniendo también la opción de hacerlo de forma natural. “Entonces me dijo el doctor, ‘lo podemos intentar natural o con los óvulos’. Pero al final los óvulos, si hacemos un tratamiento, es como si me hubiera embarazado de esa edad (a la que congeló sus óvulos). Tú sabes que también los óvulos en una mujer cada año va disminuyendo la calidad”, añadió la intérprete. “Fue el año pasado que dijimos: ‘Hacemos el tratamiento con los óvulos que tenemos’ y nos pegó a la primera, fue un embarazo in vitro”, agregó.

Carlos, entregado a esta etapa de su vida

Por otro lado, la también actriz se refirió a la forma en la que Carlos ha vivido este emocionante proceso, dejando en claro que el intérprete no podría estar más feliz por todo lo bueno que está pasando a su alrededor y de la mano de su amada Cynthia. “Carlos se involucró desde el día uno en todo el proceso. En apapacharme, en darme muchísimo amor. No ha faltado a un solo ultrasonido, a una sola cita con el ginecólogo”, compartió conmovida.

¿Cómo ha vivido su embarazo?

A escasas semanas de que Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera den la bienvenida al pequeño León, su primer hijo, la pareja no podría estar más emocionada y ansiosa por tener en sus brazos a su retoño. Desde que hicieron público el anuncio, la conductora de televisión no solo ha dado vistazos de cómo crece su baby bump, también ha ido revelando cómo es que vive esta dulce etapa de su vida a través de redes sociales o en las diversas entrevistas que ha concedido. Tal y como sucedió recientemente, cuando con total ilusión habló de cómo es que vive este proceso. “Se ha portado increíble (el bebé), mi hermana me dice: ‘Es que eres la embarazada menos quejumbrosa que conozco’. Por eso me he sentido tan bien, por eso me dan permiso de viajar a todos lados, creo que es el último viaje internacional que me voy a aventar y después regreso a estar más tranquila en casa. Pero me he sentido súper bien…”, compartió en una reciente entrevista con el programa De Primera Mano.