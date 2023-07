Mía y Nina Rubín hablan por primera vez de la separación de sus papás: 'Es un tema complicado'

Emocionadas de poder ser testigos del sueño que sus padres han cumplido en conjunto, Mía y Nina Rubín asistieron a la presentación a prensa de Vaselina, musical con el que Andrea Legarreta regresa a los escenarios compartiendo créditos por primera vez con Erik Rubín. Como era de suponerse, las jóvenes artistas no se han perdido la oportunidad de ser parte de esta importante noche, en la que han expresado su incondicional apoyo a sus papás dando muestra de lo unida que está su familia en medio del complicado proceso de separación por el que navegan la conductora de Hoy y el ex Timbiriche. Siempre amables, las cantantes se detuvieron unos minutos en la alfombra roja donde abrieron su corazón para hablar de cómo han vivido la difícil etapa que atraviesan, una situación que, por supuesto, han recorrido de la mano de Andrea y Erik desde el terreno del respeto y un profundo amor.

Cómo han vivido las hijas de Andrea Legarreta y Erik Rubín la separación

La primera en tomar la palabra ha sido Nina, quien habló del frente que ha formado su familia ante las especulaciones que circulan en torno a la actual relación de sus padres: “Obviamente al principio es difícil, tenerlo algo público, la gente opina, es algo que siempre va a pasar, pero mientras nosotros estemos fieles a nuestra verdad y a lo que está pasando en casa, los comentarios de afuera no importan", dijo la hija menor de Andrea y Erik durante el encuentro con la prensa que difundió la reportera Berenice Ortiz en su canal de YouTube.

La también actriz hizo hincapié en los buenos términos bajo los que Andrea y Erik han llevado este proceso: "Es lo que dices: '¿Qué está pasando en mi casa? ¿Cómo lo manejo?' También como niñas obviamente es difícil, pero lo aceptas… Estamos mejor como familia y ellos lo han llevado súper bien y creo que estamos mejor que nunca como familia”.

Secundando declaraciones de su hermana, Mía se refirió a la madurez con la que afrontan esta etapa dejando en claro que al final sólo ellas y sus padres saben lo que ocurre al interior de su hogar: “Aunque sea un tema que nosotros ya tengamos trabajado, lo preguntan y claro se siente un huequito en la panza porque es un tema complicado y toda la gente tiene que opinar, tienen sus comentarios, la verdad, nosotros no les hacemos caso ni a los buenos ni a los malos porque al final es algo súper íntimo, es parte de nuestra familia y al final yo creo que lo importante es cómo lo tomamos nosotros, con mucha madurez y mucha inteligencia colectiva en nuestra familia, pero también los positivos los apreciamos mucho también”.

Mía Rubín rompe el silencio sobre su noviazgo con Tarik Othon

Llevando la charla a un tema más personal, Mía reveló los motivos por los que ella y su novio, el joven torero Tarik Othon, se tomaron varios meses antes de confirmar su relación sentimental: “(Estamos) Muy felices, ya llevábamos un tiempo saliendo, no habíamos hecho nada público porque obviamente queríamos unos mesesitos antes, imaginate que yo anunciaba y cortaba”. Asimismo, confesó que sus padres le tienen un enorme aprecio a su pareja: “Estoy muy feliz, la verdad es un niño increíble y pues en mi familia lo quieren mucho, que también es una muy buena señal… Mis papás lo adoran”.

Celebran los éxitos de Andrea Legarreta y Erik Rubín

Aplaudiendo cada logro de sus padres, Mía compartió lo significativo que es para su mamá retomar la actuación con esta puesta en escena: "Justo hablábamos mi hermana y yo de lo orgullosas que estamos de ella, de ambos claro, pero para mi mamá es algo distinto porque desde hace mucho tiempo no actuaba, entonces verla en el escenario, ver todo el esfuerzo que le ha puesto a su personaje, ya la verán, pero es una Frenchy preciosa, hermosa. La gente la adora". Más adelante, añadió lo mucho que le alegra ver a Andrea y Erik cumplir una meta más juntos: "Qué emoción... Es espectacular, yo creo que es todo lo que una obra debe de tener, elenco, producción, voz, talento, es un sueño hecho realidad ver a mis dos papás en una producción tan hermosa".

Agradeciendo los halagos por su look, Nina también se mostró de lo más orgullosa por el impecable trabajo que han hecho sus papás en el escenario: "Gracias, qué lindos. Yo, feliz de estar aquí, de acompañar a mis papás. Es una producción que está espectacular, de verdad no tienen idea, no se la pueden perder (...) Ver a mi mamá, a mi papá, a todo el elenco, que aparte a todos los adoramos, y son nuestra infancia también, al final los Timbiriches también estuvieron en nuestra infancia".