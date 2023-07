'Yo estoy solo', William Levy hace frente a los rumores sobre su vida sentimental

A lo largo del último año, la relación de William Levy y Elizabeth Gutiérrez ha pasado por distintas etapas, pues tras un periodo en el que mantuvieron cierta distancia entre ellos, se dejaron ver de lo más unidos como familia y en compañía de sus dos hijos, dejando entrever que su relación de pareja había mejorado y que las cosas fluían entre ellos. Sin embargo, hace unas semanas la actriz volvía a encender las alarmas entre sus fans al compartir algunos crípticos mensajes en los que hacía referencia al desamor, mismos que fueron interpretados por algunos de sus fans como una clara señal de que su separación de William era inminente. Y aunque el guapo cubano había guardado silencio al respecto, finalmente se ha pronunciado este fin de semana en sus redes sociales, donde finalmente ha dejado en claro el estatus de su situación sentimental, pues además de los mensajes de Elizabeth, también había sido vinculado con la actriz Samadhi Zendejas, su coprotagonista en la telenovela Vuelve a Mí.

William Levy rompe el silencio

A través de Instagram Stories, el actor compartió un mensaje escrito en letras negras sobre un fondo blanco, en el que explicó cómo es que se encuentra a nivel sentimental, dejando en claro que por ahora se encuentra enfocado en su trabajo y en sus dos hijos. “Mi gente, solo por acá después de ver tantas cosas por ahí sin saber mi verdad”, expresó Levy en las primeras líneas de su mensaje. “Yo estoy solo. Créanme, tengo más de una razón para estarlo”, agregó el intérprete, dejando en claro que los rumores sobre un supuesto romance con Samadhi son meras especulaciones.

Y aunque de momento William ha sido muy claro a la hora de destacar que se encuentra solo, no descartó la idea de que en un futura pudiera compartir su vida con alguien más. Sin embargo, dejó en claro cuáles son sus prioridades en estos momentos. “Del futuro no sé. Por ahora enfocado en mis hijos y mi carrera. Se les quiere”, finalizó el intérprete.

El mensaje que dio pie a las especulaciones

Aunque hace semanas William y Elizabeth se habían mostrado muy unidos y cercanos, dejándose ver pasando tiempo en familia en compañía de sus dos hijos, todo ha sido muy distinto en los últimos días, sobre todo después de que se comenzara a especular sobre la amistad que el actor mantiene con Samadhi Zendejas, con quien se ha dejado ver muy cercano en público e incluso en redes sociales, en donde la actriz le dejó un mensaje muy cariñoso el pasado 14 de junio, al pie de una publicación que Levy hizo en Instagram, en donde le podía ver al lado de su coprotagonista, quien comentó: “Ojitos bonitos, qué placer compartir contigo esta aventura, no tienes idea cuanto TE ADMIRO #OjitosBonitos”, mensaje que sin duda causó revuelo entre sus fans.

Los rumores cobraron fuerza luego de que William fuera visto saliendo de un hotel de la Ciudad de México en compañía de su colega. Sin embargo, a través del programa Mesa Caliente, de Telemundo, la producción de la telenovela Vuelve a Mí quiso aclarar la situación, negando cualquier vínculo romántico entre sus protagonistas. “Samadhi Zendejas y William Levy únicamente son compañeros de trabajo”, expresó la presentadora Verónica Bastos en el show, detallando que las imágenes que se dieron a conocer sobre William y Samadhi en México corresponden a una cena en la que se reunieron con algunos productores.

Los mensajes de Elizabeth Gutiérrez que cobraron relevancia

A finales de junio, Elizabeth causó revuelo luego de compartiera una serie de mensajes e imágenes con algunas frases en las que aludía a una decepción en el terreno amoroso. “Las acciones hablan más que las palabras, la próxima vez que alguien intente convencerte de que le importas, mira lo que hace, no lo que dice”, se leía en uno de los primeros textos que acompañó con las siguientes frases: “No te arrepientas de dar todo por amor... porque cuando tengas que irte sabrás que no quedó nada por dar” y “Cuando alguien no es bueno para ti, Dios continuamente hará que te hagan daño hasta que tú seas lo suficientemente fuerte para dejarlo ir”.