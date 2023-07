La familia de Silvia Pinal informa sobre su estado de salud

Aunque actualmente Silvia Pinal se encuentra alejada de los escenarios, disfrutando de su familia y una vida más tranquila, la legendaria actriz no deja de ser noticia. Desde hace unos días, varios medios de comunicación hicieron eco sobre una supuesta crisis de salud que doña Silvia habría sufrido, asegurando incluso que se encontraba muy delicada. Y aunque en un inició la incertidumbre se apoderó de sus fans, quienes lograron hacer tendencia el nombre de la diva en redes sociales, la familia de la intérprete finalmente ha desmentido esta información, dejando en claro que la intérprete se encuentra bien de salud y en un buen momento, por lo que han pedido hacer caso omiso a información no verificada y que no venga de ellos.

El comunicado de la familia Pinal

Fue a través del perfil de Instagram de doña Silvia la familia de la actriz compartió un comunicado en el que aclararon puntualmente las especulaciones en torno al estado de salud de la actriz, luego de que se viralizara cierta información que no era precisa. “En las últimas horas algunos medios de comunicación han estado distribuyendo una información errónea y muy preocupante acerca de la salud de la señora Silvia Pinal la cual queremos desmentir, ya que ella se encuentra bien gracias a sus doctores y a toda la energía de la gente que la quiere en un muy buen momento, rodeada de toda su familia”, se puede leer en las primeras líneas del mensaje.

En ese mismo sentido, la familia y equipo de Silvia detallaron que la intérprete tuvo la oportunidad de estar rodeada de su familia más cercana celebrando a una de sus nietas el pasado fin de semana, dejando en claro así que nada de lo que se ha dicho respecto a la salud de la intérprete es verdad. “El día de ayer tuvo la fortuna de festejar el cumpleaños de su nieta disfrutando la celebración con su familia. Pasó una tarde llena de amor rodeada de sus seres queridos”, puntualizaron, no sin antes pedir a los medios de comunicación hacer caso omiso a cualquier rumor, refrendando su disposición a aclarar cualquier asunto relacionado con la vida de la actriz.

Sylvia Pasquel hace frente a los rumores

Cabe destacar, que la tarde del pasado 24 de julio comenzaron a circular algunos rumores en los que se apuntaba que la actriz encontraba delicada de salud, detallando algunos de los supuestos padecimientos que habrían afectado a la intérprete. Sin embargo, más tarde, Sylvia Pasquel, hija de la icónica actriz, desmintió estos dichos, dejando en claro que doña Silvia se encuentra bien. "Ay no es cierto... no sé por qué inventa esas cosas. Mi mamá está bien, es una señora que tiene 92 años, obviamente tiene de repente sus cosas que hay que cuidar, pero está bien, está comiendo”, compartió la artista a El Universal.

Sylvia fue tajante a la hora de cuestionar la información compartida en Twitter, asegurando que nadie ajeno a la familia tendría por qué tener acceso de primera mano a información relacionada con la salud de doña Silvia, por lo que nuevamente afirmó que su madre se encuentra bien. “Para asumir esa noticia es porque tiene un certificado médico que lo avala. Quiero que alguien le pregunte que de dónde sacó la noticia, si no tiene ninguna referencia médica. Mi mamá está perfecta, muchas gracias por la preocupación”, finalizó.

El duro capítulo que enfrentó doña Silvia hace unas semanas

Hace unas semanas, la dinastía Pinal enfrentó uno de sus capítulos más polémicos, luego de que Luis Enrique Guzmán, hijo de la actriz, diera a conocer a través de un comunicado que Apolo, el menor de cuatro años que tuvo con Mayela Laguna, no es su hijo biológico. Una noticia que sin duda cimbró la estabilidad de toda la familia y en especial a doña Silvia Pinal, quien cayó en una profunda tristeza ante la situación en la que se vio envuelta su familia. “Ustedes comprenderán que es un asunto muy difícil, nosotros los queremos mucho a ustedes los medios y, por indicaciones de mi jefa, estoy atendiéndolos a ustedes, porque ella no quiere que ustedes no estén atendidos", compartió Efigenia Ramos, asistente de la primera actriz, en declaraciones retomadas por el programa De Primera Mano. “(La noticia) sí la sabe... (Reaccionó con) mucha tristeza, de hecho, se nos bajó mucho ella, fueron dos semanas en la que tuvimos que levantarla mucho”, compartió Ramos, confirmando que la actriz actualmente se encontraba bajo tratamiento para ayudarla a superar este trago amargo.

