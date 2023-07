El fugaz matrimonio entre Ariana Grande y Dalton Gomez

La cantante Ariana Grande se ostenta como una de las intérpretes femeninas con una de las voces más privilegiadas de la industria, cualidad que no solo destacan sus fanáticos, pues personas especializadas en la materia, discográficas, críticos y colegas coinciden también en el reconocimiento a su talento. La compositora se ha mantenido alejada de las producciones desde el 2020, año en que fue lanzado su último álbum de estudio titulado ‘Positions’. Millones de fanáticos deseaban que la artista fuera primera plana debido a su regreso a los escenarios, sin embargo, una experiencia personal es lo que la convirtió en objeto de los reflectores. Luego de dos años de matrimonio con el corredor de bienes raíces Dalton Gomez, Ariana y su ahora ex esposo iniciaron los trámites de divorcio en enero pasado con total discreción. Sin un comunicado oficial de parte de los involucrados, fueron los portales de TMZ, People y Page Six quienes confirmaron la noticia apenas esta semana. Fuentes cercanas a los medios citados afirmaron que ambos “tomaron la decisión juntos. Ellos han tenido problemas antes de enero, pero quieren seguir siendo buenos amigos”, expusieron.

El matrimonio de Ariana con Dalton

Ariana Grande (nacida en Boca Ratón, Florida, en 1993) y Dalton Gomez (agente inmobiliario de casas de lujo nacido en San Bernardino, California, en 1995) se conocieron cuando la intérprete de ‘Problem’ solicitó su ayuda para comprar una residencia en la zona de Montecito, en California; Ariana recurrió a él debido a las referencias que obtuvo de clientes anteriores entre quienes destacan Miley Cyrus y su representante Scooter Braun. Luego de este contacto ambos comenzaron a salir a principios de 2020, poco antes de que se detonara la pandemia por covid-19. A la par que el noviazgo avanzó turnaron sus confinamientos entre las ciudades de Nueva York y en Los Ángeles, donde residieron en conjunto. A finales de ese año, en diciembre, la jovial pareja gritó a los cuatro vientos su compromiso; el anuncio lo hizo mediante una publicación en Instagram en la que presumió su anillo. Acompañó la postal del texto: “Para siempre y más”.

Cinco meses después de su promesa la pareja se casó, específicamente el 15 de mayo de 2021 en una íntima y sencilla ceremonia celebrada en la misma residencia que los hizo conocerse, a la que sólo asistieron veinte personas, los más cercanos a la pareja. La celebración se llevó a cabo en medio de un fuerte dispositivo de seguridad para garantizar su absoluta privacidad. En esa ocasión, la cantante compartió fotos de su boda en Instagram luciendo un espectacular vestido strapless con escote en forma de corazón de la diseñadora Vera Wang, llevando la espalda descubierta, portando un velo corto con moño de seda, y aretes de diamantes y perlas en forma de lágrima de Lorraine Schwartz. Por su parte, el novio vistió un elegante traje negro diseño de Tom Ford y corbata de seda del mismo color.

Contrario a lo que vivió en sus anteriores relaciones y compromisos, durante su matrimonio Ariana Grande llegó a declarar a algunos medios que se encontraba “más feliz que nunca” y orgullosa de haber pasado por el altar. En los dos años que duró su matrimonio la pareja mantuvo su relación con la mayor discreción posible, siempre alejados de los medios, nunca se mostraron juntos en eventos públicos, las fotografías de la boda, aniversarios y valentines juntos que Ariana Grande publicó en Instagram fueron posteriormente borradas y, en la actualidad, su cuenta sólo conserva un par de ellas con su ahora ex pareja.

¿Cómo se confirmó la separación?

Los rumores de la separación alcanzaron su clímax con la reciente aparición de la estrella del pop en la gran final de tenis en Wimbledon el pasado 16 de julio, en medio de otras grandes celebridades de la aristocracia y el espectáculo. Ahí se le vio sentada entre los actores Jonathan Bailey y Andrew Garfield, sin portar su anillo de boda, detalle visible para sus seguidores lo que detonó las especulaciones sobre su ruptura.

Durante la relación pesaron sus diferentes estilos de vida, la presencia de cuerpos de seguridad cuando salían juntos a espacios públicos y la cacería furtiva de paparazzis. Estas diferencias se exacerbaron cuando la cantante se mudó a Londres en diciembre del año pasado para filmar la versión cinematográfica del musical Wicked, Dalton Gomez viajó a esa ciudad y la visitó en el set, siendo este de los últimos momentos que vivieron como pareja.