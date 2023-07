Salma Hayek reafirma que no ha usado bótox, pero ¿a qué atribuye su jovial imagen? La mexicana ha repetido en varias ocasiones que no es partícipe de la tendencia en Hollywood cuando de rejuvenecer se trata

Es considerada una de las mujeres más espectaculares del mundo. Gracias a su talento, belleza y simpatía, Salma Hayek ha logrado conseguir un puesto que ninguna otra mexicana había tenido antes que ella, por lo que no es una sorpresa que todo mundo quiera conocer los secretos detrás de su belleza, por la que parece que el tiempo no pasa. Con 56 años, Salma se ve mejor en cada aparición que hace sobre las alfombras rojas y qué decir de las fotografías que publica en su cuenta de Instagram, sobre todo cuando documenta algunas de sus vacaciones. Completamente enamorada, Salma ya no solamente aparece en la alfombra roja de su marido, el empresario François-Henri Pinault, sino también con su hija, Valentina Paloma, quien convertida en una hermosa jovencita se ha dejado ver más que nunca con sus padres frente a los reflectores. Convertidas en las mejores embajadoras de las marcas de Grupo Kering, propiedad del francés, las mujeres Pinault se dejan ver en la front row de los desfiles más exclusivos del mundo, así como en las alfombras rojas de los eventos de Hollywood. Con esto en mente, Salma es muy consciente de que las miradas se posan sobre ella, pero en más de una ocasión ha dejado claro que no cae en las presiones de la industria y que ha decidido tomar otro camino cuando de mantener la jovialidad de su imagen se trata. Una vez más, Salma ha reafirmado que a sus 56 años, ha decidido no recurrir a las inyecciones de bótox para mantener su imagen sin verse cambiada con el paso del tiempo.

Salma reafirma que no usa bótox

Fue durante su participación en el podcast Let’s Talk Off Camera de Kelly Ripa, que Salma fue cuestionada si sigue sin haber usado bótox. Al hablar sobre a lo que atribuye su belleza, Salma explicó: “Sé lo que es. Por muchas cosas en mi cuerpo y problemas de salud, de alguna manera desarrollé esta extraña meditación que sigo evolucionando. Lo puedo hacer durante horas porque no sientes el paso del tiempo, y es tan divertido”. La mexicana dejó claro que no es la meditación tradicional: “De hecho, es sentir la energía y se mueve y baila dentro de ti, sentimientos y sensaciones diferentes. Así que, hago muchas máquinas de frecuencia y funcionan en mí mejor que en nadie más. Y solo, la meditación, a veces cuando la hago, la gente me dice cuando salgo del cuarto: ‘Oh, por Dios, otra vez, te ves como de 20 años’”.

Las máquinas que usa

Salma explicó un poco más sobre las máquinas de las que hablaba: “La gente que usa las máquinas dice que los resultados que yo consigo, ellos no los obtienen con otra gente”. Eso sí, tiene claro que es una combinación de ambas cosas: “Cuando no (medito) por un tiempo, ¿adivinen qué? No solamente la cara se empieza a caer, y todo se empieza a caer, mi hernia discal, el problema de mi cuello, el problema de mi cadera, mis tobillos. Me descompongo”.

Las máquinas a las que parece referirse son las de radiofrecuencia que buscan tensar la piel para evitar las arrugas típicas del envejecimiento. De acuerdo con la Cleveland Clinic, funcionan usan ondas electromagnéticas de baja frecuencia para generar calor. Este calor penetra las capas de la piel, estimulando la producción de nuevas células de piel, además de estimular la producción de colágeno y elastina, dando a la piel más fuerza y elasticidad. Algunos estudios de la National Library of Medicine apuntan a que, en efecto, estas máquinas pueden dar resultados en la búsqueda de un rostro más fresco y con menos marcas del paso del tiempo.

Por supuesto, Salma tiene claro que si bien, estas máquinas son de uso común, la combinación con la meditación hace que sus métodos no sean del todo ortodoxos, tanto, que su marido se mantiene escéptico de sus prácticas: “Mi esposo no cree en eso. Pero cuando está muy mal, me dijo: ‘¿Has estado haciendo tu yoga?’. Ni siquiera lo nombra”.

