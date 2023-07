El Potrillo y los Fernández celebran a Doña Cuquita en su cumpleaños

La unidad que caracteriza a los Fernández sin duda alguna se la deben a don Vicente Fernández y doña Cuquita Abarca, quienes a lo largo de los años se encargaron de procurar el bienestar de los suyos, así como el que todos estuvieran presentes en los momentos más importantes. Es por eso que tras la partida del 'Charro de Huentintán', el clan se ha volcado en antenciones hacia doña Cuquita, quien sigue siendo el pilar más fuerte de la familia y sin duda quien sigue manteniendo la unidad en la familia. Algo que se ha visto reflejado durante el reciente cumpleaños de la matriarca de los Fernández, quien ha recibido las muestras de cariño más especiales de parte de su familia a través de redes sociales, en dónde han dejado en claro el gran amor y admiración que tienen por ella.

Uno de los primeros en pronunciarse al respecto fue Alejandro Fernández, quien no perdió la oportunidad de hacerle saber a su madre lo mucho que significa para él tenerla a su lado y lo feliz que le hace poder celebrar un año más de vida, mostrándose agradecido por la oportunidad que le ha dado la vida de disfrutar a su madre al máximo y plenamente. El cantante se valió de un emotivo video en el que mostró algunos de los instantes más entrañables que ha vivido al lado de su mamá, el cual acompañó de un especial mensaje en el que dejó en claro todo su amor hacia su progenitora. “Mil vidas no me alcanzarían para celebrarte, mi Cuquis. Que el tiempo nos sea eterno y nos dé para caminar mucho más. ¡Te amo, má!”, expresó conmovido.

Por otro lado, los nietos de doña Cuquita también le demostraron si cariño a través de redes sociales, dónde le enviaron sus mejores deseos en esta fecha tan marcada en sus calendarios. Tal fue el caso de Camila Fernández, quien a través de una historia en Instagram felicitó a su abuelita. "Te amo, Kukis. Feliz cumpleaños", expresó la joven artista junto a una foto en la que se le puede ver posando de lo más sonriente al lado de la festejada. Por su lado, Alex Fernández también le dedicó una publicación en su feed de Instagram, donde de lo más cariñoso expresó: "¡Feliz cumpleaños, Cuquis! ¡Que cumplas muchos años más! Te amamos", finalizó el guapo intérprete, acompañando su publicación de una fotografía en la que se le puede ver abrazando a la cumpleañera.

¿Cómo ha enfrentado la ausencia de don Vicente?

Sin duda alguna, la partida de don Vicente Fernández ha dejado un gran vacío en las vidas de todos los integrantes de su familia y especialmente en el corazón de doña Cuquita, quien compartió su vida con el ‘Charro de Huentitán’ por varias décadas y junto a quien formó una hermosa familia. Algo de lo que hace unos meses habló durante un encuentro con la prensa, en donde a corazón abierto hizo referencia a la forma en la que ha enfrentado la muerte de su famoso esposo, admitiendo que a pesar de que la tristeza se ha hecho presente en su vida desde la muerte de don Vicente, se ha resignado a vivir sin la presencia de su amado.

“Creí que estaba muy bien preparada. Creo que estoy preparada, y los dos meses se me han pasado pues con tristezas, pues normal… Esto ya pasó, no tiene remedio, no puedes hacer nada, así es que yo (sigo) adelante”, expresó la madre de Alejandro Fernández con total entereza en declaraciones retomadas por el programa Ventaneando, dejando en claro que fue él quien le da la fortaleza para poder seguir adelante a pesar las circunstancias. “Él me enseñó, él me la dio. Él trabajaba mucho y yo tenía que ser la fuerte de todas maneras”, agregó.

