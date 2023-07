Conmovida hasta las lágrimas, Ana Bárbara recuerda su relación con Talina Fernández

El lazo afectivo entre Talina Fernández y Ana Bárbara fue tan profundo, que la cantante recuerda cómo siendo una niña surgió una inmediata conexión con la fallecida comunicadora, tan pronto la conoció en los foros de televisión. Sin imaginarlo, tiempo después el destino la uniría de manera personal a su vida, tras la muerte de la hija de la también llamada Dama del Buen Decir, Mariana Levy, que había estado casada con José María Fernández, El Pirru, y quien luego de enviudar inició un romance con la intérprete de música grupera. Con el corazón en la mano, y conmovida hasta las lágrimas, la también productora musical ha hablado tras la partida de Talina, desentrañando parte de una historia que hoy atesora con mucho orgullo.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

El día en que Ana Bárbara conoció a Talina

Visiblemente conmovida, Ana Bárbara sostuvo una conversación en vivo a través de las redes sociales con Pato Levy, hijo de Talina, quien pidió a la compositora hablar de la manera en que ambas lograron forjar un cariño intocable. “La conozco porque yo estaba acompañando a mi hermana un programa que se llamaba Alegría de Medio Día ahí en Televisa Chapultepec… en una ocasión, yo tenía 10 años, algo así y ella llegó guapérrima con el pelo con rulos y llegó corriendo, fumando y una personalidad, ahí me enamoré de ella… Desde ahí, para mí, mi conexión nació ahí… Yo empecé mi carrera, la seguía viendo… Yo creo que yo no figuraba en su vida, y menos de la manera en que llegamos a involucrarnos hasta que pasó esto de que conocí a mi exmarido y que de ahí empezó a haber una conexión ya no a nivel profesional sino a nivel emocional…”.

VER GALERÍA

¿Cómo fue cuidar de los hijos de Mariana Levy?

Ana Bárbara recordó cómo fue que en 2006 su historia dio un giro definitivo, pues con el fallecimiento de Mariana Levy y su posterior romance con El Pirru, ella se encargó de los hijos menores que su exmarido tuvo con la fallecida actriz; Paula y Emilio. “Tus sobrinos se volvieron parte de mi vida, y todos ustedes de alguna manera, nos entrelazamos… En ese tiempo yo venía con un equipo de mis ángeles guardianes… En ese momento tanto como mi persona de confianza, que solo cuidaba a Emiliano… ella llegó y abrazó también a los niños, me apoyó en ese momento… Fue un trabajo desgastantemente hermoso… Llevarlos a la clase de música, a la yoga, todas las clases, toda esta época fue entre Cuernavaca y Cancún… era un paquetazo que te digo, no me arrepiento, pase lo que pase fue algo hermoso donde me entregué…”, confesó.

VER GALERÍA

Conmovida hasta las lágrimas, la también llamada Reina Grupera habló del inmenso amor que tiene por Paula y Emilio a quienes cuidó y guio desde pequeños ante la ausencia de su madre biológica. Para ella, fue una misión que debía cumplir y lo hizo con total entrega. “Con la música me conecté con tu hermosa madre... Fue la música del amor, lo que yo les he dado a mis hijos, a todos, a los cinco, ha sido con mis defectos, con mis virtudes, una entrega total, son mi vida desde el día uno. Cuando hablo con Paula le digo: ‘Acuérdate que siempre fuiste mi bebé princesa’. Con mi gordo, Emilio, se aferró a mí… desde que me tocó el nacimiento emocional con él, casi al cumplir el año, se aferró a su mami de la Tierra, a mí y era muy pegado a mí…”.

La gran enseñanza de Talina

En otro instante de la charla, Ana Bárbara recordó cómo fue forjando su complicidad con Talina, quien agradeció en vida todo lo que la cantante hizo por sus nietos. “Al principio fue duro pero siempre tuve buena onda de tu mamá, ella estaba con su penar, con su dolor, pero creo que siempre sintió la buena intención, la buena onda, las ganas de sumar en la vida de ustedes y ni de restar. Con el tiempo la vida me regaló la oportunidad de verla a los ojos… era una cosa que nos amábamos, como de otro mundo…”, explicó. Del mismo modo, la intérprete habló de cómo recuerda hoy a la Dama del Buen Decir. “Para todos tenía una sonrisa. Yo aprendí mucho de ella… Ella era tan natural que el primer recuerdo que yo tengo de ella, que fue en los camerinos de Televisa Chapultepec, se fue a maquillar… y sin tener una atención directa conmigo fue amable con el mundo en general, con las maquillistas y eso lo aprendí… La forma de observarme, de verme, era tan especial, yo sabía que ella sentía ese amor que ahora está y vive en mi corazón, la extraño y la amo…”, dijo.

VER GALERÍA