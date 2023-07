Tom Brady e Irina Shayk fueron captados en una actitud cariñosa Después de semanas de rumores, un video ha mostrado al ex futbolista y a la modelo juntos

Tras muchas especulaciones, fue en octubre del año pasado cuando Gisele Bündchen y Tom Brady dieron a conocer que habían tomado la decisión de divorciarse. Después de más de una década de matrimonio y dos hijos, la pareja tomaba caminos separados. Mucho se habló sobre las causas de su separación y es que desde años atrás, Gisele dejaba claro que la exitosa carrera de su esposo había cobrado factura en la relación, pero fue la misma modelo quien en un ejercicio de franqueza se abrió de capa y compartió que las razones fueron muchas y variadas, y simplemente llegó el momento de seguir adelante. Desde entonces, los rumores no han faltado. Mientras que a la brasileña se le ha querido ligar sentimentalmente con uno de sus entrenadores, con quien se le ve a menudo, a Brady se le ha relacionado con todo tipo de estrellas. Desde Kim Kardashian, hasta Reese Witherspoon, pareciera que toda famosa recién salida de una relación ha sido candidata para que se den especulaciones sobre una cercanía con Brady, y entre este listado también ha aparecido Irina Shayk, que tras su ruptura con Bradley Cooper se había dejado ver con Kanye West -sí, ex esposo de Kim-. A pesar de esto, hasta el momento, todo había quedado en meros rumores, hasta esta mañana cuando el Dailymail tuvo acceso a un video en el que se puede ver al ex jugador en actitud cariñosa con la modelo rusa.

¿Qué se ve en este video?

En el video en el que por primera vez se les ve juntos, aparecen Brady e Irina en un automóvil estacionado, en el que aparentemente estaban platicando. Mientras el asiento de Irina está reclinado hacia atrás, Brady desde el lugar del conductor acaricia el rostro de la modelo. Por supuesto, estas imágenes tienen un contexto que parece confirmar la cercanía de los famosos.

Según reporta el tabloide británico, Dailymail, Brady recogió a Irina en un hotel de Los Ángeles la tarde del viernes, antes de dirigirse a su residencia, en donde, aparentemente, permanecieron hasta la mañana siguiente, cuando salieron juntos alrededor de las 9:30 del sábado. El ex futbolista fue a dejar a Irina a su hotel en su Rolls Royce, automóvil en donde fueron captados en estas imágenes que han dado mucho de qué hablar. La publicación afirma que, la misma tarde del sábado, Brady regresó por la modelo a su hotel y volvieron a casa del ex futbolista.

¿Cómo comenzaron los rumores?

En los últimos meses, Brady ha sido ligado con todo tipo de celebridades sin que se pudiera comprobar la veracidad de ninguno de estos rumores. El interés de Irina por Tom comenzó a sonar desde hace un tiempo, pero la primera vez en la que se tuvo certeza de que habían coincidido fue el mes pasado en la boda del multimillonario Joe Nahmad en Italia. Ha de decirse que en ese momento, se comentó que aunque Irina buscaba la atención de Tom, el futbolista no le dio mucho pie, a pesar de esto, el representante de la rusa negó rotundamente esta versión. Tiempo después, en la fiesta de 4 de julio de Michael Rubin en los Hampton, se vio a Tom Brady y a Kim Kardashian encontrarse después de que algunas especulaciones también los vincularan. El círculo comenzaba a enredarse, al recordar que Irina salió en un par de citas con el exesposo de Kim justamente después de su separación. Los rumores alrededor de Brady y Kardashian también fueron rápidamente detenidos por sus representantes.

Parece que las cosas han cambiado desde entonces, pues mientras Kim sigue disfrutando de su soltería tras el final de su matrimonio, parece que Tom ha caído ante los encantos de Irina. A pesar de que desde su separación de Cooper, Irina ha sido vinculada a distintas personas como Leonardo DiCaprio -con quien fue vista apenas en abril pasado-, ha dejado claro que en todo momento ha mantenido una excelente relación con el padre de su hija, con quien no es raro verla en las calles de Nueva York, en donde los dos viven. Antes de comenzar su relación con Bradley, Irina mantuvo un romance con Cristiano Ronaldo entre el 2010 y el 2015.

