Así comenzó la historia de amor entre Sofía Vergara y Joe Manganiello, hoy en proceso de separación Cuando la pareja se conoció Sofía sostenía una relación con el empresario Nick Loeb, pero a las pocas semanas del encuentro la colombiana terminó su relación, oportunidad que Joe no desaprovechó

La pareja conformada por los actores Sofia Vergara y Joe Manganiello se ubicó a lo largo de la última década como una de las más sólidas en la industria del entretenimiento. En más de una ocasión protagonizaron maravillosos momentos en los que compartieron con la prensa y sus seguidores muestras de afecto, destacando su admiración, cariño y respeto mutuo. Sin embargo, con el paso de los años la magia que envolvió al matrimonio poco a poco se desvaneció. Después de semanas de rumores entorno a su situación sentimental Sofía y Joe confirmaron mediante un comunicado conjunto, publicado vía Page Six, su separación tras siete años casados. “Hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos. Como dos personas que se aman y se preocupan el uno por el otro pedimos cortésmente que se respete nuestra privacidad en este momento, mientras navegamos por esta nueva fase de nuestras vidas”, expresaron en el escrito. Aunque al momento ninguna de las dos partes ha revelado los motivos reales que los llevaron a tomar este camino, la ahora ex pareja deja ver su madurez naciente del amor que mantuvieron y que los hizo vivir múltiples momentos románticos que a continuación enlistamos.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

¿Cómo se conocieron?

Aunque Hollywood puede parecer un mundo infinito, la realidad es que todas las personas que lo conforman coinciden en algún punto de sus carreras, y este fue el caso de la pareja. Sofía y Joe se vieron en persona por primera vez durante la tradicional Cena de Corresponsales de la Casa Blanca en 2014. Para la edición de ese año asistió parte del elenco de la exitosa serie de comedia ‘Modern Family’, de la que la originaria de Barranquilla fue protagonista. “Ella llevaba un vestido que le sentaba genial y yo no podía dejar de mirarla”, declaró Joe en entrevista para The Jess Cagle Show. Aunque el actor quedó maravillado con la belleza de la colombiana éste se mostró respetuoso, pues Vergara acudió al evento con su entonces pareja Nick Loeb. Por lo anterior se limitó a seguirla con la mirada el resto de la velada, acción que en su colega Jesse Tyler Ferguson no pasó por alto, siendo él quien los presentó formalmente.

Apenas tres semanas después de su encuentro en Washington Sofía anunció públicamente su rompimiento con Loeb, oportunidad que Joe no desaprovechó. “Llamé a Ferguson y le dije: ‘Oye ¿ella terminó con el hombre que la acompañó a la cena? Él dijo: ‘Sí’". Tras esta breve comunicación y la confirmación de que la latina estaba de nuevo en soltería Tyler le compartió su número, hecho que marcó el inicio del romance.

VER GALERÍA

La primera cita

La distancia no representó una limitante para Joe, quien tomó un vuelo hacia Nueva Orleans con la finalidad de visitar a Vergara en medio de las grabaciones de la comedia ‘Hot Pursuit’ el 14 de junio del mismo año. Sofía se mostró un tanto incrédula a la noticia del viaje, hecho que el actor también compartió en entrevista. “Ella me dijo: ‘Tú estás loco’, y yo le dije: ‘Te veo la próxima semana’”. Una vez reunidos el protagonista de ‘The True Blood’ reconoció que tal vez no era el mejor momento para iniciar una nueva relación, aconsejándole incluso disfrutar del tiempo a solas.

“Mira, es posible que necesites estar soltera y entiendo eso. Ahora, no puedo prometerte que estaré ahí al final de tu proceso, pero si necesitas estar soltera, lo entenderé”, le dijo a Vergara. Por su parte, en conversación para People Sofía confesó que llevaba en su bolso una revista en la que Joe fue calificado como el ‘soltero hollywoodense más atractivo’, misma que le mostró. “La puse sobre la mesa, la deslicé hacia él y le dije ‘número 1’”; tras la cita la relación se dio de manera fluida. Para el 10 de julio la pareja fue vista en el restaurante Nobu de Malibú festejando el cumpleaños de Sofía, a lo que se sumaron avistamientos de ambos paseando por Los Ángeles días después, pero fue hasta agosto de 2014 que la pareja confirmó su noviazgo. “Estoy muy feliz, no puede ser mejor”, dijo Sofía a People.

VER GALERÍA

La boda entre Sofía y Joe

Luego de gritar al mundo su relación, la nueva pareja dio pasos agigantados en su vida en común. Para noviembre de ese año se mudaron juntos y para Noche Buena —justo el 24 de diciembre— Manganiello le propuso matrimonio en medio de una travesía por Hawaii, teniendo un hermoso gesto: le pidió en español que fuera su esposa. La ceremonia se llevó a cabo en Breakers Resort, en Palm Beach, ante más de 350 invitados incluidos Jennifer López, Thalía y Marc Anthony. Ella lució un vestido firmado por el diseñador libanés Zuhair Murad; la pieza musical con la que el nuevo matrimonio inauguró la pista fue el clásico ‘The Way You Look Tonight’, de Frank Sinatra.

Por su parte la luna de miel tuvo por sede las islas Turcas de Parrot Cay, marcando con ello el primero de muchos viajes como esposos. A partir de ese momento la pareja se mantuvo un tanto reservada en su vida privada, dejándose ver mayoritariamente en eventos sociales. Ambos compartieron a lo largo de los años fotografías de alfombras rojas, vacaciones, cumpleaños y reuniones familiares, en las que constantemente reafirmaban su amor con mensajes románticos y coqueteo.

VER GALERÍA