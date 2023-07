'Me costó mi autoestima', Sofía Castro se sincera sobre la etapa en la que su mamá fue primera dama

Hace poco más de 10 años, Sofía Castro vivió una de las experiencias más retadoras y aleccionadoras de su vida, pues a sus escasos 15 años las cosas en su día a día tomaron un rumbo completamente inesperado luego de que su mamá, Angélica Rivera, se convirtiera en la primera dama de México, debido a que en aquel entonces la actriz estaba casada con Enrique Peña Nieto, quien fue presidente del país. Y aunque Sofía creció entre foros de grabación e incluso había conocido ya la fama, el ser parte de una familia presidencial era algo inédito para ella y sus dos hermanas, quienes tuvieron que asumir esta nueva etapa de su vida abiertas a cualquier posibilidad, pues sin duda esta experiencia les dejó un sinfín de cosas buenas, pero también otras que hubieran preferido evitarse, pues sus vidas se vieron expuestas al escrutinio público. Algo de lo que Sofía habló en una reciente entrevista, en la que con total sinceridad se refirió a este momento de su vida y las implicaciones que tuvo para su persona el haber estado en una posición un tanto delicada para su edad.

Una etapa de grandes aprendizajes

Fue durante una charla que sostuvo con Yordi Rosado para su canal de YouTube que Sofía abrió su corazón para hablar de cómo fue que vivió la etapa en la que su mamá fue primera dama y la forma en la que su vida y la de sus hermanas cambió de la noche a la mañana. Fue un shock de decir ‘es el presidente, mi mamá es primera dama’. “Nos cambiamos de casa y mi papá, mi mamá, Enrique, hablaron con nosotros sobre que era una responsabilidad muy grande”, señaló la actriz de 26 años, reconociendo que durante ese tiempo contó con el apoyo de su padre, José Alberto ‘El Güero’ Castro. “Mi papá fue una gran pieza, un gran apoyo. Nos dijeron lo que implicaba, lo que se tenía que ser, que era una posición de mucha responsabilidad, prudencia. Y que nos cuidáramos de la gente que se nos iba a acercar”, agregó.

Sofía ahondó en el tema y reveló que aunque durante ese tiempo vivieron cosas muy especiales, fue muy difícil enfrentar a su corta edad las críticas de la gente y el acoso de la prensa, pues debido a que recién empezaba su carrera, fue vista por los medios como la intermediaria entre la familia presidencial y el mundo del espectáculo, por lo que continuamente fue perseguida por algunos medios de comunicación. “Para mí fue muy difícil por mi carrera. Yo era una figura pública y a mí me agarraron de vocera”, compartió la intérprete, quien recordó la vez en la que un famoso presentador la persiguió por horas durante una entrega de premios a la que asistió como invitada, en un intento de obtener una declaración respecto a su familia. “No tuvo la compasión de decir ‘es una niña’. Realmente yo no tenía los informes, los números, nosotros estábamos tomando la responsabilidad que nos tocaba”, expresó la actriz. “Siempre hicimos lo mejor que pudimos, aguantamos vara, porque la gente fue fea, me dijeron cosas en redes sociales bien feas... Me costó mi autoestima, que me cerraran tantas puertas. Sí hubieron oportunidades y experiencias únicas, pero en la política es blanco o es negro, no es gris”, admitió.

En ese mismo sentido, Sofía reveló haber lidiado con algunos problemas de salud mental y alimenticia debido al constante bullying que recibió de parte de algunas personas, quienes se sentían con el derecho de criticar su físico solo por el simple hecho de que ella formara parte de la familia presidencial. “Sí llegué a tener temas alimenticios por la consecuencia de redes sociales, porque no tuvieron piedad, no me estoy tirando al piso, no tuvieron piedad en cómo me agredieron, cómo se ensañaron, de mi mamá, de mi familia... Puedes o no estar de acuerdo, pero por qué lastimar y agredir. A mí me destrozaron”, señaló.

Con la frente en alto

Aunque Sofía admitió que hasta la fecha continúa lidiando con las secuelas de estar expuesta al escrutinio público, hoy reconoce ser más fuerte y tener la piel más gruesa, por lo que procura que los malos malintencionados le afecten. “No iba a dejar que nadie me dijera que no podía. No les iba a dar el gusto. Era decir: ‘No pueden ganar ellos’, no es de que quiero ser actriz porque quiero ser famosa, realmente lo amo y no les voy a dar gusto para que digan que tenían la razón. Y ahora me río, ya no me importan los mensajes. Y me da orgullo porque por fin me pudo agarrar de Sofía. Ojo, no estoy al 100, pero me pude agarrar de mí y hoy ya no me importa porque si yo hiciera algo que ofendiera a la gente, si hiciera un comentario negativo, tomaría la responsabilidad. No le debo nada a nadie, puedo estar tranquila que lo que he hecho, mi trabajo, mi esfuerzo, y lo que soy, puedo estar tranquila de que lo he hecho sola”, sentenció.

