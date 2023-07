Galilea Montijo se sincera sobre cómo enfrenta los rumores: 'Me he vuelto muy dura' La conductora de televisión reveló cuál ha sido la reacción más fuerte que ha tenido ante algún rumor sobre su persona

Con varios años de trayectoria frente a las cámaras, Galilea Montijo se siente afortunada no solo de sus triunfos profesionales, sino también de la fortaleza con la que hoy permanece vigente en el medio, más allá de las dificultades inherentes a cualquier figura pública. Al ser uno de los rostros más conocidos de la pantalla chica, la tapatía no ha escapado de ser objeto de rumores en diversas ocasiones, mismos que van desde los acontecimientos de su entorno laboral a los sucesos de su vida privada, por lo que con el paso del tiempo ha sabido hacer frente a estas circunstancias. Con total apertura, la conductora del programa Hoy reveló cómo ha sido para ella vivir el revuelo mediático, confesando que incluso en una ocasión atravesó por un instante complicado ante las constantes preguntas de los reporteros.

¿Cómo asume los rumores Galilea?

Si algo define a Galilea es su carisma y su disposición para compartir detalles de su vida, por lo que en una de sus recientes intervenciones en Netas Divinas, programa en el que participa, habló de cómo asume los rumores que en ocasiones la han llegado a perseguir. “Antes los tomaba de una manera porque estaba sola…”, expresó, haciendo énfasis en el aspecto que más valora al momento en que el interés mediático se posa sobre ella. “Después pues el que más me preocupa es mi hijo, mis hijos, que al final pues es la gente que te conoce también. A la gente que te quiere y a la gente que te conoce no necesitas darles explicaciones…”, confesó la tapatía durante la charla, en la que sus demás compañeras de emisión contaron sus experiencias al respecto.

Para Montijo, el hecho de permanecer inmersa en el medio del espectáculo ha sido la oportunidad de poder reafirmarse como una mujer fuerte, aunque admite que debido a los rumores ha sido también vulnerable en algunas ocasiones. “Personalmente hay muchos (rumores) que me han dolido y que lo único que han hecho es tirarme al piso y meterme en una depresión espantosa y luego sales y a lo que sigue…”, contó. Sin embargo, a raíz de la experiencia, ha notado un cambio notable, dejando ver que hoy se siente más segura ante lo que se pudiera decir de ella. “Me he vuelto muy dura… No digo que no duelan, te dan ganas de salir y decir: ‘Ya estuvo bueno, ya de una vez, ya párenle’, pero sí te vas volviendo como durito, haces callo…”, explicó.

Galilea recuerda su peor reacción a un rumor

Al ser una de las figuras públicas más reconocidas, Galilea acapara en todo momento la atención de la prensa. De hecho, la presentadora recuerda cómo hace varios años atrás vivió un instante complicado cuando los reporteros no dejaban de preguntarle por un tema en específico, un suceso que la llevó a reaccionar de manera inesperada. “Mi peor reacción, pero fue hace muchos años, solamente una vez me metí y los reporteros me preguntaban cada martes, cada martes y cada martes hasta que llegó un día que dije: ‘¡De verdad!’. Nunca contesté mal… me metí al camerino y sí, una disculpita, Televisa, te debo una pared, (le di) patadas a la pared…”, dijo en tono simpático, orgullosa de haber pasado la página de esos acontecimientos de los que hoy atesora grandes lecciones.

Recordemos que en otro momento, Galilea ha hablado sobre la manera en que asume el hecho de ser objeto de rumores, incluso ha optado por ya no hacer eco de estas versiones cuando esa situación se presenta. “Ya cuando hay mentiras, que yo siempre les he dicho, he dado la cara en las buenas y las malas, siempre he dicho: ‘Esto sí, esto no, les comparto esto’”, comentó. “Hoy en día yo sí tengo a quien cuidar, que son tres hijos, entonces es muy difícil cuando alguien depende de ti lee cosas que a alguien se le ocurrió decir solamente por tener likes, y pues obviamente (lucrar con eso)…”, dijo la tapatía durante una conferencia con motivo de la presentación del reality que conduce, La Casa de los Famosos.

