La reacción de Lucerito Mijares ante la pregunta de una posible reconciliación de sus famosos padres

Aunque Lucero y Mijares se divorciaron hace más de 10 años y mantienen una relación de amistad sumamente cercana, han dejado en claro que su romance es cosa del pasado. Sin embargo, los fans de la pareja artística no dejan de soñar con la idea de una posible reconciliación, pues en su momento, llegaron a ser una de los matrimonios más sólidos del mundo del espectáculo y uno de los más queridos. Es por eso por que ahora que la cantante ha anunciado su ruptura con Michel Kuri, luego de 10 años de relación, los rumores sobre una supuesta reconciliación entre Lucero y Mijares han comenzado a sonar fuerte, sobre todo ahora que ambos artistas se encuentran unidos a través de la gira Hasta Que se Nos Hizo, en donde además se dar muestra de su gran talento, han dejado en claro la complicidad que existe entre ellos. Y aunque para muchos la idea no suena tan descabellada, para la hija menor de los cantantes, Lucero Mijares, no lo es tanto, pues sin duda ya está acostumbrada a una dinámica familiar muy distinta.

Así lo compartió la joven cantante durante un reciente encuentro con la prensa, en el que con total sinceridad y muy a su estilo habló sobre la posibilidad de que sus padres se reencuentren en el terreno amoroso, ahora que Lucero ha terminado su relación con Kuri. “Nombre... eso sí es.... creo que chismesazo”, dijo entre risas la jovencita, haciendo gala de su buen humor. Tras expresar su sorpresa ante los rumores y deseos del público de volver a ver a los intérpretes juntos como pareja, Lucerito no dudó en fijar una postura al respecto. “No creo que sea y si es así creo que estaría bastante extraño, a ver qué pasa”, sentenció.

¿Qué ha dicho Lucerito sobre la ruptura de su mamá?

Luego de que Lucero diera a conocer su ruptura con Michel Kuri, ha sido su hija menor, Lucerito Mijares, quien no ha podido evadir las preguntas respecto a este tema, algo de lo que la joven intérprete habló durante un encuentro con la prensa, en donde fijó una postura al respecto. “La verdad es que creo que ya se dijo todo en las redes sociales, yo no sé mucho pero pues la verdad es que creo que se llevan muy muy bien y eso está increíble porque nunca ha habido una pelea…”, explicó la joven frente a las cámaras y los micrófonos, declaraciones retomadas por el programa televisivo De Primera Mano. Ante la incertidumbre de quienes deseaban saber más, la ahora protagonista de la obra El Mago fue muy discreta, evitando ahondar en detalles y respetando el entorno privado de su famosa mamá.

En ese mismo sentido, Lucerito fue enfática a la hora de desearle lo mejor a Lucero y Michel, dejando clara su postura de mantenerse al margen de este tema, que ha causado revuelo entre los seguidores de la pareja y en especial entre los fans de Lucero. “No me quiero meter mucho en eso, pero los amo y la verdad espero que los dos estén muy felices…”, explicó la joven de 18 años, que en este momento se abre paso en el espectáculo mexicano, situación por la cual los reporteros no pierden la oportunidad de entrevistarla, ya sea en relación con su reciente debut en teatro o para conocer más de algún aspecto de su vida personal.

La reacción de Lucero al ser cuestionada sobre la supuesta reconciliación con Mijares

En medio de esta ola de cambios, hay quienes han especulado sobre una reconciliación de Lucero con Manuel Mijares, versiones que la cantante ha decidido aclarar, descartando por completa esa posibilidad anhelada por muchos. “No, no gracias, no muchas gracias, ahorita no. Por siempre amigos…”. A propósito de la reacción que han tenido sus seguidores, agregó: “Es lo que yo les digo, obviamente, se emocionan ahí las lucerinas, mijarinas, pero no…”, agregó sonriente la también actriz, feliz de que todo marche de la mejor manera para ella, enfocada de lleno en su familia y en sus proyectos profesionales, los cuales le han permitido mantener vigente su carrera de varias décadas sobre los escenarios.