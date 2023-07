América Guinart comparte un pequeño vistazo de su luna de miel por la Polinesia Francesa

Sin duda alguna, América Guinart atraviesa por un momento inmejorable en su vida. Y es que además de todas las cosas buenas que están sucediendo en su entorno, como lo es la próxima llegada de su tercera nieta, Nirvana, hija de Alex Fernández y Alexia Hernández, la madre de los tres hermanos Fernández recientemente dio un paso muy importante en su vida, pues decidió casarse con el empresario Álvaro Favier, con quien lleva más de 10 años de relación. Un acontecimiento que sin duda ha marcado un antes y un después en su vida, por lo que ha querido hacer partícipes a sus seguidores de estos momentos tan especiales, dejando un poco la discreción que tanto la ha distinguido y abriéndose de capa para compartir los detalles más importantes de esta etapa de su vida. Tal y como sucedió este fin de semana, cuando América compartió un pequeño vistazo a su luna de miel, la cual pasaron en un crucero recorriendo la Polinesia Francesa, un exótico destino en el que la pareja pudo celebrar su unión y vivir su amor al máximo.

La romántica luna de miel de América y Álvaro

Así lo compartió Guinart a través de su perfil de Instagram, donde compartió una fotografía en la que se dejó ver de lo más sonriente y feliz, en un posado sumamente espectacular, ella luciendo guapísima en un bikini negro y de fondo una paradisíaca playa de mar azul. Al pie de la publicación, América escribió unas líneas en las que describió cómo fue que pasó estos maravillosos días al lado de su ahora esposo, dejando en claro que más allá de las bellezas naturales y los increíbles paisajes que vieron durante su viaje de recién casados, fue el amor que se tienen lo que hizo inolvidable este momento. “’Todos los mares solo deseo navegarlos contigo’”, fue la frase con la que abrió su mensaje, citando una de las estrofas de la canción Contigo de Rossana, el tema que sonó de fondo durante su primer baile como esposos el día de su boda.

América continuó con sus palabras describiendo el sentimiento que la embarga luego de lo vivido en su luna de miel, describiendo esta experiencia como algo inolvidable y maravilloso, poniendo siempre en alto el gran amor que existe entre ella y Álvaro. “No fue el color del mar ni la transparencia del agua para ver lo que en él habita… No fue el viento que soplaba delicioso…no fue la vegetación y montañas tan hermosas que deleitaban todos los sentidos… No fue la comida y el vino que compartimos en lindos momentos… Fue el vivirlo juntos lo que hizo de nuestra luna de miel un viaje inolvidable y maravilloso. Por muchos años más así”, finalizó de lo más ilusionada.

¿Por qué decidió casarse?

Aún con las emociones a flor de piel, América Guinart recientemente habló del paso tan importante que acaba de dar de la mano de Álvaro Favier, una oportunidad en la que se sinceró respecto a la forma en la que el amor y su historia con Álvaro la hicieron cambiar de opinión respecto a la idea de volver a casarse. “La verdad es que yo siempre creí en el amor. Todos mis amigos me dicen ahora: ‘Tú siempre dijiste que no querías estar sola, pero siempre dijiste que no te querías casar’, y es verdad. Y yo creo que lo que me hizo cambiar de opinión pues es la situación cuando mis hijos se fueron, me vi con mis nietas que dije: ‘¿Ahora qué sigue? ¿Vivir con la persona sin casarme?’. Creo que prefiero vivir con él pero con un proyecto de vida más serio, casada…”, contó en entrevista con el programa Ventaneando, a poco más de un mes de su enlace matrimonial.

En esa misa charla, Guinart habló sobre el momento más significativo de su boda, algo a lo que respondió conmovida. “Fue una boda muy linda, la verdad, una boda pequeña y por lo mismo pudimos tener muchos detalles de cariño. Fue prácticamente familia y amigos muy cercanos… Para mí ha sido una bendición muy grande el tener a mis papás tan llenos de vida, tan sanos, tan lindos que pudieran vivir esta experiencia en mi vida. También para mí es maravilloso que mis hijos, mis nietas, hasta la futura nieta, ya iba ahí en la pancita de la mamá. Valoro tanto a la familia…”, dijo.

