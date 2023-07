América Guinart revela por qué decidió casarse después de varios años

El tiempo hizo cambiar de parecer a América Guinart, quien tras separarse años atrás de Alejandro Fernández, aseguró que no volvería a casarse. Sin estar cerrada al amor, inició su noviazgo con Álvaro Favier, una etapa que duró diez años y que finalmente evolucionó hacia la celebración de su matrimonio en junio pasado, un acontecimiento que la llena de total ilusión, pues ese importante día tuvo como testigos a sus hijos y a sus padres, recuerdo que hoy la conmueve hasta las lágrimas. Pero, ¿qué fue lo que motivó a la tapatía para dar ese importante paso en su vida? Sincera, ha hablado sobre la conclusión a la que llegó cuando reflexionó en los aspectos de su entorno sentimental, y la manera en que logró convencerse de que era el momento de tomar una decisión; la de darle el “sí, acepto” a su entonces prometido.

¿Por qué decidió casarse?

Con total apertura, América ahondó en detalles, recordando que incluso en el pasado varios atestiguaron su postura con respecto al matrimonio. Lo cierto es que hoy ha logrado cambiar su mirada, disfrutando del presente con nuevas perspectivas. “La verdad es que yo siempre creí en el amor. Todos mis amigos me dicen ahora: ‘Tú siempre dijiste que no querías estar sola, pero siempre dijiste que no te querías casar’, y es verdad. Y yo creo que lo que me hizo cambiar de opinión pues es la situación cuando mis hijos se fueron, me vi con mis nietas que dije: ‘¿Ahora qué sigue? ¿Vivir con la persona sin casarme?’. Creo que prefiero vivir con él pero con un proyecto de vida más serio, casada…”, contó en entrevista con el programa televisivo Ventaneando, a poco más de un mes de su enlace matrimonial.

Para América, el 17 de junio de 2023 es un día que quedará entre sus recuerdos más entrañables, pues fue la fecha en la que se convirtió formalmente en esposa de Álvaro. Al hablar sobre lo más significativo de ese momento, respondió visiblemente emocionada. “Fue una boda muy linda, la verdad, una boda pequeña y por lo mismo pudimos tener muchos detalles de cariño. Fue prácticamente familia y amigos muy cercanos… Para mí ha sido una bendición muy grande el tener a mis papás tan llenos de vida, tan sanos, tan lindos que pudieran vivir esta experiencia en mi vida. También para mí es maravilloso que mis hijos, mis nietas, hasta la futura nieta, ya iba ahí en la pancita de la mamá. Valoro tanto a la familia…”, dijo.

¿Qué es lo más valora América Guinart de su esposo?

Con el paso de los años, América y Álvaro han logrado conocerse a profundidad. Enamorados, han caminado de la mano para construir un proyecto de vida juntos, lo que ha llevado a la tapatía a destacar las cualidades de su pareja. “Álvaro siempre ha llegado a sumar, él tiene una forma de ser muy easy going (de trato fácil). Él cuida mucho de mí, está muy pendiente de mis necesidades, yo obviamente pues también de él, es recíproco, tiene una excelente relación con mis hijos, con mis hermanas, con mis papás…”, explicó conmovida hasta las lágrimas para las cámaras del programa televisivo comandado por Pati Chapoy, espacio en el que además confesó que a su esposo aún le es difícil lidiar con la parte pública de su familia. “Es una situación que sí le ha costado, la evita, no la entiende mucho. Sin embargo, cuando se trata de ir a apoyar a mis hijos y de estar ahí, él está ahí por ellos y él está ahí por mí…”, dijo. “Sé que no es fácil para él y le agradezco un chorro, la verdad, que siempre está ahí…”.

La luna de miel de América Guinart

Luego de celebrar su boda, América y Alvaro emprendieron su soñada luna de miel, uno de los momentos que han preferido mantener en privado sin aún compartir fotografías de su especial travesía de enamorados. Por supuesto, la tapatía reveló detalles de ese instante tan especial, mencionando algunos de los destinos por los que viajaron. “Estuvimos unos días en Tahití y después tomamos un barco que hizo varias islas. De regreso llegamos a Los Ángeles y casualmente, América vive ahí y Alex y Alexia estaban pasando unos días ahí. Entonces llegamos a Los Ángeles, pasamos una noche ahí y al día siguiente desayunamos con mis hijos…”, compartió.

