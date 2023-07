'No significa que no lo queramos', Mariana Ochoa sobre el futuro de OV7

A pesar de las diferencias y la fractura que se vivió entre sus integrantes en 2019, OV7 ha logrado sacar adelante una increíble gira que los ha llevado a recorrer gran parte de México y Estados Unidos. Y aunque el cariño persiste entre Mariana Ochoa, M'Balia, Kalimba, Erika Zaba, Lidia Ávila, Ari Borovoy y Óscar Schwebel, lo cierto es que los cantantes necesitan tomarse un receso y concentrarse en proyectos más personales e individuales, por lo que una vez finalizada la gira con la que han celebrado más de 30 años sobre los escenarios, en diciembre de 2023, el grupo hará una pausa indefinida en su trayectoria, la cual les permitirá replantearse el futuro de la banda. Algo de lo que Mariana Ochoa habló en un reciente encuentro con la prensa, en el que con total sinceridad aclaró que, si bien, este no es el fin de la icónica agrupación, por ahora no hay planes a corto plazo con OV7.

¿Se acaba OV7?

Fue durante una charla que sostuvo con medios como De Primera Mano, que la también actriz habló sobre el futuro de la agrupación una vez que llegue a su fin la exitosa gira que actualmente se encuentra en pie. “Esta gira fue planeada realmente para después de esto hacer una pausa, estamos sumamente agradecidos con la gente, porque una vez más estamos extendiendo la gira medio año, gracias al cariño del público y a que sigue habiendo peticiones de más conciertos, pero sí, vamos a hacer una pausa”, detalló la cantante.

En ese mismo sentido, Mariana fue muy clara a la hora de revelar las razones por as que han tomado la decisión de hacer esta pausa en medio de un momento de éxito, dejando en claro que pese a que sus prioridades han cambiado, OV7 siempre será algo importante en la vida de todos los integrantes. “Tenemos que equilibrarlo un poco más, lo digo porque es el proyecto más importante de mi vida, más de 30 años en OV7, no significa que no lo queramos o no sea tan importante para nosotros como antes, ha sido un proyecto de vida, pero es la primera vez que no tenemos el 100 del tiempo para dedicarle, porque ya somos papás, porque tenemos negocios, pero no porque no sea importante”, reiteró. “Ha sido complicado, inclusive durante esta gira, el tema de las agendas, incluso al grabar los cuatro temas inéditos, pero lo hemos logrado muy bien y estamos muy agradecidos con la gente”, agregó.

Por otro lado, Ochoa también se refirió a la cancelación de la serie que contaría la historia de la banda, proyecto que se encontraba en sus primeras etapas y que tenía muy emocionados a todos sus fans, dejando entrever que aunque por el momento se encuentra cancelada, la idea no ha quedado del todo descartada. “Se volvió un poco complicado, se empezó a tardar mucho. Siempre lo dijimos, es un tema complejo porque no es la vida de una persona, de un solista, era amarrar siete vidas diferentes… Está llevando mucho tiempo, vamos a darle prioridad a otras cosas, pero vamos a ver qué pasa más adelante”, finalizó.

Las diferencias son parte del pasado

La banda, que se fundó a finales de 1989, decidió seguir caminos separados hace dos décadas luego de que algunos miembros apostaron por llevar su carrera en solitario, pero hace unos años sus caminos volvieron a unirse; no obstante, su regreso ha estado marcado por constantes discrepancias al interior de la agrupación, mismas que han solucionado desde el terreno del respeto y la madurez: “Totalmente, nos merecemos esa gira. Han sido muchos años de experiencias inolvidables arriba de los escenarios, de experiencias entre nosotros como seres humanos y como en toda familia, lo hemos dicho, pues a veces hay roces, pleitos, y las cosas como en una familia también se arreglan”, indicó Mariana Ochoa el año pasado en una entrevista para el programa Hoy.