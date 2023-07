Danilo Carrera: 'Mi prioridad no es casarme ni tener una pareja' El actor se sinceró sobre lo que desea en el aspecto sentimental al revelar cómo se encuentra

Seguro de sus decisiones, Danilo Carrera asume una nueva etapa en la que su mayor prioridad es permanecer junto a su familia. Recordemos que meses atrás, el actor se mudó de México a la ciudad de Miami para cuidar de su madre, quien fue diagnosticada con cáncer. Esto implicó que a su vez concluyera de manera temporal su trabajo en las telenovelas, decisión que también ocurrió a la par de los cambios en el terreno sentimental. Con total apertura, el actor ha revelado cómo se encuentra en estos instantes, en los que ha podido asumir una nueva dinámica en su día a día, aunque con la firme idea de lo que desea en lo que respecta al corazón, pasando la página de sus rupturas y enfocado en el aquí y el ahora.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Amable como suele ser con los medios de comunicación, Danilo habló de su dinámica en las relaciones sentimentales que ha tenido en el pasado, asegurando ser un hombre generoso, pues disfruta de dar significativos regalos a sus parejas. “Soy una persona generosa. Si he regalado departamentos antes, imagínense un anillo. Leopoldo, mi hermano el que me lleva las finanzas, (me dice): ‘Danilo cuida tu dinero’. Ese soy yo, soy generoso. Creo que hay cosas más importantes…”, expresó el intérprete, declaraciones retomadas por People en Español. Asumiendo con tranquilidad el presente, el intérprete ecuatoriano deja fluir en este instante todo lo relacionado con lo sentimental, orgulloso de las valiosas lecciones que hoy atesora de esas experiencias.

¿Planes de romance en puerta?

Si algo tiene muy claro Danilo en este momento es la manera en que ha establecido sus prioridades. Por ahora, estar junto a los suyos es su mayor motivación, sobre todo por la situación de salud de su mamá. Al respecto, el actor habló con toda sinceridad, dejando ver lo lejano que se vislumbra la posibilidad de iniciar romance con alguna chica. “Mi prioridad ahorita no es casarme ni tener una pareja, es mi mamá, estar con mi familia…”, dijo de manera puntual durante la charla. De hecho, en días pasados el ecuatoriano dio detalles de su pasado rompimiento con la chica de la que nunca reveló su identidad, asegurando que todo se dio en los mejores términos y de manera pacífica. “No, no, es algo que se habló en su momento y se tomó una decisión. Hubo entendimiento de parte de ambos…”, dijo durante una conversación con el periodista de espectáculos Edén Dorantes para su canal en YouTube.

VER GALERÍA

Danilo, orgulloso de ser un caballero

El intérprete también ha sido muy abierto al compartir la manera en que suele ser con sus parejas, pues reconoce que disfruta ser muy tradicional en algunos aspectos, como el hecho de proveer y brindar respaldo. Esta actitud también la aplica en su círculo familiar, algo de lo que se siente orgulloso. “Como hombre tengo la responsabilidad de proveer en mi casa y de proteger en mi casa a mi mamá, a mis hermanos, a mi familia entera. Creo que los hombres tenemos esa responsabilidad. Estoy contento con mis responsabilidades de hombre a la antigua, si quieren verlo así. Pero soy de cuidar a las mujeres, de pagar la cuenta, de abrir la puerta, ser caballeroso. Así me crió mi mamá y no lo puedo cambiar…”, dijo el actor.

Siempre junto a su madre

Anteriormente, Danilo habló de lo mucho que le emociona que su mamá se encuentre bien a pesar de su diagnóstico. Siempre a su lado, disfruta de estar pendiente de ella y de apoyarla en lo necesario. “Es mi mujer maravilla. Al final de día creo que ellas es la que nos levanta a todos, en vez de que nosotros la levantemos a ella, está muy fuerte, muy feliz, el tratamiento está funcionando muy bien. Yo sé que ustedes se enteraron hace poco de esto, pero esto ya lleva en nuestra vida 10 meses, 10 meses luchando contra el cáncer como familia y nos falta todavía un camino largo, pero estoy seguro de que lo vamos a superar”, concluyó el galán de telenovelas durante esa charla con los medios, en la que dio muestra de su estabilidad y tranquilidad en estos instantes de constantes cambios en su vida.

VER GALERÍA