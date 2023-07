Selena Gomez celebra su cumpleaños 31 con un look de impacto y rodeada de celebridades

Luego de unos años bastantes turbulentos para Selena Gomez, quien ha superado graves problemas de salud y emocionales, la cantante ha recuperado la sonrisa y cada vez se muestra más lista para volver de lleno a los reflectores. Algo que se ha visto reflejado durante su reciente cumpleaños, el cual ha celebrado por todo lo alto y rodeada solo de su círculo más cercano, pues se le ha visto sumamente feliz y más guapa que nunca, dejando en claro de esta manera que se encuentra en un buen momento de su vida y que las cosas parecen caminar sobre ruedas a su alrededor.

La gran celebración de Selena

A través de su perfil de Instagram, la cantante compartió algunas imágenes de lo divertido festejo que tuvo en un exclusivo restaurante de Los Ángeles, en donde se dieron cita algunos de sus amigos más cercanos y familiares, así como algunos de sus colegas famosos como París Hilton, Christina Aguilera y Karol G. Además, al tratarse de una ocasión especial, no podía faltar el pastel, el cual sin duda lucía perfecto y espectacular, pues estaba decorado con muchas rosas rojas y con varias bengalas a las que la intérprete le sopló con toda la ilusión, no sin antes haber pedido algunos deseos para esta nueva vuelta al sol que ha comenzado.

Para esta ocasión, Selena no escatimó en detalles para crear el look perfecto de cumpleaños, logrando destacar entre los demás con un increíble minivestido palabra de honor color rojo, decorado con aplicaciones florales y algunas tiras que le daban movimiento y un efecto festivo al diseño firmado por Bottega Veneta, el cual, a pesar de haber sido presentado en la pasarela Primavera-Verano 2023 de la marca, no se encuentra a la venta al público. La también actriz, complementó su atuendo con unas increíbles zapatillas descubiertas decoradas con flores rojas a la altura del talón, así como discretos accesorios como los aretes de aro, llevando el pelo recogido en un chongo alto con el que selló todo su look.

¿Selena Gómez está enamorada?

A lo largo de su carrera, Selena Gómez ha sido vinculada con algunos galanes y colegas suyos, especialmente después de su rompimiento con Justin Bieber, con quien mantuvo una larga relación marcada por sus constantes idas y venidas. Desde The Weeknd hasta Zayn Malik, la lista de supuestos romances crece conforme pasa el tiempo. Sin embargo, todo parece indicar que por el momento, la cantante prefiere seguir disfrutando de su soltería y continuar trabajando en su salud mental y física, antes de retomar su vida amorosa. Tal y como lo demostró recientemente en su perfil de TikTok, en el que a través de un video muy divertido, en el que se le podía ver sentada en la parte trasera de una cancha de futbol y mientras veía a los jugadores hacer lo suyo en la cancha gritaba con peculiar alegría: “Estoy soltera”, generando las risas de sus acompañantes.

Pero las cosas no quedaron ahí, pues al parecer la cantante -en tono de broma-, intentaba coquetear con algunos de los jugadores, intentando convencerlos de que su amor bastaba para poder entablar una buena relación con ella. “Soy un poco complicada de mantener, pero te amaría mucho”, gritaba en aquel video, echando por tierra de una vez por todas los rumores que la vinculaban con el exintegrante de One Direction.

