'Es una rabia constante conmigo', Cristian de la Fuente sobre la indiscreción que separó a su familia

Aunque Cristian de la Fuente y Angélica Castro eran considerados como una de las parejas más unidas y estables del mundo del espectáculo, pues habían permanecido juntos por más de 20 años, en septiembre del año pasado, una indiscreción cometida por el actor puso en jaque todo aquello que construyó al lado de Angélica, obligándolo a poner fin a su matrimonio de forma casi inmediata. Algo de lo que el guapo chileno habló en una reciente entrevista en la que a corazón abierto se sinceró respecto a cómo hizo frente a esta situación, así como las consecuencias que tuvo que asumir tras su error, el cual quedó documentado en un video que una persona tomó sin su consentimiento, mientras disfrutaba de una divertida tarde en una cantina de la Ciudad de México, en compañía de algunos amigos.

Cristian de la fuente abre su corazón

Fue durante una charla que sostuvo con el programa El Minuto que Cambió mi Destino que Cristian se abrió de capa para hablar de cómo fue que su vida se transformó por completo, luego de que fuera visto besando a otra mujer que no era su esposa y de que el video de ese instante se viralizara rápidamente. “Es duro hacer sufrir a quien uno ama”, admitió el intérprete al referirse a este duro episodio.

En ese mismo sentido, el actor hizo una analogía sobre los sentimientos que aún experimenta por su indiscreción con los que sintió el día que sufrió un intento de asalto en el que resultó herida Laura, su hija, pues dijo, la misma rabia que sintió por aquellos que lastimaron a su retoño, es la misma que siente él por haber fracturado la unión de su clan. “No es que tenga odio, pero tengo mucha rabia contra esos hombres... porque le hicieron daño a mi hija. Y ha sido duro dormir en las noches con el sentimiento de que el que le hizo daño a mi familia, y el que rompió y fracturó mi familia fui yo, entonces es una rabia constante conmigo”, agregó el intérprete.

En ese mismo sentido, Cristian lamentó el hecho de que debido a lo ocurrido en aquella ocasión, haya perdido lo que más le importaba en la vida, que era su familia, pues por más de 20 años se encargó de construir una linda familia al lado de Angélica, la cual se transformó completo una vez que salió a la luz su indiscreción. “Es muy duro porque un matrimonio puede tener altos y bajos, pero 20 años de una relación, fracturarla y terminarla por algo así, fue una de las grandes cosas que me arrepiento. Si tuviera que elegir el minuto que cambió mi destino para mal, fue ese, porque perdí a mi familia, perdí ese núcleo que éramos los tres”, expresó el actor.

Se perdió la confianza

De lo más sincero, de la Fuente ahondó más en el tema, revelando que aunque mantiene una cercana relación con su hija Laura, las cosas distan mucho de ser como lo eran antes, pues aunque Cristian intentó hacer algo para resarcir el daño, las cosas ya no volvieron a ser como en el pasado. “Si bien, tengo una relación con mi hija, y una muy linda relación, recuperar la confianza y el reparar el daño que le hice a Angelica, que es la última persona a la que me hubiera gustado hacerle daño. Desde ese día ya no estamos juntos, es duro”, compartió conmovido. “Se trata de explicar y de arreglar las cosas, pero perder la confianza y perderla de esa forma, y con la humillación… En Chile fue muy duro para ella”, agregó Cristian, quien detalló que las cosas solo empeoraron debido a todo el ruido mediático que se generó a raíz de esta polémica. “No se dan cuenta que hay gente que los lee o escucha como mi hija, Laura, y la lastiman”, señaló.

