Victoria Ruffo revela la razón por la que fue vista en silla de ruedas en el aeropuerto

Si por algo es reconocida Victoria Ruffo, es por ser una de las actrices que siempre está dispuesta a compartir con su público los detalles de su día a día, así como de su carrera, ya sea a través de redes sociales o en sus encuentros con la prensa. Tal y como sucedió recientemente a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en donde su presencia llamó la atención de los medios que suelen hacer guardia en el lugar, pues fue vista llegando en silla de ruedas, algo que sin duda causó la preocupación de los presentes, por lo que fue inevitable los cuestionamientos respecto a su estado de salud, los cuales respondió con total apertura, calmando así los ánimos de los reporteros que la abordaron.

¿Cómo se encuentra Victoria?

Tan abierta como siempre, Victoria respondió a los cuestionamientos de la prensa relacionados con su estado de salud, revelando las razones por las que tuvo que ser trasladada por el aeropuerto en silla de ruedas. “Tengo tres hernias lumbares y tres hernias cervicales, entonces cuando hay que caminar mucho, no puedo”, comentó la actriz con muy buena actitud y con su característico sentido del humor. “Prefiero desde ahorita, ir en carreritas con la silla”, agregó la intérprete entre risas y haciendo con su voz un sonido parecido al de un motor, haciendo reír a los presentes.

En ese mismo sentido, la protagonista de melodramas como Corona de Lágrimas habló del tratamiento al que se ha sometido para contrarrestar los efectos de estos padecimientos, el cual también la ha ayudado a evitar una cirugía. “Estoy en tratamiento, me ponen en una mesa y te van estirando, estirando, y del cuello también… Son más o menos como 40 sesiones de cada uno, es para evitar cirugías”, comentó, detallando las causas que le han provocado estas hernias. “La postura, estar mucho tiempo parada, sentada, he sufrido también caídas de caballo, de elefantes, y eso lo hice cuando estaba jovencita, y obviamente uno piensa que no le va a pasar nada, pero esas cosas cuando ya es uno grande trae las secuelas”, compartió la intérprete.

Celebra 61 años rodeada de sus tres amores

Hace unas semanas, Victoria Ruffo, a través de su perfil de Instagram, compartió algunos detalles de la íntima celebración que tuvo para festejar su cumpleaños 61, llamando la atención de sus fans la fotografía que compartió en donde aparece muy bien acompañada de sus tres hijos, José Eduardo Derbez, y los mellizos, Anuar y Vicky, algo que pocas veces sucede, pues los compromisos de cada uno de ellos les impide reunirse con regularidad, pero que al tratarse de una fecha muy especial, hicieron todo lo posible por hacerse presente en esta ocasión. "Mi cumpleaños con mis amores", expresó la Intérprete al pie de su fotografía, en la que se le puede ver al lado de los tres jovencitos.

Al ser una fecha especial, José Eduardo Derbez no dudó en enviar sus felicitaciones a su famosa mamá a través de sus redes sociales, donde se mostró emocionado ante este día tan significativo, echando mano del baúl de sus recuerdos, pues compartió una fotografía tomada durante lo que parecen ser unas vacaciones familiares. “¡Feliz cumpleaños, madre mía! Te amo mucho y gracias por tanto”, escribió el joven al pie de la instantánea, la cual acumuló miles de “me gusta” y varias reacciones de sus seguidores, entre ellas la de la misma Victoria, quien respondió a su hijo por este gesto con un sincero: “Te amo”.

Por otro lado, Victoria presumió otra de las felicitaciones que recibió; la de su hijo Anuar. La actriz replicó una imagen en sus historias en la que aparece compartiendo un abrazo con el joven, quien expresó su felicidad por la llegada de este día. “Feliz cumpleaños, ma. Te amo”, se puede leer en la instantánea que fue capturada al interior de un elevador. Así, la actriz le ha dado la bienvenida a un año más de vida, en el que a la par de su estabilidad familiar continúa cosechando éxitos profesionales, ahora como parte del elenco de la obra de teatro Los Amantes Perfectos. De hecho, la estrella celebró su día estando de gira, específicamente en la ciudad de los Mochis, en Sinaloa.

