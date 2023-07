Maribel Guardia hará una pausa ante el duelo por la partida de su hijo: 'Se llevó un pedacito de mi corazón'

Además del apoyo que ha recibido de su esposo, su nieto, su nuera y su círculo de amigos más cercanos, Maribel Guardia encontró en su carrera un aliciente para seguir adelante tras la repentina partida de su único hijo, Julián Figueroa. Ha sido en medio de este difícil proceso por el que navega que la actriz ha dado por concluidas las grabaciones de su talk show Esto es ya personal, un programa que se convirtió en un refugio y un incentivo para afrontar el día a día. Sin embargo, ahora que la producción ha llegado a su fin, la costarricense ha decidido tomarse un respiro de algunas de sus actividades profesionales para darse el tiempo de sanar y asimilar la ausencia de su primogénito. Si bien, se trata de un momento de profundo dolor, la intérprete se ha mostrado con una actitud optimista señalando lo agradecida que está por el amor que le dejó su hijo y los felices recuerdos que construyeron juntos.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, agradecida por el apoyo de Maribel Guardia: 'Me trata como si fuera su hija'

'Él quería que nos casáramos por la iglesia', Imelda, viuda de Julián Figueroa, recuerda al cantante a tres meses de su partida

Los complicados días de Maribel Guardia en medio del duelo

Siempre profesional y comprometida con cada proyecto, Maribel estuvo presente en la pequeña celebración por el final de su popular programa en donde habló unos minutos frente a las cámaras de Hoy sobre lo gratificante que ha sido este proyecto pese a los intensos y ajetreados días de grabación: “Fue una gran oportunidad para mí, 160 programas, eso aunado al teatro, entonces trabajaba 15 días seguidos y descansaba solo tres, sí llegó a ser muy pesado, muy cansado, pero a la vez aprendí mucho”, dijo aclarando que se tomará un descanso de ciertos compromisos laborales, a excepción de la obra musical Lagunilla de mi Barrio, para enfocarse en su propia sanación ante el reciente fallecimiento de su hijo: “Ahorita, yo quiero descansar un poco, yo creo que necesito un tiempo, digo voy a seguir en el teatro, pero tener un poquito de tiempo para mí, que ya dejé de hacer ejercicio, en enero me operé la matriz, ya saben todo lo que me ha pasado, pero bueno la vida es así”.

La actriz mencionó que nunca consideró renunciar al programa a pesar de los complicados meses en los que ha transitado: “Yo dije: ‘No voy a dejar tirado el programa’, y la verdad es que es muy duro cuando tienes una pérdida tan grande porque lo primero que quieres es no pararte de la cama, no salir de tu casa, quieres saber nada, entonces imponerte a eso, levantarte, santiguarse, darle gracias a Dios y continuar es un reto enorme, y yo eso es lo que le recomiendo a todas las personas que han pasado por un dolor tan grande, que hay que continuar viviendo”.

VER GALERÍA

Qué pasará con la herencia que Julián Figueroa recibió de su padre, Joan Sebastian

El recuerdo de Julián Figueroa

Conmovida, Maribel abrió su corazón sobre los significativos momentos que compartió con su hijo, a quien honra su memoria dedicándole cada uno de sus logros: “Hay que hacer honor en este caso a la vida de mi precioso hijo… Lo feliz que soy de haberlo tenido, de tener la suerte de haberlo tenido 27 años conmigo, gracias a Dios fue un regalo enorme y sigue siendo”. Con el recuerdo de Julián Figueroa siempre presente, la actriz habló de lo orgullosa que está de poder haber sido su mamá: “Su luz está conmigo, se llevó un pedacito de mi corazón y el otro está lleno de su luz, de sus recuerdos preciosos, de toda la etapa que viví como madre con él. Él me dio esa gran oportunidad”.

El pequeño Julián, la principal motivación de Maribel Guardia

Asimismo, Maribel indicó que su nieto Julián es el principal pilar que la mantiene en pie y expresó el enorme cariño que le tiene a Imelda Tuñón, viuda de su hijo. “Y ahora me dejó este nieto maravilloso, a una nuera hermosa, y ellos también son parte de seguir adelante, de seguir con alegría festejando la vida”, comentó antes de compartir que aún se encuentra procesando la partida de su hijo: “La verdad es que todavía no aterrizo, todos los días hay que confrontarlo, entenderlo y asimilarlo, yo creo que Dios me va a dar fortaleza, me la tiene que dar todos los días para continuar”.

VER GALERÍA