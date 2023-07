Ariadne Díaz revela la razón detrás de su ruptura con José Ron

Hace poco más de una década, Ariadne Díaz y José Ron conformaron una de las parejas más reconocidas de la televisión. Un romance que inició en los sets de grabación, -al ser ambos protagonistas del melodrama La Mujer del Vendaval-, trascendió de inmediato la pantalla para hacerse realidad. Desde ese momento, los enamorados pasearon y gritaron su amor públicamente, aunque lo que parecía un prometedor noviazgo terminó por disolverse, situación que se dio de común acuerdo y de la manera más respetuosa. Así lo compartió la guapa actriz durante una reciente charla, instante en donde además hizo frente a las especulaciones ligadas a ese rompimiento, como aquellas versiones que apuntaron a la posible existencia de una tercera en discordia.

¿Cómo se dio su romance con Ron?

Sincera sobre ese instante de su vida, Ariadne recordó cómo fue que nació su romance con José Ron años atrás, alguien con quien además tiene una estrecha cercanía, no solo por ser originarios de Jalisco, sino también por los amigos en común que comparten. “En el caso de Ron lo conocía de mucho tiempo… había andado con una amiga, nos conocíamos. Coincidimos en esa novela y la verdad es que Ron es un chavo a todo dar. Es un chavo como muy vivaz, que siempre está haciendo cosas y siempre está haciendo cosas. Es muy encantador, es prendido, es una linda persona, siempre tiene una actitud muy positiva ante la vida, por supuesto eso me encantó. Lo conocía ya de mucho tiempo atrás, estábamos juntos en este proyecto… hicimos muy buen equipo, fuimos muy cómplices, nos fuimos a un viaje a Huatulco y sí, poco a poco fue: ‘¡Cómo me gusta verlo!’…”, contó en entrevista con Aurora Valle para el canal Tlnovelas.

Ariadne reconoce que con el paso de los días la relación sentimental comenzó a cambiar, algo que en su momento pudo identificar siendo ese instante la oportunidad de ahondar en una reflexión. “Nosotros sí duramos un buen rato pero parecíamos Pituka y Petaka, a donde iba uno iba el otro, entonces acabamos esa novela y luego nos fuimos a hacer Perfume de Gardenia y luego de ahí no sé qué más hicimos, luego yo me fui un ratito a Boston y sí, antes de lo de Boston yo sentí que eso ya no, ya no estaba jalando…”, contó la guapa intérprete, quien asumió todo con madurez antes de dar un paso definitivo y cerrar ese ciclo en su vida.

¿Qué originó la ruptura?

Por aquel entonces, los rumores persiguieron a la expareja e incluso se habló de la supuesta existencia de una tercera persona. Sin embargo, nada de eso ocurrió como se dijo, según explica Ariadne, quien expuso la verdadera razón de esa mediática ruptura. “Se dijo que había una tercera y luego yo regresé y entonces creo que él lloró en una rueda de prensa, y entonces dijeron que yo le había roto el corazón. No pasó nada, nos aburrimos. Lo que pasa es que no vende decir: ‘Cortaron porque se aburrieron’. Vende decir: ‘Cortaron porque se pusieron ochenta veces el cuerno o porque pasó algo terrible. Nos aburrimos, yo creo que sí… Yo me empecé a aburrir y honestamente yo creo que él también, entonces ya en un momento fue: ‘Chavo, bye’…”, confesó la estrella de telenovelas.

Su actual relación con José Ron

Más allá de las diferencias por las cuales decidieron concluir su noviazgo, Ariadne se siente orgullosa de la relación de amistad que lleva con el galán de melodramas, algo que se extiende a sus demás exparejas, según ha confesado. “Pero me llevo muy bien, la verdad es que yo creo que con todos mis exnovios me llevo muy bien, con todos. Los quiero mucho, creo que me quieren mucho, estuve con él en su último cumpleaños, él ha estado conmigo, éramos vecinos hasta hace poco que se cambió de casa… Yo esa cosa no comulgo de hablar de él u odiar al ex, hablar mal del ex…”, contó la actriz en otro momento de la reveladora plática, en la que dijo sentirse plena de su actual vida familiar, de compartir sueños junto a su esposo, Marcus Ornellas, con quien tuvo la fortuna de formar una familia.

